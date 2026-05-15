Разбор заявлений о том, что наш Су-35 сбил F-16 ВСУ над востоком Сумской области

Украинская сторона на данный момент не подтверждает потери истребителя F-16 ВС ВСУ в районе города Кролевец Сумской области. При этом целый ряд российских каналов, включая каналы, позиционирующие себя как «подполье на украинской территории», пишут о том, что F-16 был сбит истребителем Су-35 ВКС России. Утверждается, что «Су-35 преследовал F-16, в итоге выпустив по нему ракету класса «воздух-воздух». При этом находятся даже неназванные очевидцы того, что это ракета Р-37, «разорвавшая F-16 на части».

Официального сообщения о сбитом F-16 ВС ВСУ нет и со стороны российского Минобороны.



Соответственно, пока ни одна из сторон данные об ударе по F-16 в районе сумского Кролевца не подтверждает. Хотя и официального опровержения опубликованной в ряде каналов информации не поступало.

Если подходить к вопросу с технической стороны и методом сопоставления фактов, что в итоге получается?

Кролевец находится на расстоянии 55 км от российской границы (с Курской областью). Если кто-либо из местных жителей близ Кролевца видел российский Су-35, то наш самолёт либо заходил в воздушное пространство Сумской области, либо подходил на минимальное к границе с этим регионом расстояние. Иначе увидеть истребитель, находящийся на высоте нескольких километров, мягко говоря, проблематично. Если он применял ракету Р-37, то смысла входить в украинское воздушное пространство не было, так как ракета относится к авиационному ракетному вооружению большой дальности. Дальность эта достигает 300 км.

Другими словами, если F-16 действительно был сбит над Сумской областью, то вряд ли для этого российский Су-35 максимально приближался бы к государственной границе, за которой может быть весьма активна вражеская ПВО.

Какие косвенные доказательства того, что самолёт противника мог быть сбит, имеются на этот час?

Буквально за полчаса-час от времени появления первых известий о поражении такой «жирной» цели, появились сообщения об объявлении авиационной опасности в Курской области. То есть, ПВО ВС РФ появление самолёта противника в сопредельном воздушном пространстве зафиксировала. При этом никаких данных о том, что в итоге по области были прилёты вражеских ракет, после этого сообщения в течение сегодняшнего дня официально не публиковалось.

Западные мониторинговые паблики, в своём большинстве, пока многозначительно молчат.
  1. Светлан Звание
    Вчера, 22:02
    И, словно мухи, тут и там
    Ходят слухи по домам,
    А беззубые старухи
    Их разносят по умам!
  2. ian Звание
    Вчера, 22:04
    Вот и нечего бежать впереди паровоза. Пройдет день, рассеется пыль и все станет ясно. А пока нет смысла гадать, "а был ли мальчик"... hi
    1. Монтесума Звание
      Вчера, 23:16
      Прошёлся по всем серьёзным каналам своей подписки, не видно про "мальчика" ни слова, кроме канала Файтербомбера, где коротко написано:
      Наклейка за первый сбитый нашим истребителем F-16 приведена в готовность номер 1. Проверяем.
      1. Сергей Ткач Звание
        Вчера, 23:34
        Ф16 уже с 23 года сбивали. Без пруффов только
      2. ЖЭК-Водогрей Звание
        Сегодня, 03:52
        Уборщицу в редакции РИА Новости с тем же успехом могли спросить.
        «Подпольщик»… николаевский… начал маневр уклонения…Координатор «николаевского» подполья давно живет в Донецке, это все что нужно знать. Вопросы к федеральному СМИ, несущему без проверки подобную дичь на широкую аудиторию. Убогий damage control на кейс с сожженным укродронами в Ейске Бе-200?
  3. Ivan№One Звание
    Вчера, 22:09
    Инфа не как с saab-ом дрло третьего дня?
    1. красноярск Звание
      Вчера, 22:36
      Скорее всего так же. Удивляет фраза из статьи - " находятся даже неназванные очевидцы того, что это ракета Р-37, «разорвавшая F-16 на части». Мало того, что очевидцы идентифицировали наш самолет как СУ-35, самолет противника как Ф-16, так еще и тип ракеты ВВ, так еще и наблюдали оба самолета в прямой видимости. Однозначно - утка. Хоть и приятная.
      1. kit88 Звание
        Вчера, 23:40
        Да уж.
        Какой смысл атаковать ракетой большой дальности длиной 4 метра, но маломаневренной, коей является Р-37, самолет противника, находящийся в прямой видимости?
        Конструктора же у нас не дурaки, для этого имеются ракеты малой дальности, длиной с 1 метр, но очень юркие, от них не свалишь противоракетным маневром, у них допустимая перегрузка 40 G.
  4. Василенко Владимир Звание
    Вчера, 22:10
    и не подтвердит
  5. helilelik Звание
    Вчера, 22:11
    Буквально вчера была статья от летчиков ВКС с разбором тактики обеих сторон,в которой упоминалась и Р-37 в плане некоторых трудностей в применении. Все полеты и пуски наших самолётов отслеживаются,и самолёты ВСУ успевают ,либо отработать,либо сразу встать на обратный курс и уйти на максимальной скорости,при этом вероятность поражения у Р-37 снижается вдвое.
    1. alexoff Звание
      Вчера, 22:42
      а чем они отслеживаются? Какими-такими радарами? Увидеть пуск ракеты с ДРЛО над Польшей вряд ли возможно
    2. Ivanhoe Звание
      Вчера, 22:50
      Максималната скорост на F-16 е 2М, на Р-37 6М. При разстояние от 50 км. между самолета и ракетата и примерна височина от 7000 м., ракетата ще го догони след около 40 секунди. За това време F-16 ще измине 25 км., а Р-37 - 75км. Проста математика, при заявена далекобойност от 200/300 км. за Р-37, F-16 няма шанс, в идеални условия, разбира се.
      1. Neo-9947 Звание
        Вчера, 23:52
        Да, чё нет шансов?
        Р-37 предназначена для крупных целей на больших дистанциях. Это же не Р-74 с газодинамическими рулями, способная мгновенно менять направление полета для атаки маневрирующего противника..
        От Р-74 истребителю противника не уйти. А вот насчет дальнобойной Р-37 - есть варианты, особенно у F-16.
        1. helilelik Звание
          Сегодня, 05:32
          Почитайте статью сами ,журнал "Военная мысль" ,номер 1 за 26й год..
      2. Андрей62 Звание
        Сегодня, 00:00
        Максималната скорост на F-16 е 2М, на Р-37 6М. При разстояние от 50 км. между самолета и ракетата и примерна височина от 7000 м., ракетата ще го догони след около 40 секунди

        Что за бред, во первых никто не станет набирать высоту чтоб уйти от ракеты, а во вторых у земли какие 2М ?
  6. PN Звание
    Вчера, 22:16
    Эх, был бы Воевода, то объективной информации было бы больше.
  7. Nikolaevich I Звание
    Вчера, 22:25
    "Достоверная инфа" в духе : А чё их ,басурман, жалеть ?............................................................................
  8. dimy44 Звание
    Вчера, 22:28
    Если задаться вопросом: чего бы МО молчало, если это имело место быть? Ведь событие не из разряда рутинных.
  9. Vitaly.17 Звание
    Вчера, 22:34
    Главное результат. А как сбили дело десятое и во время войны скорее секретное.
    Вопрос в том, что F-16 не уничтожаются на аэродромах базирования. Взлет и посадки скрыть практически невозможно.
  10. AlisaTatova Звание
    Вчера, 23:00
    И это называется "разбор"? Понятно, что ничего не арнятно. Если бы и сбил, то чужое воздушное пространство нарушать было необязательно, пока это единственное, что можно вынести из этого "таинственного" происшествия
  11. Eugene Zaboy Звание
    Вчера, 23:10
    Для Украины, сам факт, появления самолёта F-16 над территорией Сумской области и целым сбежать оттуда уже достижение. Был ли он там и пытались ли его сбить — это вопрос, на который ответа нет.
  12. Schneeberg Звание
    Сегодня, 05:11
    Сааб вроде как всё же приземлили!