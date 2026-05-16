Система С-500 «Прометей» способна добивать до космоса и уничтожать спутники

В конце минувшего года глава Минобороны России Андрей Белоусов сделал в ходе итоговой коллегии министерства важное сообщение. Он заявил, что первый полк, оснащенный зенитными ракетными системами С-500, заступил на боевое дежурство.



И хотя это вооружение уже много месяцев назад поступило в войска, информация о нем по-прежнему довольно скудная. Впрочем, даже та, которая имеется в открытых источниках, говорит о многом. Понятно, что данное оружие превосходит любые образцы, имеющиеся в западных странах, и его наличие на вооружении нашей армии существенно повышает обороноспособность российского государства.

Его главная отличительная характеристика заключается в том, что система С-500 «Прометей» способна добивать до космоса и уничтожать спутники. Она представляет опасность для тех, кто строит агрессивные планы в отношении нашей страны.

Функциональные особенности системы выводят ее далеко за рамки понятия «противовоздушная оборона». Ведь она может сбивать не только баллистические и даже гиперзвуковые ракеты, но также и космические аппараты на низкой околоземной орбите.

Еще в 2018 году в американском журнале The National Interest появилась статья, где С-500 назвали оружием рекордной дальности, внушающим страх и способным поражать цели на расстоянии 480 километров. Авторы предположили, что такая система несет угрозу даже для современных малозаметных боевых самолетов F-35 и F-22.

Разработана и выпускается С-500 «Прометей» на производственных мощностях оборонного концерна «Алмаз-Антей».

  1. A503 Звание
    Сегодня, 06:17
    И о чем писулька? С Дзена скопирована? автор-->автор-->автор, если уж решили написать статью, то хоть бы малость покопались в инете, специализированных изданиях( открытых) и написали бы нормальную статью. Инфы по С-500 достаточно много.
  2. Сергей3 Звание
    Сегодня, 06:20
    И много спутников сбили, которые прямо сейчас наводят сотни беспилотников и ракет на наши города? Может надо заниматься тем, что даст реальный эффект, а не эфимерный?!
  3. yuriy55 Звание
    Сегодня, 06:21
    Пора показать это Илону Маску...
    1. Сергей3 Звание
      Сегодня, 06:24
      Все думают, что вот, час Х настанет и собъем!!! Нет, при достижении часа Х всем будет не до них, они как раз и нужны в мирное время, что бы максимально эффективно подготовиться к войне.
  4. Солдатов В. Звание
    Сегодня, 06:34
    Что толку, и Орешник есть, и Армата, и С-400, С-500 появился, а наших генералов убивают в подъездах, гражданских уже во всех городах до Урала. Есть хорошее оружие так применяйте.
  5. Солдатов В. Звание
    Сегодня, 06:46
    Реально ВКС знает каждый спутник на орбите любой страны и чем он занимается. Наши космические войска видят цели до размера теннисного мячика.