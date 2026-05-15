Лукашенко о Трампе: в Беларуси у него надежные друзья и сторонники

Александр Лукашенко, который на днях осуждал Запад за «бронированный кулак» на границах, сегодня неожиданно поменял риторику. На встрече с проповедником Франклином Грэмом белорусский лидер заявил:



Вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще две трети всей гуманитарной помощи, которую получаем в Белоруссии, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно! Говорят: «Санкции, санкции», – но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля.

Оказывается, пока официальный Вашингтон вводил ограничения против Минска, закулисно через гуманитарные каналы шла гуманитарная помощь. И Лукашенко это признал. И даже поблагодарил американцев за оказанную поддержку.

Более того, Лукашенко попросил гостя передать привет Дональду Трампу. Цитата:

В Беларуси у него надежные друзья и сторонники.

Напомним, диалог Минска и Вашингтона резко активизировался в течение последних месяцев. В марте Лукашенко принимал спецпосланника Трампа Джона Коула. Тогда же были помилованы 250 осужденных по экстремистским статьям. США сняли санкции с Белинвестбанка, Банка развития и даже с «Беларуськалия». Также 19 апреля белорусский лидер заявил о готовности к «большой сделке» с США.
  1. Кмет Звание
    Кмет
    +8
    Вчера, 21:34
    Интересная риторика... Не менее интересно узнать, что за этим всем стоит...
    1. U-58 Звание
      U-58
      +6
      Вчера, 21:52
      А стоит за этим манипулирование нашим мнением.
      Напишут про Батьку красиво- и тут же ему летит респект.
      Напишут нахорошо- и мы исподволь начинаем его поругивать.
      Так что с оценками надо быть осторжным: а не подталкивает ли тебя кто-то ...
      1. Кмет Звание
        Кмет
        -2
        Вчера, 22:05
        Вы правы. Но пока объективно сказать нечего по этой теме - очень мало информации. Скоро более-менее все "просветлится" и тогда уже догадки не придется строить. Однако, все же, риторика очень интересная и что за ней стоит не совсем понятно. Беларусь - надежный партнер России и это очевидно во всем (и в экономическом и в политическом и в военно-стратегическом плане), но все же вот эти телодвижения должны чем-то быть обоснованы. Тут не только санкционная составляющая..
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Вчера, 22:38
          Цитата: Кмет
          но все же вот эти телодвижения должны чем-то быть обоснованы.

          Они обоснованы стремлением всеми способами приостановить нагнетание атмосферы враждебности со стороны прозападных стран, из-за тесных союзнических отношений с РФ. У батьки такие соседи из НАТО под боком, что любой подлянки можно ожидать.
        2. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 06:10
          Цитата: Кмет
          Беларусь - надежный партнер России

          на 99%, как сказал сам Лукашенко.
      2. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 06:00
        Цитата: U-58
        а не подталкивает ли тебя кто-то ...

        А Батьку кто подталкивает такие слова говорить? Или, "Фейк" Вы скажете?
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Вчера, 23:06
      Цитата: Кмет
      Интересная риторика...

      Хочется верить, что это - фигура речи политика. Имею в виду "В Беларуси у него надежные друзья и сторонники."
  2. knn54 Звание
    knn54
    +5
    Вчера, 21:39
    "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты"
  3. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    -7
    Вчера, 21:44
    Если провести референдум в Беларуси и спросить народ вы хотите войти в состав России или в состав США, то ответ для меня очевиден, США.
    Уровень жизни в США выше чем в России и намного.
    США могут себе позволить содержать белорусов а Россия уже нет, своих граждан кормить надо.
    Как говорится пока толстый сохнет худой сдохнет.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Вчера, 21:56
      Цитата: Александр Елизаров
      Если провести референдум в Беларуси и спросить народ вы хотите войти в состав России или в состав США, то ответ для меня очевиден, США.

      Надо полагать, вы пишете из Белоруссии и от имени всего населения, если так решительно предрекаете исход референдума?
      Некто Тихановская, помнится, тоже от имени всех белорусов выступала, а теперь комедию за границей ломает, изображая "народного лидера в изгнании".
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Вчера, 22:34
      США не собираются никого содержать кроме Израиля. Да и вообще не пристало руководстваться мужику логикой содержанок
  4. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    +2
    Вчера, 21:45
    "Меня обманули, предали, или, как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули как лоха." (Янукович)
  5. Aken Звание
    Aken
    +2
    Вчера, 21:46
    Двустульчаковый пересел на один стул?
  6. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +10
    Вчера, 21:48
    Батя тоже надышался вонью Анкориджа , будь осторожней Григорьевич на старости лет , эти амербесы ребята чёткие , можешь получить "уютную" камеру рядом с Мадуро если они сочтут что "скрипач не нужен".
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      Вчера, 22:35
      В 2019 году он принимал гостей от Трампа, радовался, а через год Тихановская и Трамп за неё почему-то. Ничему не научился кажется
      1. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +2
        Вчера, 23:37
        Люто плюсую ! Вся деятельность Бати на посту главы Белоруссии всегда состояла в краткой формуле - и рыбку съесть и на ..... сесть.
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 06:40
          Цитата: Туре-Собака
          Вся деятельность Бати на посту главы Белоруссии всегда состояла в краткой формуле - и рыбку съесть и на ..... сесть.

          Люто плюсую
  7. Mazunga Звание
    Mazunga
    +1
    Вчера, 21:49
    Ну а че)? Где бы вы хотели пенсион встретить в Майами или в Шклове? Пора налаживать пути.
  8. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +1
    Вчера, 21:55
    Также 19 апреля белорусский лидер заявил о готовности к «большой сделке» с США.

    На "51 штат" рассчитывает? А сынулю сразу в губернаторы штата (очень сомневаюсь, но мало ли, что ему "напел" католический поп)? Литовская автономия ведь ему такие возможности не предоставит...
  9. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    +3
    Вчера, 21:56
    Что это за гуманитарка такая? Как будто в Белорусии жрать нечего.
    Живут ничем не хуже, чем в России.
    У Путина в Сочи на Олимпийских 2018 брал несколько ярдов зелени.
    Отдал ли? Многовекторный.
    Что за проповедники такие? Челночные.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -4
      Вчера, 23:26
      Цитата: TOS-NN
      Что это за гуманитарка такая? Как будто в Белорусии жрать нечего.

      Там не жратва, по некоторым сведениям речь о медицинской сфере, возможно, о медоборудовании, к тому же, сама Беларусь тоже оказывает гуманитарную помощь, по мере своих возможностей:
      11-05-2026 19:56
      Правительство Белоруссии решило оказать гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров республики в своем Telegram-канале.

      Уточняется, что гумпомощь будет оказана в виде продовольственных товаров, медицинской продукции и имущества. Это поможет обеспечить жизнедеятельность населения. Постановление было подписано белорусским премьером Александром Турчиным.

      В пресс-службе сообщили, что для Кубы в груз войдут 30 тонн сухого цельного молока и 3,7 тонны медицинских препаратов. В Мозамбик отправят 10 тонн мясных консервов, 8,3 тонны сухой молочной смеси для детей, 10 тонн сухого обезжиренного молока, 10 тонн пшеничной муки и 5 тонн лекарств. Исламская Республика получит палатки, 103 складные кровати, 300 одеял, 2,9 тысяч полотенец и 6,75 тонн медицинской продукции.

  10. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +4
    Вчера, 22:05
    Если Лукашенко продолжит идти "тропой Пашиняна", то рано или поздно белорусов, вместе с молдованами, казахами погонят на войну с русскими. В начале "нулевых" никто не верил в войну Украины и России. Но "если ковбой прикажет, кто же ему откажет?"...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -5
      Вчера, 22:31
      Цитата: samarin1969
      Если Лукашенко продолжит идти "тропой Пашиняна", то рано или поздно белорусов, вместе с молдованами, казахами погонят на войну с русскими. В начале "нулевых" никто не верил в войну Украины и России. Но "если ковбой прикажет, кто же ему откажет?"

      Украина была союзным с РФ государством? На её территории располагались подразделения ВС РФ? Украину прикрывал ракетный щит РФ? В Беларуси скачут и орут - "москаляку на гиляку?"Там бандеровцы факельные шествия проводят? Чушь голимая о неких "приказах ковбоя".
      1. samarin1969 Звание
        samarin1969
        +5
        Вчера, 22:49
        Цитата: Монтесума
        Цитата: samarin1969
        Если Лукашенко продолжит идти "тропой Пашиняна", то рано или поздно белорусов, вместе с молдованами, казахами погонят на войну с русскими. В начале "нулевых" никто не верил в войну Украины и России. Но "если ковбой прикажет, кто же ему откажет?"

        Украина была союзным с РФ государством? На её территории располагались подразделения ВС РФ? Украину прикрывал ракетный щит РФ? В Беларуси скачут и орут - "москаляку на гиляку?"Там бандеровцы факельные шествия проводят? Чушь голимая о неких "приказах ковбоя".

        Очень хотелось бы проиграть спор с вами через пару лет. Но "литвинство" никуда не ушло из пропаганды, всякие "путейшие" плодились ещё с конца 80х, батька перецеловался со всеми, кто был альтернативой России, включая обнимашки с Порошенко.
  11. axren1 Звание
    axren1
    +3
    Вчера, 22:35
    Трампу бесплатно ж лижет а кормильцу и за деньги не хочет ...
  12. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +7
    Вчера, 23:19
    Да! Жди, бацька, очередного майдана. Уж эти "надежные друзья и сторонники" расстараются!
  13. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Вчера, 23:49
    Всё-таки возраст есть возраст и с этим шутить не стоит. Это относится ко всем государствам...
  14. Стас1973 Звание
    Стас1973
    +1
    Вчера, 23:50
    На двух стульях не усидеть. Аукнется.
  15. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +2
    Сегодня, 00:45
    Цитата: alexoff
    не пристало руководстваться мужику логикой содержанок

    "Великие державы всегда вели себя как бандиты, а малые – как проститутки" (С. Кубрик).
  16. Елисей Звание
    Елисей
    0
    Сегодня, 01:21
    Вот интересно , после публикации вырванных из контекста слов НАШЕГО президента , многие кинулись его осуждать , а когда Великая и Могучая Россия делает один за одним ,,жесты доброй воли" - тогда Путин - молодец .
    ???
  17. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 05:12
    Цитата: Кмет
    Не менее интересно узнать, что за этим всем стоит...
    Второй стул wink