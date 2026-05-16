Трамп объявил о ликвидации второго по значимости главаря ИГИЛ

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил об операции спецназа США совместно с военными Нигерии. В ходе нее ликвидирован террорист Абу Биляля аль-Майнуки. Второй по значимости главарь террористической группировки «Исламское государство» (*ИГ, ИГИЛ запрещена в РФ). В своей сети Трамп написал:



Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев.

Операция, по словам президента, была безупречно спланированной и чрезвычайно сложной. Аль-Майнуки думал, что скроется в Африке. Но, как сказал Трамп:

У нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий.

Нигерия, где действуют и террористическая организация «Боко Харам», и ячейки ИГ*, стала для террориста ловушкой. Аль-Майнуки был нигерийцем по рождению.

Ликвидация произошла спустя полгода после декабрьских ударов США по исламистам на северо-западе Нигерии. И почти через месяц после трагедии, когда нигерийские военные по ошибке разбомбили рынок, убив мирных жителей.

Видимо, теперь решили действовать точечно. И не промахнулись. Правда, роль нигерийцев в этой «чрезвычайно сложной» операции остается за кадром. Они значатся как «соратники», но вся слава, конечно, досталась Трампу.
    Nexcom
    Сегодня, 11:00
    ..ага, Доня сам лично командовал и спусковой крючок нажал. само собой соратники-нигерийцы (с) патроны подносили и шнурки на берцах амерам завязывали перед выходом - даже сомнения нет в их вкладе в "операцию".
      marchcat
      Сегодня, 11:11
      Передача в "Гостях у сказки" - ведущий Дональд Джон Трамп
      Reptiloid
      Сегодня, 12:29
      Ну хочет он быть миротворцем! Любым способом, в любой стране. request
    вежливый чел
    Сегодня, 11:12
    Сам создал - сам уничтожил. Глюки уже начались. Что-то концом Америке попахивает.
    Дядя Сэм_2
    Сегодня, 11:14
    Госспидя... Он опять "победил"?! Как он это делает?! lol
    faterdom
    Сегодня, 12:01
    Когда некого больше победить, есть удобные "главари ИГИЛ", тем более что финансирующее их ЦРУ всегда знает где их найти.
    Это как мешки с балластом на воздушном шаре, чтобы не разбиться нужно выбросить пару.
    Jsem_CZEKO68
    Сегодня, 16:30
    Nějaký terorista, nebo Trump.. jaký je v tom rozdíl? Trump je též terorista, který ale soutěží o Nobelovu cenu Míru.
      Jsem_CZEKO68
      Сегодня, 16:30
      Какой-то террорист или Трамп... какая разница? Трамп тоже террорист, но он претендует на Нобелевскую премию мира.