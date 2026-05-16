Индия представила разведывательный дрон CHEEL с многомоторной архитектурой
Компания Dynauton Systems (Индия) представила новейший разведывательный дрон CHEEL с многомоторной архитектурой. Его серийный двигатель может быть легко заменен на силовую установку другого типа.
Об этом сообщает индийский портал IDRW.
CHEEL – это беспилотный летательный аппарат с вертикальным вздетом и посадкой, оснащенный дневной камерой с 30-кратным оптически зумом, датчиком инфракрасного излучения и лазерным дальномером.
Его основное назначение – это разведка и наблюдение. Этот новейший беспилотник обладает дальним радиусом действия, достигающей 100 километров, и высокой длительностью полета. Аппарат способен подниматься на высоту до пяти километров. Максимальная взлетная масса дрона – 80 килограммов.
Длина аппарата составляет пять метров, а размах крыльев – 3,4 метра.
Беспилотник обладает пониженной радиолокационной и акустической заметностью. Он способен противодействовать средствам радиоэлектронного подавления. Вертикальный взлет и посадка аппарата позволяет применять его в условиях ограниченного пространства, в частности, на палубах кораблей, лесных полянах или в городской застройке.
БПЛА способен непрерывно находиться в воздухе до шести часов и сохраняет работоспособность при температурах от минус 20 до плюс 45 градусов.
Серийный двухтактный двигатель аппарата Orbital 150 австралийского производства способен работать на авиационном керосине JP-8 или на дизтопливе. Но многодвигательная архитектора дрона позволяет устанавливать на него и другие силовые установки индийского, австралийского или европейского производства.
