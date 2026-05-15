США усиливают давление на Киев через НАБУ, пытаясь добраться до Зеленского

Арест Ермака, возобновление дела Миндича, интервью Мендель — всё это звенья одной цепи, утверждают украинские политологи. Череда политических скандалов связана с конфликтом США и Европы, в которой крайним сделают Зеленского.

На Украине сейчас столкнулись США и Европа, которые всё больше расходятся в стороны в своей политике. Зеленский, как ставленник европейцев, выбран Трампом в качестве «сакральной жертвы», которой должна пожертвовать Европа для успокоения США.



Как считают украинские эксперты, НАБУ и САП явно получили команду действовать из-за океана, атаковав самого «верного соратника» Зеленского Ермака, который хоть и был уволен с должности главы офиса, но продолжал консультировать «нелегитимного». Снова выплывшие «пленки Миндича» запустили расследование еще одного преступления, в котором явно замешан Зеленский. Но у него иммунитет, пока он является президентом, хоть и просроченным, его имя фигурировать нигде не будет.

Но всё идет к тому, что Зеленского могут снять каким-либо способом и потом подставить под НАБУ. При этом на Украине уверены, что сразу же и пленки с доказательствами «найдутся» и свидетели.

Пока же Зеленский делает вид, что скандалы вокруг Миндича, Ермака, Умерова и остальных его никак не касаются. Мол, ничего не знал, всё происходило за спиной, к коррупции никаким боком не причастен.
  Андрей К
Вчера, 20:33
    Андрей К
    +6
    Вчера, 20:33
    Да шмякните уже укурка тупой головушкой об стенку, чубатые только спасибо скажут.
    Zoldat_A
Вчера, 20:51
      Zoldat_A
      +6
      Вчера, 20:51
      Цитата: Андрей К
      Да шмякните уже укурка тупой головушкой об стенку, чубатые только спасибо скажут.

      А как всё весело начиналось...
      3 ноября 2018 года...
      Вдоволь чубатые насмеялись?
      Монтесума
Вчера, 21:18
        Монтесума
        +4
        Вчера, 21:18
        Цитата: Zoldat_A
        Вдоволь чубатые насмеялись?

        hi !

        Вариант ответа №1:
        "Ти ж мене підманула
        Ти ж мене підвела..." (с)

        Вариант №2:
        "Вот, говорила я тебе много раз
        Кого ж ты выбрала дурная
        Это ж просто атас!
        ................................
        Жениха хотела вот и залетела "(с) request
  Кузнец 55
Вчера, 20:34
    Кузнец 55
    +1
    Вчера, 20:34
    Европа еще будет ошарашена , когда после войны многое о Украине вылезет наружу .
    И не только коррупция , но и торговля оружием , да и многое чего еще о чем мы и не знаем .
    Андрей Николаевич
Вчера, 20:38
      Андрей Николаевич
      +4
      Вчера, 20:38
      Это только Европа будет,удивлена. Зная украинство и их менталитет,нас уже тяжело чем то,удивить.
    al3x
Вчера, 21:25
      al3x
      +2
      Вчера, 21:25
      Думаете они не владеют полной информацией о том, что там творится? Очень в этом сомневаюсь. Их всё абсолютно устраивает. И война идёт, и бюджеты пилятся, и мы истощаемся. А разговоры можно говорить бесконечно о том, какие хххлы такие-сякие.
      Кузнец 55
Вчера, 21:29
        Кузнец 55
        -1
        Вчера, 21:29
        Сейчас об этом знают те , кому положено знать , со временем вскроются детали , и народы Европы ужаснутся , когда узнают кого они поддерживали .
        Учить надо историю , там можно найти множество примеров .
      papas-57
Сегодня, 06:52
        papas-57
        0
        Сегодня, 06:52
        "Думаете они не владеют полной информацией о том, что там творится?" Верхушка которая в доле распила бабла конечно в курсе всего. Удивятся те, кто узнаёт новости из ящика и газет.
    AlisaTatova
Вчера, 23:15
      AlisaTatova
      0
      Вчера, 23:15
      Об Украине уже писали, ещё пару-тройку лет назад, что они своё оружиет распродают. Об этом уже весь мир наверное знает. Про коррупцию, так она там и не прекращалась. Про торговлю органами/детьми/нац. достоянием- тоже уже упоминалось. Удивляться уже нечему. Европа прекрасно знает, кого поддерживает, но у них другая цель
  3. Aurelio
    Aurelio
    0
    Вчера, 20:35
    Ancora barzellette . . ma . . anche per il Mitomane Yankke è difficile cercare di imitare Berlusconi !
  taiga2018
Вчера, 20:37
    taiga2018
    +3
    Вчера, 20:37
    Никакие НАБУ и САП не нужны США чтобы убрать Зеленского,это все фантазии украинских политологов,а Мадуро может подтвердить.
    Zoldat_A
Вчера, 20:53
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 20:53
      Цитата: taiga2018
      Никакие НАБУ и САП не нужны США чтобы убрать Зеленского,это все фантазии украинских политологов
      Британский конвой прекрасно справится. Шёлковый шнурок в кармане начальника караула давно скучает по его цыплячьей шее...
    Монтесума
Вчера, 20:54
      Монтесума
      0
      Вчера, 20:54
      Цитата: taiga2018
      Мадуро может подтвердить.

      На Украине нет нефти, и Зе далеко не Мадуро, а возомнившая о себе западная марионетка, решившая поменять хозяина. Прежний хозяин проявил желание вернуть себе определяющее влияние на ситуацию и натягивает поводок на шее марионетки в свою сторону. Вот такая ситуация вкратце.
  Aken
Вчера, 20:52
    Aken
    0
    Вчера, 20:52
    Зеленский им всем обрез показывает. Ели бы могли- сделали бы. Он не боится никого. Даже Путина не боится.
    1. Комментарий был удален.
    ian
Вчера, 21:19
      ian
      +1
      Вчера, 21:19
      Цитата: Aken
      Он не боится никого. Даже Путина не боится.

      Сложно боятся кого то, когда страшно со всех сторон. Крыса загнанная в угол бесстрашна. hi
      Aken
Вчера, 21:39
        Aken
        0
        Вчера, 21:39
        Это Вы про кого? Фамилию забыли назвать.
        В курсе что Батько жЫрно лизнул Трампу?
        ian
Вчера, 21:58
          ian
          -1
          Вчера, 21:58
          Специально для вас цитирую ваш комментарий полностью wink
          Цитата: Aken
          Зеленский им всем обрез показывает. Ели бы могли- сделали бы. Он не боится никого. Даже Путина не боится.

          Чью фамилию я мог бы забыть? recourse
          И при чем тут бацька?
  Alex F._2
Вчера, 20:52
    Alex F._2
    0
    Вчера, 20:52
    Обвинение о втягивании США Россией в борьбу с "самой демократической страной в мире" уже было?
  Туре-Собака
Вчера, 21:10
    Туре-Собака
    -2
    Вчера, 21:10
    Чтобы раздавить гнидёныша , американскому Бесовнику не нужно изобретать такие сложные схемы , достаточно дать команду охране Крысёнка и его тотчас удавят . Наоборот , Крысёнок очень выгоден Бесовнику , так как с его помощью можно вести войну с Россией поставляя на Свинарник вооружения через ЕС зарабатывая на этом огромные деньги.
    Самое удивительное , почему наше руководство не предпринимает попыток устранить архинелегитимного свинёнка на котором во многом завязано управление Свинарником , не понимаю...
    Aken
Вчера, 21:45
      Aken
      -1
      Вчера, 21:45
      Какие-то у Вас странные фантазии.
      Туре-Собака
Вчера, 21:53
        Туре-Собака
        -1
        Вчера, 21:53
        А что , по этому поводу думаете Вы ?
  TOS-NN
Вчера, 21:17
    TOS-NN
    +2
    Вчера, 21:17
    скандалы вокруг Миндича, Ермака, Умерова


    Умеров пилит крохи, выделенные его ведомству, после
    того как нажрётся основная крыса
    Миндич не наследил настолько, чтоб быть слишком опасным.
    Немного стырил в общем и целом. И недолго.
    А вот Ермак...
    В камере...
    Загрызут его угрызения совести. Может не дожить до суда.
    Монтесума
Вчера, 21:30
      Монтесума
      0
      Вчера, 21:30
      Цитата: TOS-NN
      Загрызут его угрызения совести. Может не дожить до суда.

      Не загрызут, по замыслу режиссёра он ещё не отыграл свою роль в этом действе.
      TOS-NN
Вчера, 22:41
        TOS-NN
        +1
        Вчера, 22:41
        по замыслу режиссёра он ещё не отыграл свою роль

        Очень может быть и так.
        Но мне, почему-то видится иное.
        В прошлогодний наезд, когда Зеле пришлось его уволить,
        Ермак выглядел абсолютно потерянным. Он не понимал,
        как что-то такое может с ним вообще происходить.
        Вёл себя как преданная собака, которую хозяин вдруг
        выставляет за забор без будки и миски.
        Но будку оставили. Хоть и за забором. В миску тоже
        чего-то бросали.
        Теперь ни будки, ни миски и совсем другой забор с
        колючей проволокой. И смысл дальше молчать меняется.

        Режиссёр далеко, за океаном. А угрызения совести - свои,
        рядом. Им и трёх минут хватит загрызть. Пикнуть не успеет.
        Монтесума
Вчера, 22:53
          Монтесума
          -1
          Вчера, 22:53
          Цитата: TOS-NN
          Режиссёр далеко, за океаном. А угрызения совести - свои,
          рядом. Им и трёх минут хватит загрызть. Пикнуть не успеет.

          В таком случае, будем наблюдать, чья возьмёт - то ли режиссёр, то ли угрызения. По-любому, интересная ситуация разворачивается.
    красноярск
Вчера, 22:25
      красноярск
      +1
      Вчера, 22:25
      Цитата: TOS-NN
      Загрызут его угрызения совести.

      Укажите мне хоть на одного чиновника, в любой стране, которого загрызла совесть.
      Не помню автора и название рассказа из "Антология фантастики". Очень сжато - режим приговаривает к смерти, через сбрасывания в пропасть, порядочного человека - учителя по профессии. Его сбрасывают, но он, упав в протекающую внизу ущелья реку, остается жив. Сначала он питался ракушками, что жили в реке, потом попробовал человечинки, который не пережил казни сбрасыванием в пропасть. Вскорости он обратил внимание, что выбраться из ущелья можно, но, в одном месте, нужен помощник. Без помощника никак не выбраться. И вот очередной казненный тоже выжил. Учитель научил его питаться ракушками, а потом и человечинкой. Прошло время и вновь еще один казненный выжил. Но учителю и его новому другу хотелось кушать, ракушки, их было не много, уже не удовлетворяли голод. Бывший учитель подговорил нового товарища и они убивают вновь выжившего для пищи.
      Потом учитель показывает путь наверх и обещает, как только он выкарабкается, то и товарища вытащит. И как только учитель миновал опасное место с помощью товарища, он его просто сталкивает вниз. Учителю осталось подняться совсем немного, как вдруг сверху к нему протягивается рука со словами - ваше величество, карета ждет вас, во дворце уже все готово к коронации."
      Монтесума
Вчера, 22:49
        Монтесума
        0
        Вчера, 22:49
        Цитата: красноярск
        Укажите мне хоть на одного чиновника, в любой стране, которого загрызла совесть.

        В данном случае, под угрызениями совести комментатор подразумевает конкретных персонажей, готовых по команде убрать ненужного свидетеля финансовых махинаций, чтобы лишнего не успел сказать .
      TOS-NN
Вчера, 23:01
        TOS-NN
        0
        Вчера, 23:01
        Укажите мне хоть на одного чиновника

        Насколько я издалека наблюдаю за украинской крысиной стаей,
        Зеля не просто сдал Ермака как фигуру , а откровенно предал.
        Теперь он не просто собака, которую выгнал хозяин.
        Хозяин отвёл собаку к ветеринарам. Но не для лечения.
        И собака это понимает. И может оказать сопротивление.
        И придут двое-трое угрызений с мускулистыми руками,
        дадут три минуты на письмо и затянут шнурок...
  Наган
Вчера, 23:09
    Наган
    0
    Вчера, 23:09
    Зеля, сваливай уже куда можешь, пока есть возможность. Скоро такой возможности может и не быть. Зато появится возможность повиснуть на фонарном столбе, а то и на кол сесть.
  duschman80-81
Вчера, 23:29
    duschman80-81
    +1
    Вчера, 23:29
    Пока же Зеленский делает вид, что скандалы вокруг Миндича, Ермака, Умерова и остальных его никак не касаются.
    Неужели это существо не понимает , что жить ему осталось " два понедельника " ? Его свои же уберут , дело времени ... И все наворованное уйдет к новым хозяевам . Или наоборот - хорошо понимает , поэтому и мечется в агонии ?