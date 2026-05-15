Афганистан хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Россию
На экономическом форуме «Россия – Исламский мир» в Казани прозвучало неожиданное предложение. Афганистан, как заявил министр торговли и промышленности исламского эмирата Нуриддин Азизи, хотел бы направить своих трудовых мигрантов в Российскую Федерацию. И, по его словам, Москва к этой идее относится с интересом.
Формально стороны пока ничего не подписали. Отвечая на вопрос ТАСС, Азизи уточнил:
Различные ведомства занимаются вопросами по поводу трудовых мигрантов. Есть общая заинтересованность: как со стороны России, так и со стороны Афганистана, чтобы достигнуть осязаемых результатов.
Единственное препятствие, которое сейчас признают обе стороны – языковой барьер. Тот же Азизи заявил:
Мы прилагаем усилия, чтобы преодолеть это препятствие.
Работает совместная комиссия, которая ищет «общее решение». В Кабуле серьезно настроены не просто отправить людей, а легализовать этот процесс, обучить мигрантов хотя бы базовому русскому. Вопрос времени.
Для Афганистана, раздираемого бедностью и безработицей, Россия – привлекательное направление. Легальная работа, защищенность, пусть и не космические, но стабильные зарплаты. Для России – это возможность сгладить дефицит рабочих рук на стройках, в ЖКХ и на заводах.
