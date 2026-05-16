США вынуждены удвоить закупки F-15EX Eagle II из-за проблем с поставкой F-35
США затеяли перекройку своего истребительного парка. Причина: новейшие F-35 не выдерживают графиков, а их модернизация тонет в технических проблемах. Поэтому американские ВВС решили более чем вдвое увеличить закупки проверенных, но морально устаревающих F-15EX Eagle II – со 129 до 267 машин.
Заявление прозвучало 12 мая в Сенате. Заместитель начальника штаба ВВС генерал-лейтенант Дэвид Тейбор признался:
Когда мы столкнулись с замедлением поставок F-35 из-за проблем с обновлениями TR-3 и Block 4, нам стало очевидно, что нужна дополнительная истребительная мощность.
И добавил, что потенциал «Орлов» отлично вписывается в планы по сдерживанию Китая.
Изначально ВВС планировали закупить 144 самолета F-15EX, потом цифра упала до 80, затем снова выросла. Теперь – уже 267. Тейбор признал, что прежние ограничения были «искусственными». Видимо, в Пентагоне наконец-то осознали: ждать, пока Lockheed Martin доделает истребитель пятого поколения, можно бесконечно, а самолеты нужны уже вчера. Особенно на фоне того, как китайские J-20 и J-35 набирают обороты.
Тейлор добавил, что свою роль сыграл и действующий конвейер Boeing. Выпуск F-15EX уже налажен, и это позволяет оперативно начинать замену старых F-15E, у которых ресурс подходит к концу.
Правда, с производством самого «Орла» тоже не все гладко. Забастовка на заводе Boeing в Сент-Луисе в 2025 году сдвинула сроки. Генерал-лейтенант Люк Кропси признал, что компания пока не вышла на контрактные два самолета в месяц
