Рябков: Москва с иронией относится к игнорированию Западом испытания «Сармата»

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал реакцию Запада на успешные испытания новейшего ракетного комплекса «Сармат», способного нести ядерные боеголовки и преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО. Замглавы МИД РФ отметил, что на деле почти никакой реакции западных официальных лиц на это событие не последовало.

По словам Рябкова, Москва и не ожидала иной реакции. Наши западные оппоненты предпочитают не замечать испытания того или иного перспективного оружия, разработанного российским военно-промышленным комплексом.

Заместитель главы российского дипломатического ведомства считает, что такая реакция западных политиков и специалистов в области вооружений связана с тем, что они не желают делать рекламу российским передовым оружейным системам. Впрочем, они в таковой рекламе и не нуждаются, констатировал Рябков.

Мы понимаем, что для них каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие. Мы с иронией воспринимаем это, поскольку не хуже, а лучше других понимаем, что означает постановка на вооружение этой системы.

По словам дипломата, Москва уведомила заранее несколько стран об испытательном пуске новейшей межконтинентальной ракеты «Сармат», что является нормальной практикой в таких случаях. Россия не стремится расшатывать международную стратегическую стабильность, но четко демонстрирует некоторым особо горячим головам на Западе, что наша страна готова защищать свои интересы и обеспечивать безопасность государства всеми имеющимися средствами.

Замглавы российского МИД отметил, что на Западе предпочитают играть с концепциями всякого рода «зонтиков», навроде затеянной президентом США Трампом к созданию системы ПРО «Золотой купол». Рябков с иронией назвал эти концепции «шербургскими зонтиками», которые отличаются даже от черных и цветных зонтиков Оле Лукойе.
  1. tabex Звание
    tabex
    +17
    Сегодня, 12:07
    Все же понимают, что Москва никогда ее не применит первой. У власти же всё там, в "развитых" странах, деньги, недвижимость, дети. А если применит, то в ответку получит по самое не балуй, только про Москвы, может, отобьется. И тогда всё, ситуация 1918 года с интервентами повторится, только вот народ не будет уже эту власть защищать.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +20
      Сегодня, 12:27
      tabex
      Сегодня, 12:07

      hi Если зам. главы МИД не хочет озвучивать основную причину вялого реагирования лженедоЗапада на последние испытания, это говорит о полной деградации дипломатии с увязкой событий в СВО, внешней и внутренней политикой страны, а также отвратительным положением с откровенной ложью перед обществом и подавлением Тырнета и услуг сервисов YouTube, WhatsApp, Телеги и др.
      Как можно уважать страну, где горстка 1% людей владеют 95% достояния всего народа, а свои кошельки они хранят как раз в странах врагов.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +12
        Сегодня, 12:53
        Россия...четко демонстрирует некоторым особо горячим головам на Западе, что наша страна готова защищать свои интересы и обеспечивать безопасность государства всеми имеющимися средствами.


        Ага. По всей России пылают НПЗ. От Донбасса до Урала практически ежедневно гибнут люди. Но это, видимо, интересам государства не противоречит. Вопрос. Зачем 10 лет лучшие умы и руки России трудились над созданием дорогостоящего изделия, которое заведомо никогда не придется применять, потому что у наших врагов тоже аналогичное, пусть не такое совершенное, имеется? Чтобы наш гарант очередной раз похвастался? Пока "горячие умы" только смеются над Россией. Как ловко они гаранта надули!!! Стыдно.
      2. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 15:33
        западные оппоненты предпочитают не замечать испытания того или иного перспективного оружия

        Через две недели на Западе и совсем забудут, что в РФ что-то и где-то испытали. А все потому, что слова нашего руководства для них "ноль", ничего не стоят и не подкрепляются делами.
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -18
      Сегодня, 12:38
      У власти же всё там, в "развитых" странах, деньги, недвижимость, дети.
      Приведите доказательства. Без отговорок, что "в тырнетах написано". Реальные, документальные доказательства приведите.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +11
        Сегодня, 12:45
        Дочь Германа Грефа отказалась от российского флага ради карьеры в конном спорте
        12 июл 2025, 16:42
        250
        0
        Недавно информационное агентство ТАСС сообщило, что Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила нейтральный статус уже 27 российским спортсменам. В частности, издание пишет, что по состоянию на 20 июня нейтральный статус получили Мария Греф, Анастасия Кирнарская и Диана Курочкина.

        елеграм-канал «Можем объяснить»* сообщил, что Мария Греф является дочерью главы Сбербанка Германа Грефа. Спортсменка проживает в Великобритании.
      2. g_ae Звание
        g_ae
        +11
        Сегодня, 12:47
        Дерево познается по плодам. В данном случае, как в налогообложении, принцип презумпции невиновности не работает. Кстати, российские чиновники и депутаты сделали все, в том числе на законодательном уровне, чтобы эта информация не всплывала. Ограничение интернета, к слову, тоже для этого, а не для "безопасности". Значит есть что скрывать.
      3. Владимир М Звание
        Владимир М
        +15
        Сегодня, 12:52
        Дед-дилетант, а какие вам нужны доказательства?
        Пример, Валя-стакан не последний человек в Стране. Ну как она может радеть за Отечество, когда у нее единственный сын-наркоша в европах?
        Позвонит ей "старший помощник младшего дворника" из администрации Дони и "попросит" что-нибудь сделать или наоборот не сделать... Сможет ли Валя отказать?
      4. Фразах Звание
        Фразах
        +11
        Сегодня, 12:53
        Приведите доказательства.

        Чисто Арнольд Шварценеггер - какие ваши доказателства? Хулыганы, кокаинум... При любом раскладе найдется хоть один Фома.
  2. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +13
    Сегодня, 12:10
    А, какая "реакция" нужна? Назвал бы. Может хватит делать то, на что никто уже, не обращает внимания? Ну, чтобы хоть не позориться, перед всём миром?
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +18
      Сегодня, 12:13
      Поддержу, а какую реакцию ждал чиновник? Ой боюсь боюсь, давайте срочно мириться?
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +8
        Сегодня, 12:55
        Цитата: ASSAD1
        Поддержу, а какую реакцию ждал чиновник? Ой боюсь боюсь, давайте срочно мириться?

        Не, они надеялись, что руководители объединенного запада узнав об испытаниях "Сармата" сразу побегут менять портки. Ага, счас же. Они прекрасно понимают, что Россия не применит это оружие, как не применяет, к примеру "Ярсы" сейчас, когда Запад обескровливает Россию с помощью Окраины. Закончится Окраина, начнут обескровливать Россию с помощью, допустим, трибалтии, или Казахстана, или еще какой либо страны. А Россия будет потрясать "Сарматом" который никогда не применит. На Западе не идиоты сидят, понимают, что напрямую с Россией воевать опасно, а опосредованно, руками всяких окраин совсем не страшно. И целей своих они добиваются.
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Сегодня, 15:45
          красноярск
          Россия не применит это оружие, как не применяет, к примеру "Ярсы"

          Что у нас еще на очереди, "Буревестники" и "Посейдоны" ? Уже не смешно. Все равно что пугать голой задницей алкоша с бадуна.
      2. matwey Звание
        matwey
        -2
        Сегодня, 14:23
        Поддержу, а какую реакцию ждал чиновник? Ой боюсь боюсь, давайте срочно мириться?

        Боятся, ещё как боятся аж подгорает. Просто всё это признать вслух, это хуже чем боятся.И как тут говорят, что это оружие не применят, так тут на форуме этих лодочников которые любят раскачивать, Очень много... И если придётся применить, то не какие там счета и дети, не пойдут в счёт...
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 15:48
          matwey
          Боятся, ещё как боятся аж подгорает.

          Может и так. Но пока у нас такая власть, ничего происходить не будет. Как только поменяется, будут смотреть, а потом проснется желание переговоров.
    2. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 12:32
      Может хватит делать то, на что никто уже, не обращает внимания? Ну, чтобы хоть не позориться, перед всём миром?

      Поразительно.))
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 15:03
        Цитата: Tagan
        Может хватит делать то, на что никто уже, не обращает внимания? Ну, чтобы хоть не позориться, перед всём миром?

        Поразительно.))

        Ничего поразительного, давно привычная картина попыток очернить любое достижение России. Было бы поразительным отсутствие этих попыток.
    3. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +3
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Monster_Fat
      Ну, чтобы хоть не позориться, перед всём миром?

      Да сами пусть позорятся, как угодно и где угодно...Они российский народ выставляют в виде «терпил»...
  3. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +17
    Сегодня, 12:14
    Каждый день интересные события происходят в западной части России и задаешься вопросом, а такое оружие как Сармат оно вообще для чего? Враг и так спокойно выполняет свои военные задачи по стратегическим объектам на территории России, при этом абсолютно безнаказанно. Враг наш известен. Так для чего Сармат?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -6
      Сегодня, 12:36
      такое оружие как Сармат оно вообще для чего?
      Для уничтожения стратегических целей на другой стороне планеты. Для удара по Киеву изделие не предназначено.
      1. Denissdaf Звание
        Denissdaf
        +4
        Сегодня, 13:03
        В теории для уничтожения стратегических целей на другой стороне планеты, но на практике подобное оружие никогда не применялось. А уже давно пора переходить от слов к делу. Пока еще не поздно.
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +13
    Сегодня, 12:15
    Замглавы МИД РФ отметил, что на деле почти никакой реакции западных официальных лиц на это событие не последовало.
    Наши западные оппоненты предпочитают не замечать испытания того или иного перспективного оружия....

    Гражданин Рябков признает - хотели напугать евролюдей, а они гады такие не хотят пугаться. С чего бы это евролюди не хотят пугаться?
    Все же "песковщина" заразная вещь.
    1. D16 Звание
      D16
      -2
      Сегодня, 12:35
      А чего евролюдям бояться? Этот нью-шайтан не по их душу. Для возвращения в раннее средневековье им эскандеров с орешником в ядерном оснащении за глаза. Сгореть дважды все равно не получится))).
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      -6
      Сегодня, 12:45
      "Официальные лица" реакции не проявили, а вот западные СМИ очень даже:
      «Сармат» сотрет с лица Земли Англию и Уэльс, сообщает своим читателям Daily Mail, публикуя схему предполагаемых разрушений.

      Газета The New York Post называет российское ядерное оружие «замаскированным дьяволом», а ракету «Сармат» характеризует как способную создать ад на земле.

      Газета The Sun, пугая читателей «путинской «Сатаной», ссылаясь на слова эксперта, сообщает, что одна такая ракета может уничтожить почти весь Нью-Йорк, а пять или шесть — все восточное побережье.
    3. nobody75 Звание
      nobody75
      -2
      Сегодня, 12:49
      С чего бы это евролюди не хотят пугаться?

      С того, что у них кроме войны выхода нет. Об этом еще Шпенглер писал... А воевать сами они не могут. И стараются идти по стопам Черчилля - любой ценой втянуть в войну США. А США давно уже отреагировали - требуют с европы деньги.
      С Уважением
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 13:00
        А зачем им с нами воевать? Россию победить военным путем невозможно.
        А вот с нанесением ущерба России вполне справляется Украина в меру своих возможностей, конечно не без помощи запада.
        У них ставка на шатание России изнутри, благо наши верха им сами в этом помогают... hi
    4. g_ae Звание
      g_ae
      +5
      Сегодня, 12:49
      Кремлёвских "бабушек" уже никто не боится и не сильно уважает.
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +13
    Сегодня, 12:21
    С Орешником не зашло, теперь вот Сарматом пугают и какой-то реакции ждут, а какая может быть реакция при полнейшей импотенции российской власти?
  6. сайгон Звание
    сайгон
    +5
    Сегодня, 12:22
    Глядя на успехи работы нашего МИД приходит понимание что МИД прокакал все и вся . Кажется что от всей этой группы населения именуемых дипломатами эффект отрицательный . Считаю что всю сию братию за залеты пора на фронт доставщиками отправлять в один конец.
  7. al3x Звание
    al3x
    +14
    Сегодня, 12:26
    Рябков обиделся что ли, что никто в страхе не трясётся? Ну так сами ситуацию довели до того, что никто официальную Москву и в грош не ставит и давно прибор на весь этот блеф положили.
  8. Ivan F Звание
    Ivan F
    +8
    Сегодня, 12:30
    "Наши западные оппоненты предпочитают не замечать испытания того или иного перспективного оружия," - Рябков удивлён, что на Запад не действуют наши мультики и фильмы о "не имеющем аналогов"? Так Запад смотрит на то, у кого в руках оружие, готов ли оппонент его применять или только размахивает им, грозиться а на деле не способен им воспользоваться.
    Помниться Бжезинский задавал риторический вопрос про "элиты", так почему же Запад тогда должен бояться. Вот он и не боится.
  9. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    -6
    Сегодня, 12:34
    Замглавы МИД РФ отметил, что на деле почти никакой реакции западных официальных лиц на это событие не последовало.
    Стоит ли акцентировать внимание на реакции врага? Когда бахнем - заметят. Абсолютно наплевать, как они к этому относятся, честно. Мы создали новую систему и испытали. Отлично.
    Какое нам дело до реакции целей? Главное, чтобы была политическая воля применить эту систему. А что там цели себе думают, нас волновать не должно.
  10. Юра Звание
    Юра
    -5
    Сегодня, 12:38
    Тема "Сармата" серьёзная и пугающая для Запада, они не знают как на неё реагировать. Стоит только всерьёз поднять её обсуждение, значит донести до их обывателя факт о том, что от Сармата нет никакой защиты и результат его применения один - стеклянная пустыня. Отсюда вывод западный истеблишмент остерегается разгонять эту тему, боясь получить реакцию от которой им не поздоровиться и они будут вынуждены менять свои нарративы во взаимоотношениях с Россией, что можно сделать только поменяв своих глав стран и аппарат ЕС.
    1. Майор_Том Звание
      Майор_Том
      +4
      Сегодня, 12:56
      Все намного проще. За 4 с лишним года рисования МИД РФ красных линий, после любых провокаций, Запад полностью убедился в своей безнаказанности. И теперь, не скрывая, через свое воздушное пространство пропускает дроны на города РФ, американцы заявляют, что их "специалисты" набираются в этой войне опыта и т.д. Главная защита Запада от Сармата - это Кремль, в котором ровно ноль людей, имеющих политическую волю, его применить.
      1. Юра Звание
        Юра
        -3
        Сегодня, 13:11
        Цитата: Майор_Том
        Все намного проще. За 4 с лишним года рисования МИД РФ красных линий, после любых провокаций, Запад полностью убедился в своей безнаказанности. И теперь, не скрывая, через свое воздушное пространство пропускает дроны на города РФ, американцы заявляют, что их "специалисты" набираются в этой войне опыта и т.д. Главная защита Запада от Сармата - это Кремль, в котором ровно ноль людей, имеющих политическую волю, его применить.

        Каша из топора.
  11. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +4
    Сегодня, 12:41
    А вот чисто гипотетически если бы у Ирана появился Сармат ? Тут и за 400 кило их урана вой идёт на весь мир... Всё таки оружие важно, но ключевую роль играет его обладатель, его качества и намерения...
  12. Майор_Том Звание
    Майор_Том
    +6
    Сегодня, 12:46
    Рябов: мы три дня ехали на Запад, чтобы спросить, почему мы им безразличны.
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +2
      Сегодня, 13:34
      Рябов: мы три дня ехали на Запад, чтобы спросить, почему мы им безразличны.

      Не "три дня", а -четыре года.... yes
  13. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 12:48
    Если бы Россия наравне с США и Китаем имела технологии и заваливала мир продукцией, был бы повод, а железные бандуры давно никого не пугают. Они и до того были, а потом их с воодушевлением сдали в чермет. Ирония здесь уместна только по поводу ироничных высказываний.
  14. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +4
    Сегодня, 12:50
    никакой реакции западных официальных лиц на это событие не последовало.

    А какая должна была быть реакция по его мнению? request
    Этот Рябков думал, что там начнут трястись от страха?
  15. Энный Звание
    Энный
    +3
    Сегодня, 12:52
    Ничему вас жизнь не учит. Думали нарисуетесь на украине, такие большие и перспективные, все испугаются и на коленях будут ползать. Ан нет.
    Какой реакции ждет Рябков? Криков ой как страшно? Мы больше так не будем?
    Уверен что в профильных изданиях все это было отмечено и изучено. Искать и проверять лень
  16. Ella34 Звание
    Ella34
    +1
    Сегодня, 13:07
    Зачем делать Сармат, раз никто применять его не собирается? Запад знает это. Им всё равно что мы там делаем.
  17. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +3
    Сегодня, 13:07
    Весь мир с иронией относится к испытанию «Сармата» теми, у кого за рубежом дети, недвижимость и деньги. Акция чисто для своего быдла, коему можно впарить что угодно, и оно будет аплодироваать (минусовать тому, кто скажет правду).
  18. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    -6
    Сегодня, 13:14
    Опять традиционное :-,,,все продали, все пропало!
    А на самом деле все не так однозначно во всех всрагах мира есть богатые бедные во всех!
    Что касается стратегии и тактики нашего руководства то тактические задачи решаются на Украине где страну превращают в аграрную державу без промышленности и она в таком виде не будет нести опасности России
    А стратегически защищает Россию 6,5 ядерных боеголовок система ,,периметр,,( мертвая рука) и система круг (( мертвая вода) и сармат в том числе !и тот кто захочет попробовать напасть уничтожен будет мгновенно кнопок нажимать не надо
    Бахнем обязательно но,,,,чуть позже нужный момент ещё впереди!
  19. gustav3502 Звание
    gustav3502
    0
    Сегодня, 13:53
    А зачем им реагировать? Пока мы играем ядерными мускулами, они внедряют передовые системы командования и управления, усиливают беспилотную компоненту. Пока мы играем ядерными мускулами вражеские беспилотники бьют по гражданским по всей стране до Урала, нефтянке.
    До руководства еще не дошло что их воспринимают как лохов опущенных и терпил, даже если у них в 5 раз больше будет сарматов, посейдонов, авангардов и прочих машин судного дня.
  20. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +1
    Сегодня, 15:44
    Над этим шахматистом уже ржёт весь мир. Лажа полная. Холуйство перед западом совсем не помогло. Терпилы натуральные. Щеки вечно раздувают,все кому не лень,обманывают их,а они и рады обманываться сами. Только игры кончились давно. Никто Россию жалеть не будет. Потому что ресурсов много,а руководство недееспособное .
  21. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +1
    Сегодня, 16:19
    по сути-Самат, замена Воеводы, по разрушительному действию, они фактически идентичны, ставить Сармат будут в шахты Воеводы, выводимых из эксплуатации-так что принципиально изменилось то для Запада, что они должны в штаны наложить?
  22. Леонид Дымов Звание
    Леонид Дымов
    0
    Сегодня, 16:23
    Сармат нужно испытывать не на полигоне, а по центрам принятия решений в Киеве с неядерным боеприпасом, хотя Цирконы и Кинжалы значительно дешевле.
  23. Fisher Звание
    Fisher
    0
    Сегодня, 16:36
    Ну а как они должны были отнестись? Обделаться от страха и перестать поддерживать Украину? Может быть, если в 22 году нанесли бы удар, как только пошли поставки, то и отреагировали бы сейчас иначе. А так чего им бояться. Наличие оружия это ещё не всё, должна быть решимость его применения.