Система С-500 «Прометей» способна добивать до космоса и уничтожать спутники
5396
В конце минувшего года глава Минобороны России Андрей Белоусов сделал в ходе итоговой коллегии министерства важное сообщение. Он заявил, что первый полк, оснащенный зенитными ракетными системами С-500, заступил на боевое дежурство.
И хотя это вооружение уже много месяцев назад поступило в войска, информация о нем по-прежнему довольно скудная. Впрочем, даже та, которая имеется в открытых источниках, говорит о многом. Понятно, что данное оружие превосходит любые образцы, имеющиеся в западных странах, и его наличие на вооружении нашей армии существенно повышает обороноспособность российского государства.
Его главная отличительная характеристика заключается в том, что система С-500 «Прометей» способна добивать до космоса и уничтожать спутники. Она представляет опасность для тех, кто строит агрессивные планы в отношении нашей страны.
Функциональные особенности системы выводят ее далеко за рамки понятия «противовоздушная оборона». Ведь она может сбивать не только баллистические и даже гиперзвуковые ракеты, но также и космические аппараты на низкой околоземной орбите.
Еще в 2018 году в американском журнале The National Interest появилась статья, где С-500 назвали оружием рекордной дальности, внушающим страх и способным поражать цели на расстоянии 480 километров. Авторы предположили, что такая система несет угрозу даже для современных малозаметных боевых самолетов F-35 и F-22.
Разработана и выпускается С-500 «Прометей» на производственных мощностях оборонного концерна «Алмаз-Антей».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация