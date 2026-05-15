Цены на нефть пошли вверх на фоне проваленных Трампом переговоров в Китае

Цены на нефть, немного снизившись и стабилизировавшись на ожиданиях прекращения конфликта на Ближнем Востоке, снова рванули вверх. Об этом пишет The New York Times.

Провальные переговоры Трампа в Китае стали причиной резкого роста цен на нефть и падения фондовых рынков. Мировое сообщество ожидало от президента США договоренностей с Китаем о завершении конфликта с Ираном, но у Трампа не получилось уговорить Пекин вмешаться и остановить войну. Хотя Си Цзиньпин и выступил за скорейшее прекращение конфликта дипломатическим путем, но уговаривать Иран принять условия США отказался.



Трамп, в свою очередь, отклонил мирное предложение Ирана. На это отреагировал рынок, снова подняв цены на нефть в ожидании продолжения бомбардировок. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 2% и достигла отметки около 108 долларов за баррель. WTI подорожала примерно на 3% — до 104 долларов. И это еще не предел, эксперты прогнозируют дальнейший рост цены, если в ближайшее время Ормузский пролив не разблокируют.

Ожидания более масштабного энергетического кризиса растут, тогда как надежды на завершение войны угасают.

Россия тоже не теряет времени, продолжая зарабатывать на поставках нефти. По последним данным, Минфин будет рассчитывать налоги для нефтедобывающих компаний за май исходя из средней цены Urals в 94,87 долларов за баррель и курса 76,938 рублей за доллар.
    Сергей Киракосян
    +1
    Вчера, 19:53
    "Капитализм! Счастье! За (-) сь!"
    Рыночек всё разруливает. Давайте купим у США с десяток ̶ ̶я̶и̶ц̶ ̶ самолётов и много-много станков и микросхем.
    Зачем нам самим это всё делать?...
      sagitovich
      +3
      Вчера, 19:55
      Это так, точнее в таком стиле всказался когда то, Гайдар, целый премьер-министр страны!
        Сергей Киракосян
        +1
        Вчера, 20:07
        Так и я именно про то!)))
      Neo-9947
      +2
      Сегодня, 00:10
      Чё прикалываться.
      Социалистический СССР тоже был не очень рад, когда в 80-х янки обрушили цены на нефть.
      А уж про 90-е....
      С ценой $9 за бочку и говорить не приятно.
      Вот так рынок всё разрулил. А народ российский это всё на своей шкуре прочувствовал.
    Rashid
    0
    Вчера, 19:55
    Ага, бумажная цена на бумажную нефть.
    al3x
    +6
    Вчера, 20:09
    Типа Трамп хотел в Китае решить судьбу Ирана? А Иран в курсе? Судя по всему, это не те ребята, которые позволяют свою судьбу на стороне решать.
    Lako
    +2
    Вчера, 20:15
    А что такое? Панда, даже ухом не повела, на все кривляния Трампа?
      Немчинов Вл
      +2
      Вчера, 22:49
      Цитата: Lako
      А что такое? Панда, даже ухом не повела, на все кривляния Трампа?
      ну как не повела ... ?! what Если верить другим интернет изданиям, то на пару сотен Боингов 737 макс, например Трамп, Си прогнул. yes не Китай подтолкнул СЩА закупать С919 комак, а наоборот (!). request
      На многомилиардные закупки сои и кукурузы, точно в том же порядке (!). Не Китай нагнул Америку, а напротив, обязался к закупкам !! winked
      ...
      А лозунги, это конечно хорошо ...
        рядовой61
        0
        Сегодня, 05:48
        Да, прогнул, но только при одном условии, что штаты не будут поставлять Тайваню вооружение, а штаты его поставлять будут. Вот и вся сделка с закупкой сои, самолётов и поставкой редкозёмов в сша.
    Zoldat_A
    +7
    Вчера, 20:23
    Провальные переговоры Трампа в Китае стали причиной резкого роста цен на нефть и падения фондовых рынков.
    Поехал Трамп в Китай - рынок пошёл вверх.
    Приехал Трамп из Китая - рынок пошёл вниз.
    Пообещал Трамп бомбить Иран - рынок пошёл вверх.
    Передумал Трамп бомбить Иран - рынок пошёл вниз.

    Я понимаю, взрослые дяденьки качаются на качелях, веселятся, попутно на пустом месте зарабатывая сотни миллионов...

    Только мне-то чего с этого? Пилювал я слюнями на их рынок - у нас бензин В ЛЮБОМ случае подорожает.

    И удивительно - почему я не завидую их миллионам?
    Наверное, потому что всех денег не заработаешь. А я всю жизнь занимаюсь тем, что люблю - строю. И тех денег, которые зарабатываю, мне и моей семье хватает. Даже ещё на много хороших дел остаётся.

    Не светит мне список Форбс... Да ну и пёс с ним...
      михаилл
      +5
      Вчера, 21:04
      Цитата: Zoldat_A
      Я понимаю, взрослые дяденьки качаются на качелях, веселятся, попутно на пустом месте зарабатывая сотни миллионов

      Эти дяденьки массово переработали в Первую Мировую десятки миллионов людей в фарш, во Вторую Мировую- сотни миллионов, и нынче тоже не постесняются.
      Монтесума
      +2
      Вчера, 21:44
      Цитата: Zoldat_A
      И удивительно - почему я не завидую их миллионам?
      Наверное, потому что всех денег не заработаешь. А я всю жизнь занимаюсь тем, что люблю - строю. И тех денег, которые зарабатываю, мне и моей семье хватает. Даже ещё на много хороших дел остаётся.

      Какой-то Вы неправильный миллионер, со странным мЫшлением. request
      Цитата: Zoldat_A
      Не светит мне список Форбс... Да ну и пёс с ним

      Такое пренебрежение вообще ни в какие рамки не лезет! Это же как покорение Эвереста для альпиниста! С такими крамольными мыслями ни в одно порядочное миллионерское общество не примут. negative
        Zoldat_A
        +2
        Вчера, 22:03
        Цитата: Монтесума
        Такое пренебрежение вообще ни в какие рамки не лезет! Это же как покорение Эвереста для альпиниста!
        Мне эти горы в армии надоели до чёртиков! Всю оставшуюся жизнь стараюсь ходить по равнине. А на Эверест пусть лезет, кому нравится...
        Цитата: Монтесума
        С такими крамольными мыслями ни в одно порядочное миллионерское общество не примут.
        Из посёлка, где с отцом почти 30 лет назад дом построили, вроде бы, не выгоняют (а у нас ОЧЕНЬ разные люди живут) - и ладно... laughing
        михаилл
        +1
        Вчера, 22:20
        Цитата: Монтесума
        С такими крамольными мыслями ни в одно порядочное миллионерское общество не примут. negative

        Миллионеры нынче стали тонкой прослойкой среднего класса и общества у них нет. Есть только путь в миллиардеры, что вполне достижимо- в списке Форбс постоянно появляются новые миллиардеры с российским гражданством.
        Или в тысячеонеры и на пенсию, что наиболее вероятно.
    Andriuha077
    0
    Вчера, 20:23
    Химическая промышленность Европы находится под давлением из-за высоких цен на энергоносители, слабого спроса и растущей конкуренции со стороны Китая.

    Конфликт на Ближнем Востоке дал некоторую передышку, парализовав работу китайских заводов, зависящих от сырья из Персидского залива. Но при этом он одновременно взвинтил стоимость энергии и спровоцировал волатильность цен на критически важные компоненты, такие как нафта. Это вызвало цепную реакцию на всех рынках нефтехимии.

    «События на Ближнем Востоке толкают цены на энергию еще выше, подтверждая, насколько незащищенными остаются Великобритания и Европа перед внешними шоками», — отметил Питер Хантсман, генеральный директор Huntsman Corporation, управляющей объектами по всей Европе, включая Роттердам.

    Если заводы закроются, начнется эффект домино. Ивонн ван дер Лаан, исполнительный вице-президент американской химической группы LyondellBasell, предупреждает:
    «Закрытие ключевых заводов фактически вырывает сердце из интегрированных производственных цепочек. Как только начнется процесс распада, крах всей экосистемы станет лишь вопросом времени».

    Руководители компаний указывают не только на стоимость энергии, которая еще до войны была как минимум вдвое выше, чем в США и Китае.
    Падение инвестиций ставит под угрозу способность Европы производить базовые материалы для современной жизни: от хлора для очистки питьевой воды до фенолов, необходимых для изготовления печатных плат.

    Топ-менеджеры в континентальной Европе указывают на Великобританию как на пример того, как все может пойти не так.
    С 2021 года объем выпуска химической продукции в Великобритании упал на 60%. Британия больше не производит аммиак. У нее остался всего один стареющий хлорный завод, обеспечивающий очистку 98% питьевой воды в стране.
    Наган
    -3
    Вчера, 20:30
    Трамп, несмотря на всю помпу, с которой его принимал Си, не сдал позиции США ни по одному вопросу. Что называется, согласились на то, что не согласились. И где тут провал?
    tralflot1832
    0
    Вчера, 20:42
    А с какого перепуга цены на нефть должны пойти вниз ? wassat Перед визитом Трампа ,в КНР был министр иностранных дел Ирана .Иран очень достойно ответил на агрессию двух стран Израиля и США .Маленькие лодки Ирана держат под контролем Ормуз ,укипаж в случае гибели - сразу становятся героями Ирана .До начала чемпионата мира по футболу осталось совсем не много .Сборная Ирана с чемпионата не снялась ,у неё все игры ( три) в Калифорнии ,так совпало .Снятие волевым сборной Ирана решением ФИФА или Трампом ,не очень хороший вариант. Кстати между сборными Ирана и США боевая ничья по 1 одной победе и одной ничьей. В Катаре иранцы проиграли 1 : 2 .16 июня битва Новая Зеландия : Иран в Калифорнии, спорт вне политики - ага счаз !!!
    Aurelio
    -2
    Вчера, 20:50
    Tutta colpa della cena TET a TET . . dove il Tycoon ha ricevuto la risposta sull'Iran da Xi Jinping : 你一動我就打你。 . . !
    Сергей3
    0
    Вчера, 20:50
    «Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники перед тем, как мы сели в самолет AF1, и выбросил в мусорный бак у подножия трапа», – написала репортер.

    wassat
    Victor19
    +2
    Вчера, 21:54
    Во многих источниках читал, что так называемые 104 и 108 за wti и brent совершенно не отражают реальных цен продаж, которые намного выше.
    Eugene Zaboy
    +1
    Вчера, 22:48
    Провальные переговоры Трампа в Китае стали причиной резкого роста цен на нефть и падения фондовых рынков.


    У Трампа (американцев) два традиционных аргумента. Первый - санкции, снижение инвестиций, отказ от закупки продукции и как результат экономическое воздействие. Второй - авианосец у побережья страны и как результат, военная блокада транспортых сообщений, с последующим разрушением экономики.
    Оба метода, в настоящее время, к Китаю непременимы, так как экономически США зависят от Китая, а авианосцы применять страшно и контрпродуктивно, по многим причинам. Поэтому одним из краеугольных вопросов Си был - будет ли война между США и Китаем. Это, судя по всему, всё что его интересовало. Чтобы война не началась Трампа встретили с уважением, накормили, напоили, так как говорить было не о чем и отправили обратно. Начнёшь что-то требовать только хуже будет. Злой Трамп хуже чем недовольный. Политика! Большая Политика!!!
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 05:18
    Цитата: Andriuha077
    У нее остался всего один стареющий хлорный завод, обеспечивающий очистку 98% питьевой воды в стране.
    Хорошо бы его террористы взорвали! wink