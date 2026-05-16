США вынуждены удвоить закупки F-15EX Eagle II из-за проблем с поставкой F-35

США затеяли перекройку своего истребительного парка. Причина: новейшие F-35 не выдерживают графиков, а их модернизация тонет в технических проблемах. Поэтому американские ВВС решили более чем вдвое увеличить закупки проверенных, но морально устаревающих F-15EX Eagle II – со 129 до 267 машин.

Заявление прозвучало 12 мая в Сенате. Заместитель начальника штаба ВВС генерал-лейтенант Дэвид Тейбор признался:

Когда мы столкнулись с замедлением поставок F-35 из-за проблем с обновлениями TR-3 и Block 4, нам стало очевидно, что нужна дополнительная истребительная мощность.

И добавил, что потенциал «Орлов» отлично вписывается в планы по сдерживанию Китая.

Изначально ВВС планировали закупить 144 самолета F-15EX, потом цифра упала до 80, затем снова выросла. Теперь – уже 267. Тейбор признал, что прежние ограничения были «искусственными». Видимо, в Пентагоне наконец-то осознали: ждать, пока Lockheed Martin доделает истребитель пятого поколения, можно бесконечно, а самолеты нужны уже вчера. Особенно на фоне того, как китайские J-20 и J-35 набирают обороты.

Тейлор добавил, что свою роль сыграл и действующий конвейер Boeing. Выпуск F-15EX уже налажен, и это позволяет оперативно начинать замену старых F-15E, у которых ресурс подходит к концу.

Правда, с производством самого «Орла» тоже не все гладко. Забастовка на заводе Boeing в Сент-Луисе в 2025 году сдвинула сроки. Генерал-лейтенант Люк Кропси признал, что компания пока не вышла на контрактные два самолета в месяц
  1. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 11:40
    Сейчас набегут поклонники 35-х и начнут доказывать, что это ничего не значит.
  2. Wildcat Звание
    Wildcat
    +3
    Сегодня, 11:43
    Там не перекройка, там давний спор о том, что машин надо больше, вопрос - каких.
    Там не перекройка, там давний спор о том, что машин надо больше, вопрос - каких.
    Ф35 разлетаются как горячие пирожки и свободных слотов даже для "своих" нет.
    Ф16 - небольшая дальность и нагрузка.
    Ф22 - производство перезапустить дорого.
    Ф15 - освоен в производстве, большая дальность и нагрузка, освоен в ВВС и годится для "нестелс миссий". Конкурентом был Ф18, чей большой плюс - возможность действий с авианосцев (а это важно особенно для Тихоокеанского ТВД) и относительно "свободная от заказов" линия производства. Можно было бы развернуть доп. эскадрильи в ВМС и морской пехоте.
    Американская статья на эту тему обсуждалась на ВО недавно.
    Но, видимо, "морской Ф18" для ВВС не нужен.
    1. bk0010 Звание
      bk0010
      +1
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Wildcat
      Но, видимо, "морской Ф18" для ВВС не нужен.
      F18 ВВС не возьмет принципиально. Как сказал один генерал ВВС США "СССР у нас противник, а враг - флот". Удивительно, как они допустили создание универсального F-35.
      Цитата: Wildcat
      Ф16 - небольшая дальность и нагрузка.
      У F-16 важна малая цена жизненного цикла и часа полета. Для массирования авиации очень неплохой вариант.
      Цитата: Wildcat
      Ф22 - производство перезапустить дорого.
      F-22 перезапущен не будет: он устарел. Не по характеристикам, а по архитектуре. F-35 сделали так, что можно без особых сложностей подключать новое вооружение и оборудование, как планы в ПК. F-22 создавался в старой парадигме и при этом по цене - вообще не F-16.
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        0
        Сегодня, 12:51
        Со всем согласен, за исключением позиции по Ф16. Для Тихоокеанского ТВД его данные слабоваты и ВВС США уже его не закупает, только модернизирует что есть.
  3. BOCTOK 77 Звание
    BOCTOK 77
    +1
    Сегодня, 11:44
    Тактика ведения современной ударной воздушной операции предусматривает использование самолётов 4 и 5-го поколений одновременно. Самолёты 5-го поколения обеспечивают для самолётов 4-го поколения разведку и целеуказание вместе с другими компонентами Боевых Информационных Систем. А самолёты 4-го поколения выполняют роль "летающих батарей". Причём стрельбу они могут выполнять, не попадая в зону поражения ПВО противника, или строить свой манёвр так, чтобы находиться в этой зоне минимальное время. Соотношение самолётов 5-го и 4-го поколения 1 к 5-10. США не нужно столько F-35. Это понимают многие. И поставки F-15 будут расти и дальше...
  4. poquello Звание
    poquello
    -4
    Сегодня, 11:52
    F-15EX Eagle II проигрывают сушкам начиная с су-30, интересно, интересно
    1. bk0010 Звание
      bk0010
      -1
      Сегодня, 12:20
      poquello написал:
      F-15EX Eagle II проигрывают сушкам начиная с су-30, интересно, интересно
      В чем проигрывают? И если уж сравнивать, то наш эквивалент - Су-34 (F-15E - бомбардировщики по своей сути).
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 12:30
        Цитата: bk0010
        poquello написал:
        F-15EX Eagle II проигрывают сушкам начиная с су-30, интересно, интересно
        В чем проигрывают? И если уж сравнивать, то наш эквивалент - Су-34 (F-15E - бомбардировщики по своей сути).

        "- А где же суть?
        - А там и ссуть в пустыне."
        F-15E Strike Eagle — американский многоцелевой истребитель-бомбардировщик,
        F-15EX Eagle II — американский многоцелевой истребитель, усовершенствованная версия F-15E Strike Eagle.
  5. faterdom Звание
    faterdom
    -2
    Сегодня, 12:05
    Самый важный параметр для этих самолетов - кому пойдут бабки.
    И Локхид будет сильно не согласен, что Боингу.
    Боингу - вон, китайца обещала прикупить гримлайнеров (посмотрим, как быстро и почему соскочит).
    А у Локхида тоже свои пацаны имеются в конгрессе и сенате, тоже ведь адмиралы и генералы бывшие, и тоже на одну пенсию жить не хотят.
  6. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 12:14
    267 машин ,странно , а почему не 300 или 260 .Боятся круглых цифр ?