После освобождения Чаривного до Орехова 14 км «голого» поля, но оно минное

Сегодня министерство обороны России официально подтвердило информацию об освобождении села Чаривное в Запорожской области. Находится оно в 18 километрах юго-западнее ранее освобождённого города Гуляйполе.

После освобождения Чаривного перед армией России – открытая местность вплоть до Орехова – 14 километров «голого» поля. Можно ли это называть оперативным простором? На самом деле, вряд ли.



Населённых пунктов между освобождённым Чаривным и продолжающим находиться под оккупацией противника Ореховом, с пригородом в виде находящейся на левом берегу реки Конка Преображенки, нет. Однако противник решил превратить эти 14 километров практически в сплошное минное поле.



Поступают сообщения о том, что в попытках отступать из окрестностей Чаривного остатки подразделений противника подрываются на минных полях, установленных «побратимами», которые, занимаясь минированием, по сути, выписали им билет в один конец. Когда военкоры пишут об украинских заградотрядах, то их нередко поднимают на смех. Но как в таком случае назвать ситуацию с теми же остатками подразделений в Чаривном, которые оказались заблокированными своими же «братьями по оружию»? Да – в своих не стреляют, но сути дела это не меняет.

Теперь для продвижения к Орехову с этого фланга российские войска заняты разминированием. Для этого используются как дроны, так и ТОС «Солнцепёк», которые вдобавок выжигают так называемые полевые позиции украинских военных, в том числе и замаскированные в оврагах позиции пусков FPV-дронов и дронов-разведчиков.
  1. Дед-дилетант Звание
    Сегодня, 17:13
    У нас, вроде как, были машины разминирования, в том числе и дистанционного. Кажется, Змей Горыныч. Неужели их уже не осталось, раз используются ТОС и дроны?
    И - да, чистое поле, пусть и в 14 километров, никак не является "оперативным простором". Выйти на оперативный простор - значит прорвать оборону противника, и на этом участке ввести в прорыв свои войска. Туда, где обороны противника уже не существует. А голое поле, после которого еще одна линия обороны, по определению не может быть оперативным простором.
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      Сегодня, 17:19
      Цитата: Дед-дилетант
      вроде как, были машины разминирования, в том числе и дистанционного. Кажется, Змей Горыныч. Неужели их уже не осталось

      Да, только на горыныче с зарядом разминирования в килл зоне дронов и кататься. Фейерверк будет красивый...
    2. Vitaly_pvo Звание
      Сегодня, 17:45
      Цитата: Дед-дилетант
      были машины разминирования

      Они быстро кончатся, если их будут атаковать БПЛА. Нужно сначала решить проблему с беспилотниками, хотя бы временно, тогда можно заниматься и разминированием.
  2. trromar Звание
    Сегодня, 17:14
    Тут как сказать: одни набрасывают, другие выжигают и снова ту же набрасывают эти мины.
  3. Ivanhoe Звание
    Сегодня, 17:27
    Тази карта с минни полета реална ли е или по-скоро хипотетична. Не звучи сериозно плътно миниране на участък от фронта с дълбочина 14 км, колко мини са необходими за това? А по презумпция, машините за разминиране от типа на УР-77 са за създаване на проходи в минното поле.
  4. Вол Димир Звание
    Сегодня, 17:49
    Пишите уже по-русски "села Волшебное".
  5. Стас1973 Звание
    Сегодня, 17:49
    14 км в глубину, а сколько там по фронту км? Просто интересно посчитать потребное количество мин для сплошного минирования. И по какой схеме минировали, по нашей, или по амеровской. Опять же с упором на ПТ, ПП или комбинированная. Тут смотришь, сколько на ПТ барьер мин закладывают - просто расход, как будто вся Европа мины хохлам поставила.