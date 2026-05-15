Лукашенко о Трампе: в Беларуси у него надежные друзья и сторонники
Александр Лукашенко, который на днях осуждал Запад за «бронированный кулак» на границах, сегодня неожиданно поменял риторику. На встрече с проповедником Франклином Грэмом белорусский лидер заявил:
Вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Белоруссии, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно! Говорят: «Санкции, санкции», – но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля.
Оказывается, пока официальный Вашингтон вводил ограничения против Минска, закулисно через гуманитарные каналы шла гуманитарная помощь. И Лукашенко это признал. И даже поблагодарил американцев за оказанную поддержку.
Более того, Лукашенко попросил гостя передать привет Дональду Трампу. Цитата:
В Беларуси у него надежные друзья и сторонники.
Напомним, диалог Минска и Вашингтона резко активизировался в течение последних месяцев. В марте Лукашенко принимал спецпосланника Трампа Джона Коула. Тогда же были помилованы 250 осужденных по экстремистским статьям. США сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и даже с «Беларуськалия». Также 19 апреля белорусский лидер заявил о готовности к «большой сделке» с США.
