Компания из ОАЭ показала контейнерную версию дрона Shadow
Государственный оборонный холдинг EDGE Group в ОАЭ показал контейнерную версию своего дрона Shadow. Речь идет о системе SHADOW 25. Дальность – 250 км. Боевая часть – 25 кг. Скорость – около 450 км/ч.
Особенностью новой версии стала «упаковка» в контейнер. Обычный дрон перед запуском нужно достать, собрать, заправить, выставить на пусковую. Здесь же система переходит из режима ожидания в готовность к полету за считанные секунды. Минимум возни с логистикой.
Эмиратские инженеры предусмотрели и то, что GPS в зоне боевых действий – вещь ненадежная. SHADOW 25 наводится не только по спутникам. У него есть оптическая навигация. Дрон видит цель камерой и идет на нее сам.
Взлетная масса - 103 кг. Размах крыльев – чуть больше двух метров. Может барражировать над целью около часа, выжидая момент для нанесения удара.
25 кг взрывчатки – пусть и не так много, как в тех же «Геранях», но все-таки может эффективно применяться против укреплений, техники и инфраструктуры.
Показательно то, что Эмираты делают ставку на собственные силы. SHADOW 25 – полностью местная разработка. Свой дрон, свои технологии. Никаких иностранных лицензий и ограничений на реэкспорт. Ближний Восток сделал определённые выводы из конфликтов последнего времени.
