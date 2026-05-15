После освобождения Чаривного до Орехова 14 км «голого» поля, но оно минное
Сегодня министерство обороны России официально подтвердило информацию об освобождении села Чаривное в Запорожской области. Находится оно в 18 километрах юго-западнее ранее освобождённого города Гуляйполе.
После освобождения Чаривного перед армией России – открытая местность вплоть до Орехова – 14 километров «голого» поля. Можно ли это называть оперативным простором? На самом деле, вряд ли.
Населённых пунктов между освобождённым Чаривным и продолжающим находиться под оккупацией противника Ореховом, с пригородом в виде находящейся на левом берегу реки Конка Преображенки, нет. Однако противник решил превратить эти 14 километров практически в сплошное минное поле.
Поступают сообщения о том, что в попытках отступать из окрестностей Чаривного остатки подразделений противника подрываются на минных полях, установленных «побратимами», которые, занимаясь минированием, по сути, выписали им билет в один конец. Когда военкоры пишут об украинских заградотрядах, то их нередко поднимают на смех. Но как в таком случае назвать ситуацию с теми же остатками подразделений в Чаривном, которые оказались заблокированными своими же «братьями по оружию»? Да – в своих не стреляют, но сути дела это не меняет.
Теперь для продвижения к Орехову с этого фланга российские войска заняты разминированием. Для этого используются как дроны, так и ТОС «Солнцепёк», которые вдобавок выжигают так называемые полевые позиции украинских военных, в том числе и замаскированные в оврагах позиции пусков FPV-дронов и дронов-разведчиков.
