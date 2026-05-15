Разбор заявлений о том, что наш Су-35 сбил F-16 ВСУ над востоком Сумской области
Украинская сторона на данный момент не подтверждает потери истребителя F-16 ВС ВСУ в районе города Кролевец Сумской области. При этом целый ряд российских каналов, включая каналы, позиционирующие себя как «подполье на украинской территории», пишут о том, что F-16 был сбит истребителем Су-35 ВКС России. Утверждается, что «Су-35 преследовал F-16, в итоге выпустив по нему ракету класса «воздух-воздух». При этом находятся даже неназванные очевидцы того, что это ракета Р-37, «разорвавшая F-16 на части».
Официального сообщения о сбитом F-16 ВС ВСУ нет и со стороны российского Минобороны.
Соответственно, пока ни одна из сторон данные об ударе по F-16 в районе сумского Кролевца не подтверждает. Хотя и официального опровержения опубликованной в ряде каналов информации не поступало.
Если подходить к вопросу с технической стороны и методом сопоставления фактов, что в итоге получается?
Кролевец находится на расстоянии 55 км от российской границы (с Курской областью). Если кто-либо из местных жителей близ Кролевца видел российский Су-35, то наш самолёт либо заходил в воздушное пространство Сумской области, либо подходил на минимальное к границе с этим регионом расстояние. Иначе увидеть истребитель, находящийся на высоте нескольких километров, мягко говоря, проблематично. Если он применял ракету Р-37, то смысла входить в украинское воздушное пространство не было, так как ракета относится к авиационному ракетному вооружению большой дальности. Дальность эта достигает 300 км.
Другими словами, если F-16 действительно был сбит над Сумской областью, то вряд ли для этого российский Су-35 максимально приближался бы к государственной границе, за которой может быть весьма активна вражеская ПВО.
Какие косвенные доказательства того, что самолёт противника мог быть сбит, имеются на этот час?
Буквально за полчаса-час от времени появления первых известий о поражении такой «жирной» цели, появились сообщения об объявлении авиационной опасности в Курской области. То есть, ПВО ВС РФ появление самолёта противника в сопредельном воздушном пространстве зафиксировала. При этом никаких данных о том, что в итоге по области были прилёты вражеских ракет, после этого сообщения в течение сегодняшнего дня официально не публиковалось.
Западные мониторинговые паблики, в своём большинстве, пока многозначительно молчат.
