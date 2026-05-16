Трамп объявил о ликвидации второго по значимости главаря ИГИЛ
1 7018
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил об операции спецназа США совместно с военными Нигерии. В ходе нее ликвидирован террорист Абу Биляля аль-Майнуки. Второй по значимости главарь террористической группировки «Исламское государство» (*ИГ, ИГИЛ запрещена в РФ). В своей сети Трамп написал:
Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев.
Операция, по словам президента, была безупречно спланированной и чрезвычайно сложной. Аль-Майнуки думал, что скроется в Африке. Но, как сказал Трамп:
У нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий.
Нигерия, где действуют и террористическая организация «Боко Харам», и ячейки ИГ*, стала для террориста ловушкой. Аль-Майнуки был нигерийцем по рождению.
Ликвидация произошла спустя полгода после декабрьских ударов США по исламистам на северо-западе Нигерии. И почти через месяц после трагедии, когда нигерийские военные по ошибке разбомбили рынок, убив мирных жителей.
Видимо, теперь решили действовать точечно. И не промахнулись. Правда, роль нигерийцев в этой «чрезвычайно сложной» операции остается за кадром. Они значатся как «соратники», но вся слава, конечно, досталась Трампу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация