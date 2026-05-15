Они собираются бить туда, где может быть наше армейское командование, правительство, и сюда, по Банковой. Они давно вынашивают этот план.

Так же о других людях из украинского руководства, разведки, наших специальных служб. Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае – на Банковой или без Банковой – свою землю, свой суверенитет, своё государство мы не сдадим.

Либо против нашего Черниговско-Киевского направления, либо против одной из соседних стран НАТО.

Зеленский решил излить порцию «разоблачений российских военных планов». Вслед за Будановым (внесён в список экстремистов и террористов в РФ), заявившим о якобы «охоте» на него со стороны Москвы, то же самое фактически стал говорить и Зеленский, только в первую очередь о себе.По словам Зеленского, у него якобы есть «российские документы», которые «содержат цели для ударов по Киеву и другим городам, по политическим и военным объектам».Зеленский:По словам главы киевского режима, «Россия ищет, где мы находимся, где бываем».Зеленский:Также Зеленский утверждает, что Россия «хочет втянуть в конфликт Белоруссию»:На самом деле, ситуация такова, что Зеленского в связи с грандиозным коррупционным скандалом могут убрать собственные спецслужбы, которые полностью контролируются Западом, а вину при этом возложить на Россию.При этом те документы, которые якобы есть у Зеленского с отметками здания на Банковой, можно состряпать с карты Google. А заявления о том, что Россия может ударить по той же Банковой, делались Минобороны России за несколько дней до 9 мая с оговоркой о том, что такой удар может быть нанесён, если киевский режим атакует Москву в дни перемирия, приуроченного ко Дню Победы. Видимо, сегодня Зеленский и решил использовать то заявление, чтобы родить «сенсацию».