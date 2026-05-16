Охотничьи ружья и виртуальные системы: инновации в подготовке военнослужащих

В современной системе боевой подготовки военнослужащих по призыву особое внимание уделяется комплексному подходу к обучению. Военнослужащие осваивают как классические виды вооружения, так и инновационные технические средства.
Кроме того, в программу подготовки военнослужащих по призыву теперь входит обучение стрельбе из охотничьих ружей двенадцатого калибра. Охотничьи ружья рассматриваются как оружие последнего рубежа для противостояния атакам беспилотников.

Обучение начинается с изучения сборки и разборки ружья, а затем переходят к стрельбе. Сначала военнослужащие стреляют по неподвижным мишеням, потом — по «тарелочкам» для стендовой стрельбы. В рамках огневой подготовки каждый военнослужащий ежедневно отстреливает минимум 100 патронов. Военнослужащих по призыву обучают инструкторы, имеющие боевой опыт.



При подготовке военнослужащих по призыву используется система имитации боевой реальности (СИБР) для моделирования реальных боевых действий, умный мишенный комплекс «Блик» с цифровой системой контроля попаданий, снайперский комплекс «Светлячок» для ночных тренировок и электронный прибор выверки ЭПВ-125 для танков. Профессиональные направления специализированной подготовки охватывают: подготовку операторов БПЛА, обучение снайперов, танкистов и противотанковых расчетов, а также специалистов по тактической медицине.

В современной подготовке военнослужащих делается акцент на слаженность действий подразделений, при этом активно внедряется опыт, полученный в ходе реальных боевых действий. Система боевой подготовки постоянно совершенствуется, впитывая лучший опыт и адаптируясь к современным условиям. Особое внимание уделяется слаженности действий подразделений и интеграции навыков каждого бойца в общие действия подразделения. Подготовка осуществляется с использованием как простых тренажеров, так и новейших виртуальных тренировочных комплексов.

  paul3390
    Сегодня, 13:14
    Полезное начинание в нонешних раскладах. Даже для тех кто пользовался ранее гладкостволом - ибо вкладка в бронике весьма отличается от привычной без него. Плечевые накладки и застёжки не позволяют стрелять из классической стойки боком с чётким упором в плечо. А 12-ый калибр да ещё магнумом таки лягается ощутимо.. Тут долго приноравливаться надо.