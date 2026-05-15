Украинский Минздрав снимает с медиков бронь от мобилизации в ВСУ

1 708 10
Украинский Минздрав снимает с медиков бронь от мобилизации в ВСУ

Министерство здравоохранения Украины по запросу Минобороны страны снимает с медработников бронь от мобилизации в ВСУ. По словам главы украинского Минздрава Ляшко, в случае поступления соответствующих запросов часть медиков могут снимать с брони и привлекать к службе в ВСУ и других структурах.

Кроме того, все студенты медицинских специальностей на Украине теперь вне зависимости от пола считаются военнообязанными и после завершения обучения будут получать офицерское звание и принудительно распределяться в подразделения ВСУ. Ранее Минобороны Украины предлагало снять бронирование вообще со всех, с кого можно, кроме работников оборонной сферы.

Между тем глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в интервью британскому изданию The Times заявил, что вопреки недовольству оставшегося на Украине населения, смягчать методы мобилизации в ВСУ не планируется. По его словам, ресурс мотивированных граждан полностью исчерпан, а те, кто рассчитывает на смягчение подходов, будут «разочарованы». Буданов* подчеркивает, что смягчение методов мобилизации неизбежно приведет к «немедленному краху государства».

Ранее в украинском парламенте (Верховной раде) зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается взымать с забронированных граждан дополнительную плату на военные нужды. Также обсуждается возможность введения для всех украинцев обязанности проходить ежегодную военную подготовку продолжительностью один месяц.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:31
    В Хохложопии новый лозунг , воевать до последней хахлухи.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      -1
      Сегодня, 16:46
      Он уже давно заезжини. Как мамонта. Вот что-то не кончаются "кадеты" При том что у них х00тыми почти под 3 ляма почти уже
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:51
      Минздрав это мина под здравоохранение.
  2. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 16:37
    Ну все верно, зачем еще кого то лечить, была команда расчистить территорию.
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 16:40
    Отличный способ сократить конкурс в медицинские учебные заведения.
    1. Глухой Звание
      Глухой
      +1
      Сегодня, 16:52
      Ну на нуле такмедов нет. Каждый со вторым номером за себя. С тобой обвес. Там краткие курсы и что как. Турнекетов набор. В т.ч. премы и все. МП. И прочаядурь И то если повезет.
      P.S> Бачил недавно в привате откровения одного хлопца. На вражеском тут писать запрещено. Но он уже мертв. Были бы препараты - выжил бы итоге. Сепсис и т.д.
  4. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 16:53
    Россия передала Украине 526 тел военных ВСУ и получила 41 тело российских бойцов.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:11
    ресурс мотивированных граждан полностью исчерпан
    Все меньше и меньше в 404-й становится майданутых wink
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 17:14
    У нас медики военнообязанные, сразу по выпуску из меда. Вопрос не в том, что могут быть призваны, а в том в качестве кого? Если как медиков то нормально, если в окопы, глупость несусветная.
  7. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 18:08
    У меня тещя окончила Иркутский мед. Работала от Сов Гавани, Налайхи, Финстервальде, Тукумс, Сууркюль.
    Так вот, разговаривал с ней недавно, она сказала, что военную медицину им не преподовали.
    Сестра тоже медик, там узкая специализация, проводят периодически сборы по военмеду, но там очень урезано. Да, воинское звание есть.