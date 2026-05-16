Обширная география атак от врага: от Невинномысска до Татарстана и Москвы
География ударов, нанесённых противником по нашей стране минувшей ночью, вновь оказалась обширной. Беспилотники били от юга России до Поволжья, покрывая дистанцию во многие сотни километров.
Минувшей ночью и утром 16 мая 2026 года вражеские БПЛА атаковали Ростовскую область: несколько дронов были уничтожены в Таганроге, Каменске-Шахтинском, а также в Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. По данным местных властей и Минобороны РФ, информации о пострадавших и серьёзных разрушениях на земле не поступало. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Массированной атаке подверглось Ставрополье. Зафиксирован удар по промышленной зоне Невинномысска. По предварительным данным, целью стал Невинномысский химкомбинат. В городе вспыхнул пожар.
Противник в очередной атаковал Татарстан. Так, беспилотники были направлены на Набережные Челны.
Со вчерашнего вечера и по текущий момент времени на подлёте к Москве было уничтожено не менее 10 беспилотников самолётного типа.
Киевский режим продолжил свои атаки на фоне возобновления получения полного спектра разведывательных данных от США после трёхдневного перемирия. Это позволило украинским формированиям вновь активизировать дальние удары по российским регионам с обходом районов размещения систем ПВО. Соответственно, все разговоры о том, что западная военная и военно-техническая помощь киевскому режиму «иссякает», выглядят весьма странным «антикризом». Потоки этой помощи идут в течение ряда лет, финансы, несмотря на тотальную коррумпированность киевского режима, продолжают поступать от главных бенефициаров войны против России, равно как поступают разведданные, оружие, техника, боеприпасы, тысячи наёмников из самых разных стран мира.
