Зеленский обвинил Россию в якобы втягивании в войну с Украиной Белоруссии
Киев фиксирует попытки России втянуть Белоруссию в войну против Украины. С таким заявлением после совещания с руководством силовых ведомств выступил Зеленский.
У «нелегитимного», видимо, весеннее обострение, потому что больше ничем иным объяснить его заявление о якобы втягивании Белоруссии в конфликт на Украине невозможно. Хотя есть вариант, что таким образом Зеленский хочет отвлечь внимание от коррупционного скандала с Ермаком, в котором засветился и сам. Сегодня он заявил, что у украинской разведки якобы есть сведения о дополнительных контактах Путина и Лукашенко, в ходе которых российский лидер якобы уговаривал белорусского присоединиться к СВО.
Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Белоруссии — либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Белоруссии.
Зеленский снова грозит Лукашенко за «присоединение» к российской спецоперации. Месяц назад киевский клоун пророчил белорусскому лидеру «судьбу Мадуро», если тот атакует Украину.
Впрочем, о «нападении» Белоруссии на Украину твердит один Зеленский, даже украинские генералы в это не верят. Минск не присоединился к Москве в начале СВО, а сейчас не сделает этого и подавно. Лукашенко неоднократно говорил, что выступает за прекращение конфликта путем переговоров. К тому же для вступления Белоруссии в войну нужна всеобщая мобилизация, а ей и не пахнет.
