Зеленский обвинил Россию в якобы втягивании в войну с Украиной Белоруссии

2 092 10
Зеленский обвинил Россию в якобы втягивании в войну с Украиной Белоруссии

Киев фиксирует попытки России втянуть Белоруссию в войну против Украины. С таким заявлением после совещания с руководством силовых ведомств выступил Зеленский.

У «нелегитимного», видимо, весеннее обострение, потому что больше ничем иным объяснить его заявление о якобы втягивании Белоруссии в конфликт на Украине невозможно. Хотя есть вариант, что таким образом Зеленский хочет отвлечь внимание от коррупционного скандала с Ермаком, в котором засветился и сам. Сегодня он заявил, что у украинской разведки якобы есть сведения о дополнительных контактах Путина и Лукашенко, в ходе которых российский лидер якобы уговаривал белорусского присоединиться к СВО.



Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Белоруссии — либо против Черниговско-Киевского направления на Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Белоруссии.

Зеленский снова грозит Лукашенко за «присоединение» к российской спецоперации. Месяц назад киевский клоун пророчил белорусскому лидеру «судьбу Мадуро», если тот атакует Украину.

Впрочем, о «нападении» Белоруссии на Украину твердит один Зеленский, даже украинские генералы в это не верят. Минск не присоединился к Москве в начале СВО, а сейчас не сделает этого и подавно. Лукашенко неоднократно говорил, что выступает за прекращение конфликта путем переговоров. К тому же для вступления Белоруссии в войну нужна всеобщая мобилизация, а ей и не пахнет.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 17:45
    О, как! А, кого втянуло в боевые действия это убожество (нормалье определение цензура не пропустила)? Европу , да еще кучку стран. Все то делов. Вот же гнусь неугомонная!
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +1
      Сегодня, 18:32
      Я как-то ночью на даче случайно услышал, как моя 4-летняя племянница уговаривала комаров не кусаться. Минут 10. Потом послышались удары резиновыми шлепками по стенам.
      Если бы кое-кому у нас в руководстве страны придать решимость моей 4-летней племянницы, то зеленая плесень давно бы уже червей в могиле кормила. И никакой вони, никаких жалоб.
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +1
        Сегодня, 18:49
        Скоро Путин встретится с Си Цзин Пином, боюсь предположить что зеленюга тоже по его логике должен наехать на Си.... Правда Си пошлет его на гору Кхуям где уже проводит экскурсию Доня после встречи с ним. laughing
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:36
      А деньги Ермаку тоже Россия подбросила?
  2. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 18:00
    Зеленский обвинил Россию в якобы втягивании в войну с Украиной Белоруссии

    Зеля в очередной блудняк влипает и тут же Россию в этом обвиняет.
    Ну правда, не себя же ему корить и хулить. lol
  3. JcVai Звание
    JcVai
    +2
    Сегодня, 18:04
    А еще недавно с Путиным встречались руководители с Малайзии, Сербии и Словакии...
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 18:10
      Поддержка малайцами нам бы никак не помешала. Пока у нас лето, климат для них вполне терпимый.
      1. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 18:16
        Цитата: кот Краш
        Поддержка малайцами нам бы никак не помешала. Пока у нас лето, климат для них вполне терпимый.

        Предлагаете им сюда в "отпуск" приезжать? Пока тепленько... Это не КНДР. Им за такой туризм быстро найдется чем ласты прищемить "мировому сообществу" hi
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:32
    Пусть за собой смотрит.

    Житель Хмельницкой области Украины расстрелял полицейских, пришедших к нему домой
    Сейчас каждый житель Незалежной готовится к визиту полицейских и тцкшников, которые потащат его на смерть в ВСУ. Житель села Терлевка Хмельницкой области при виде полиции на пороге ждать не стал, выхватил автомат и уложил одного полицейского на месте, а второго ранил. Затем мужчина уехал на своем авто, сейчас его ищут. Кадры нападения стали доступны с нательной камеры одного из полицейских.

    Ну что сказать? С ПМ идти на калаш можно только от небольшого ума. Царства небесного и земли пухом не пожелаю. Мужику удачи скрыться.
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 18:53
    Ecco un'altra crisi di astinenza da cocaina del tossico marcio.