Охотничьи ружья и виртуальные системы: инновации в подготовке военнослужащих
3721
В современной системе боевой подготовки военнослужащих по призыву особое внимание уделяется комплексному подходу к обучению. Военнослужащие осваивают как классические виды вооружения, так и инновационные технические средства. Кроме того, в программу подготовки военнослужащих по призыву теперь входит обучение стрельбе из охотничьих ружей двенадцатого калибра. Охотничьи ружья рассматриваются как оружие последнего рубежа для противостояния атакам беспилотников.
Обучение начинается с изучения сборки и разборки ружья, а затем переходят к стрельбе. Сначала военнослужащие стреляют по неподвижным мишеням, потом — по «тарелочкам» для стендовой стрельбы. В рамках огневой подготовки каждый военнослужащий ежедневно отстреливает минимум 100 патронов. Военнослужащих по призыву обучают инструкторы, имеющие боевой опыт.
При подготовке военнослужащих по призыву используется система имитации боевой реальности (СИБР) для моделирования реальных боевых действий, умный мишенный комплекс «Блик» с цифровой системой контроля попаданий, снайперский комплекс «Светлячок» для ночных тренировок и электронный прибор выверки ЭПВ-125 для танков. Профессиональные направления специализированной подготовки охватывают: подготовку операторов БПЛА, обучение снайперов, танкистов и противотанковых расчетов, а также специалистов по тактической медицине.
В современной подготовке военнослужащих делается акцент на слаженность действий подразделений, при этом активно внедряется опыт, полученный в ходе реальных боевых действий. Система боевой подготовки постоянно совершенствуется, впитывая лучший опыт и адаптируясь к современным условиям. Особое внимание уделяется слаженности действий подразделений и интеграции навыков каждого бойца в общие действия подразделения. Подготовка осуществляется с использованием как простых тренажеров, так и новейших виртуальных тренировочных комплексов.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация