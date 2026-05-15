Афганистан хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Россию

На экономическом форуме «Россия – Исламский мир» в Казани прозвучало неожиданное предложение. Афганистан, как заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи, хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. И, по его словам, Москва к этой идее относится с интересом.



Формально стороны пока ничего не подписали. Отвечая на вопрос ТАСС, Азизи уточнил:

Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов.

Единственное препятствие, которое сейчас признают обе стороны – языковой барьер. Тот же Азизи заявил:

Мы прилагаем усилия, чтобы преодолеть это препятствие.

Работает совместная комиссия, которая ищет «общее решение». В Кабуле серьезно настроены не просто отправить людей, а легализовать этот процесс, обучить мигрантов хотя бы базовому русскому. Вопрос времени.

Для Афганистана, раздираемого бедностью и безработицей, Россия – привлекательное направление. Легальная работа, защищенность, пусть и не космические, но стабильные зарплаты. Для России – это возможность сгладить дефицит рабочих рук на стройках, в ЖКХ и на заводах.
    Александр Елизаров
    +15
    Сегодня, 17:23
    . Афганистан хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Россию
    Да они здесь очень нужны drinks
    И как только раньше без них обходились. У них ведь такие познания в сельском хозяйстве ( и не только).

    Сейчас начнется ад в комментариях.
      frruc
      -2
      Сегодня, 17:31
      Обойдемся как-нибудь без шурави.
        Netl
        +5
        Сегодня, 18:12
        Цитата: frruc
        Обойдемся как-нибудь

        Идея очень спорная. В Западной европе научный прогресс попер именно, когда стало не хватать дешевой рабочей силы (после чумы). Только после этого стали внедрять разную автоматизацию. А пока дешевых работников хватало, никто и не парился.

        А тут что-то подобное предлагается для России. Очень плохо, если решат пойти именно по пути завоза дешевых работников вместо внедрения автоматизации. sad
        ian
        +7
        Сегодня, 18:30
        Шурави это как раз мы. А вот по прямым поставкам наркоты видимо в Москве соскучились... request
      Кузнец 55
      +11
      Сегодня, 17:35
      Пусть отправляют молодых девушек . Сразу замуж , гражданство и работа по улучшению демографии .
      Им в России рай будет по сравнению с Афганистаном .
      knn54
      +15
      Сегодня, 17:39
      Когда 1000 семей буров хотела переехать из ЮАР в РФ им категорически отказали. А тут благосклонное отношение к пуштунам с ихнем кодексом.
        poquello
        +3
        Сегодня, 17:45
        Цитата: knn54
        1000 семей буров хотела переехать из ЮАР в РФ им категорически отказали.

        а можно поподробнее?
        Василенко Владимир
        +5
        Сегодня, 17:50
        Побоялись, что буры будут к азиатам не толерантно относиться
          poquello
          +1
          Сегодня, 18:22
          никто им категорично не отказывал, их не устроили наши предложения
        свой1970
        +7
        Сегодня, 17:51
        Цитата: knn54
        Когда 1000 семей буров хотела переехать из ЮАР в РФ им категорически отказали.

        Им хотелось Ставрополье,Кубань и Крым - с не менее чем 1000 га на семью бесплатно.
          красноярск
          +1
          Сегодня, 18:03
          Цитата: свой1970

          Им хотелось Ставрополье,Кубань и Крым - с не менее чем 1000 га на семью бесплатно.

          В чем проблема? На Таймыре хоть по 10 000 га. и бесплатно. laughing
            Evgeny64
            +2
            Сегодня, 18:41
            У нас нет столько бесплатной земли. Видимо вы далеки от Таймыра, хотя это нормально, многие договариваются о поставках, говорят мы до ближайшей ж.д. станции доставим, а вы там сами. Не представляют себе, что ближайшая станция в Красноярске, это 1720 км. до ближайшего причала на Таймыре request
    ЖЭК-Водогрей
    +17
    Сегодня, 17:23
    Ждем человекообразных мигрантов из Бача-Базийска...В Европе выходцы из Афганистана чаще других становятся фигурантами дел о преступлениях сексуального характера и преступлениях, связанных с педофилией.
    Мурзик
    +10
    Сегодня, 17:26
    "Для России – это возможность сгладить дефицит рабочих рук на стройках, в ЖКХ и на заводах"
    Нда братцы, это очень печально такое читать
      Добрый злыдень
      +3
      Сегодня, 18:10
      Цитата: Мурзик
      Нда братцы, это очень печально такое читать

      Родных матерных слов уже не хватает. Надо иностранные языки учить!
      красноярск
      +4
      Сегодня, 18:17
      Цитата: Мурзик
      "Для России – это возможность сгладить дефицит рабочих рук на стройках, в ЖКХ и на заводах"
      Нда братцы, это очень печально такое читать

      А таджиков с киргизами много в сфере ЖКХ работают?
      Недавно президент хвастался, что в России, как я понял его стараниями, безработица на очень низком уровне, уж не помню цифирь. Но она все таки есть! И, чтобы ее увеличить, надо продолжать усиленный завоз мигрантов из ср. азии, да плюс еще и толпы дикарей из Афгана?
      Кстати, один их активистов высокого ранга майдана 13-14 г.г. на Окраине - афганец, Мустафа Наем.
      А русским и русскоязычным мигрантам из Окраины и трибалтии ставятся всяческие препоны.
      Чудны дела твои власть российская.
    Eugen 62
    +16
    Сегодня, 17:27
    У нас в Думе трудовую миграцию в Россию лоббирует Константин Затулин. Предлагаю ему в квартиру человек двадцать таких мигрантов заселить. Пусть тогда подумает, нужна нам такая публика или нет.
      красноярск
      +2
      Сегодня, 18:21
      Цитата: Eugen 62
      У нас в Думе трудовую миграцию в Россию лоббирует Константин Затулин. Предлагаю ему в квартиру человек двадцать таких мигрантов заселить. Пусть тогда подумает, нужна нам такая публика или нет.

      Даже необязательно в квартиру, достаточно несколько семей в доме, где у этого интернационалиста за наш счет, квартира, где он живет.
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 18:46
      Цитата: Eugen 62
      У нас в Думе трудовую миграцию в Россию лоббирует Константин Затулин.

      при этом он был 25 лет назад одним из членов совета национально-патриотического Конгресса Русских Общин laughing
    Сергей Новиков_3
    +8
    Сегодня, 17:28
    А кто там "с интересом" с российской стороны высказался? Фамилии в студию.. Такие люди не должны оставаться в тени.
    A503
    +6
    Сегодня, 17:34
    А как же заявления сегодня правительства, что безработица в России всего 2 с копейками процентов? Или эти мигранты такие ох, какие высококлассные специалисты? В чем? Производство наркоты? Насилие, убийства? Так у нас и своих таких" специалистов море. Такое чувство, что правительство специально завозит всякое, для создания условий конфликтов на различных почвах, и развал единого общества и т. д.
    al3x
    +9
    Сегодня, 17:35
    И естественно их с радостью примут. Тут даже сомнений нет. А может вот афганцев на сво, а своим рабочие места?
    Андрей из Челябинска
    +10
    Сегодня, 17:37
    Эээээ.. Я ничего не перепутал? То есть мы готовы брать трудовых мигрантов из страны, в которой победил "Талибан" и проблема - только языковой барьер?
      Vitaly_pvo
      0
      Сегодня, 17:56
      Цитата: Андрей из Челябинска
      проблема - только языковой барьер?

      У корейцев КНДР тоже проблема была с языковым барьером. Ни чего, так все равно в Курской области хорошо помогли. Афганцы имеют хороший опыт войны с НАТО. Их помощь в зоне СВО тоже будет не лишняя. Многим командирам они даже в качестве советников пригодятся.
      Вот только речь почему то идет о стройках и дворниках. Очень сомнительная специальность для тех у кого вместо машинок и конструкторов в детстве был автомат калашникова. Кто то такими идеями, явно придуманными в ЦИПсО хочет еще сильнее раскачать российское общество, которое еще после Крокус Сити не отошло.
        красноярск
        +1
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Vitaly_pvo
        Афганцы имеют хороший опыт войны с НАТО. Их помощь в зане СВО тоже будет не лишняя. Многим командирам они даже в качестве советников пригодятся.

        Вы это серьезно? Какой военный опыт? Они вели партизанскую войну, какой тут опыт. Он совершенно не подходит нашим бойцам и командирам. Нашли у кого учиться, ну блин дает.
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Андрей из Челябинска
      То есть мы готовы брать трудовых мигрантов из страны, в которой победил "Талибан"

      В свете последних решений ВЦСПС, Талибан - вполне приличное движение! laughing
    двп
    +5
    Сегодня, 17:39
    Да здравствует Владимир Владимирович, великий вошть и палкаводес!
    ximkim
    +3
    Сегодня, 17:40
    Пожалуйста, отправьте их в регионы, где самое большое количество избирателей Путина .
      al3x
      +7
      Сегодня, 17:43
      В Ново-Огарёво их, поближе к одному из инициаторов.
    g_ae
    +4
    Сегодня, 17:41
    Молодцы кремлевские. Вывозят из страны ценные ресурсы, а завозят "ценных специалистов". Таджикистан этих дикарей изгоняет, а Россия принимает. В Чечню этих "так нужных братьев" к брату Кадырову. Им вместе хорошо будет. И намазы хоть целый день с утра до вечера.
    Вольноопределяющийся Марек
    +5
    Сегодня, 17:43
    Ух-ты! И, все, как один с опытом ведения боевых действий и партизанской войны. Очень они нам тут нужны! Прямо позарез. А, потом, они резать и начнут. Или, высококласные специалисты? В области высоких технологий на арбе с ишаком?
      Василенко Владимир
      +6
      Сегодня, 17:47
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Или, высококласные специалисты?

      Мак выращивать будем
        Альф
        +1
        Сегодня, 18:26
        Цитата: Василенко Владимир
        Мак выращивать будем

        Днем. Ночью герыч.
    Stas157
    +6
    Сегодня, 17:44
    Наши пламенные патриоты во власти так любят свой православный народ, что изо всех сил замещают мусульманским чужестранным!
    И от этого скрепы наши явно крепче не станут.
    Понимают ли они, какую мину они закладывают?
      torbas41
      -3
      Сегодня, 18:02
      Для того чтобы полностью отказаться от трудовой эмиграции надо самим начинать работать, а не на удаленке впаривать людям всякую фигню.
      Ivan F
      +5
      Сегодня, 18:03
      "Понимают ли они, какую мину они закладывают?" - им плевать. Неужели например депутат Госдумы Роднина, имеющая дочь - гражданку США и проживающую там, будет думать об этом. "Тут" они исключительно "зарабатывают" для того, что бы сладко жить "там". В этом весь смысл существования нынешнего "государства" и его обслуги.
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:47
    Слов нет, одни эмоции
    Таджиков с киргизами не хватает, но те хоть мала мала русский знают, а эти намкаковском будут общаться?
    duschman80-81
    +8
    Сегодня, 17:52
    Москва к этой идее относится с интересом.
    Вот только талибов нам здесь и не хватает. Дожили !!!
      torbas41
      0
      Сегодня, 18:08
      Сейчас у нас, когда в связи с санкциями, на БМВ и Мерседесах начинают вырубаться кодовые ключи, то ослик набирает больше плюсов в соотношении "цена-качество".
      1944-1989
      +2
      Сегодня, 18:32
      laughing
      У этого парня есть чувство юмора, в отличие от владельцев новых моделей этой марки.
      poquello
      0
      Сегодня, 18:45
      зачётная бэха__________________
    К-50
    +6
    Сегодня, 17:58
    Афганистан хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Россию

    А наф ига? belay
    Если они так хотят трудиться, то почему они у себя ничего не хотят делать? Ни строить, ни пахать? belay
    СССР уже пытался научить их труду по улучшению собственной жизни и что?
    Да ниф ига!!!! Тысячи погибших и искалеченных пацанов, десятки тысяч инвалидов!!!
    Нах рен нам такие "трудовые мигранты"!!!!
    Пусть хоть с голоду у себя дохнут!!!!
    Ivan F
    +3
    Сегодня, 17:58
    "Работает совместная комиссия, которая ищет «общее решение»" - мутит схематоз, как на этом срубить "ловэ"? lol
    Вадим Голубков
    +3
    Сегодня, 18:08
    И ведь завезут. Текст короток.
    Грац
    +2
    Сегодня, 18:12
    нет спасибо оставьте себе
    igorra
    +1
    Сегодня, 18:16
    Вот всех их и в Казань направить, без права выезда из города, раз такие инициативные. Без местных исламских религиозных деятелей здесь не обошлось.
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 18:20
    Стопэ, ребята!!! У нас сейчас Пакистан на очереди а за ним Бангладеш ещё! Вон сколько народу нужно трудоустроить в России, пока мы будем ждать пенсию в 65 лет!……………
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 18:21
    Больше, ещё больше -стране, надо ваххабитов. Чем больше- тем, наверное, лучше? what
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 18:25
    Пусть расскажут какие такие стройки так востребованы в момент самого сложного военного конфликта со второй мировой ? Второй БАМ что ли строят или куда так много моджахедов требуется ? Может эти стройки и совсем не нужны
    Альф
    0
    Сегодня, 18:28
    На экономическом форуме «Россия – Исламский мир» в Казани прозвучало неожиданное предложение. Афганистан, как заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи, хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. И, по его словам, Москва к этой идее относится с интересом.

    Уже все решено. Обратите внимание на дату на фото.
    1944-1989
    0
    Сегодня, 18:31
    Коммунизм уничтожит дешевую рабочую силу, вам некого будет обзывать, но и преступники физически исчезнут. Привлечение буров — плохая идея; они даже сочтут местных расистов хуже, чем буров, и захватят власть 😂
    Сейчас 2026 год, а многие люди все еще мыслят в соответствии со старыми, устаревшими расистскими теориями и классовой ненавистью.
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 18:33
    На медни СМИ сообщали что по просьбе начальника образования академик Онищенко попытался сдать ЕГЭ,, не сдал. Многие другие великие и заслуженные, пытавшиеся блеснуть своими знаниями тоже получили неуд.
    СМИ сообщали о договоре РФ по закупке нескольких сотен тысяч человеков у Индии - сколько из них будет отвечать требованиям к знанию истории и русского языка?
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 18:40
    Предлагаю для всех "ценных специалистов" входной аккорд - убрать зимой снег в Сибири. Весь. lol

    И тогда - добро пожаловать. Но без гаремов, намазов (публичных) и прочих козлодраний.
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:44
    Ещё этих не хватало
    Ребята там в средневековье живут
    Но видимо те кто их сюда хотят привезти, не думают с ними по одним улицам ходить
    1944-1989
    0
    Сегодня, 18:45
    Если бы я жил в России, я бы не хотел массового приезда афганцев, так же как и расистов из Южной Африки. Мне всё равно, какое образование они получили благодаря своему привилегированному положению, в то время как чернокожие даже не могли сидеть на скамейке, предназначенной для белых. Белые фермеры в Южной Африке — убийцы, застрелившие беременную женщину. Её вина заключалась в том, что она искала еду в мусорном баке на их ферме. Уверен, многие прочитают эту информацию с удовлетворением…

    Афганцы — это другая культура, и, кроме того, экономика Афганистана отсталая, поэтому очевидно, что многим там не хватает качественного образования, но это не их вина. Разумный коммунистический подход без расовой или классовой ненависти.
    Fisher
    0
    Сегодня, 18:47
    А почему бы и нет. Надо же как-то создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Самое оно.
    sgrabik
    0
    Сегодня, 18:48
    Вот только их в России как раз сейчас для полного счастья и не хватает, они там что, совсем уже "с дуба рухнули," больше обсуждать нечего, создаётся такое впечатление, что в Госдуме кто то занимается умышленным вредительством и подрывной деятельностью, по другому такие "инициативы" и не назовёшь!!!
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 18:52
    Афганистан хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Россию
    Нам ещё только их здесь не хватало!