Трамп объявил о ликвидации второго по значимости главаря ИГИЛ

Он больше не будет терроризировать жителей Африки и участвовать в планировании операций, направленных против американцев.

У нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил об операции спецназа США совместно с военными Нигерии. В ходе нее ликвидирован террорист Абу Биляля аль-Майнуки. Второй по значимости главарь террористической группировки «Исламское государство» (*ИГ, ИГИЛ запрещена в РФ). В своей сети Трамп написал:Операция, по словам президента, была безупречно спланированной и чрезвычайно сложной. Аль-Майнуки думал, что скроется в Африке. Но, как сказал Трамп:Нигерия, где действуют и террористическая организация «Боко Харам», и ячейки ИГ*, стала для террориста ловушкой. Аль-Майнуки был нигерийцем по рождению.Ликвидация произошла спустя полгода после декабрьских ударов США по исламистам на северо-западе Нигерии. И почти через месяц после трагедии, когда нигерийские военные по ошибке разбомбили рынок, убив мирных жителей.Видимо, теперь решили действовать точечно. И не промахнулись. Правда, роль нигерийцев в этой «чрезвычайно сложной» операции остается за кадром. Они значатся как «соратники», но вся слава, конечно, досталась Трампу.