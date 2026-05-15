Хегсет подписал меморандум, окончательно лишив Германию ракет «Томагавк»
Германия окончательно лишилась американских крылатых ракет «Томагавк», глава Пентагона Пит Хегсет подписал соответствующий меморандум. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Хегсет отменил будущую переброску в Германию батальона, который должен был отвечать за размещение и пуски ракет, также документ предписывает вывести из Европы командование, отвечающее за ракеты. Кроме того, Пентагон отменил запланированную ротацию 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии через Польшу, Прибалтику и Румынию. Часть военнослужащих бригады, уже находящихся в Европе, отправляется обратно в США.
В Пентагоне честно заявляют, что решение о неразмещении ракет «Томагавк» в Германии напрямую связано с раздражением в отношении европейцев и особенно немцев. Европа проигнорировала просьбу США о помощи, а немецкий канцлер Мерц еще и позволил себе «неуместно пошутить».
Ранее Мерц, объясняя журналистам отказ США от размещения крылатых ракет в Германии, заявлял, что это никак не связано с его риторикой. Оказалось, что связано, Трамп ничего не забыл, оставив немцев без «Томагавков». Всё бы ничего, но у Германии нет полноценной альтернативы американским ракетам. Видимо, скоро кому-то придется ехать на поклон к президенту США.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
