Украинский Минздрав снимает с медиков бронь от мобилизации в ВСУ
1 70810
Министерство здравоохранения Украины по запросу Минобороны страны снимает с медработников бронь от мобилизации в ВСУ. По словам главы украинского Минздрава Ляшко, в случае поступления соответствующих запросов часть медиков могут снимать с брони и привлекать к службе в ВСУ и других структурах.
Кроме того, все студенты медицинских специальностей на Украине теперь вне зависимости от пола считаются военнообязанными и после завершения обучения будут получать офицерское звание и принудительно распределяться в подразделения ВСУ. Ранее Минобороны Украины предлагало снять бронирование вообще со всех, с кого можно, кроме работников оборонной сферы.
Между тем глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) в интервью британскому изданию The Times заявил, что вопреки недовольству оставшегося на Украине населения, смягчать методы мобилизации в ВСУ не планируется. По его словам, ресурс мотивированных граждан полностью исчерпан, а те, кто рассчитывает на смягчение подходов, будут «разочарованы». Буданов* подчеркивает, что смягчение методов мобилизации неизбежно приведет к «немедленному краху государства».
Ранее в украинском парламенте (Верховной раде) зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается взымать с забронированных граждан дополнительную плату на военные нужды. Также обсуждается возможность введения для всех украинцев обязанности проходить ежегодную военную подготовку продолжительностью один месяц.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация