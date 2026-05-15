Цены на нефть пошли вверх на фоне проваленных Трампом переговоров в Китае

Цены на нефть, немного снизившись и стабилизировавшись на ожиданиях прекращения конфликта на Ближнем Востоке, снова рванули вверх. Об этом пишет The New York Times.Провальные переговоры Трампа в Китае стали причиной резкого роста цен на нефть и падения фондовых рынков. Мировое сообщество ожидало от президента США договоренностей с Китаем о завершении конфликта с Ираном, но у Трампа не получилось уговорить Пекин вмешаться и остановить войну. Хотя Си Цзиньпин и выступил за скорейшее прекращение конфликта дипломатическим путем, но уговаривать Иран принять условия США отказался.Трамп, в свою очередь, отклонил мирное предложение Ирана. На это отреагировал рынок, снова подняв цены на нефть в ожидании продолжения бомбардировок. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 2% и достигла отметки около 108 долларов за баррель. WTI подорожала примерно на 3% — до 104 долларов. И это еще не предел, эксперты прогнозируют дальнейший рост цены, если в ближайшее время Ормузский пролив не разблокируют.Россия тоже не теряет времени, продолжая зарабатывать на поставках нефти. По последним данным, Минфин будет рассчитывать налоги для нефтедобывающих компаний за май исходя из средней цены Urals в 94,87 долларов за баррель и курса 76,938 рублей за доллар.

