Экспорт иракской нефти через Ормузский пролив в апреле упал в 9 раз
Новый министр нефти Ирака Басим Мохаммед устроил брифинг, на котором сообщил, что в апреле его страна экспортировала через Ормузский пролив лишь 10 миллионов баррелей нефти. До начала американо-иранской войны эта цифра составляла около 93 миллионов ежемесячно. Падение почти в десять раз. И это при том, что Ирак, в отличие от Саудовской Аравии или ОАЭ, обладает сухопутными альтернативами.
Мохаммед, выступая на пресс-конференции, не стал скрывать причину, которая и так на поверхности. Капитаны танкеров попросту боятся заходить в пролив без нормальной страховки:
Экспорт низкий и зависит от прибытия танкеров, которые не заходят из-за страховок.
Судовладельцы просто не могут застраховать свои суда для прохода через зону блокады. А это значит, что иракская нефть, предназначенная для Азии, по большей части ждет в терминалах, либо идет окружными путями.
Но у Багдада есть козырь. Трубопровод Киркук-Джейхан, идущий через турецкую территорию к Средиземному морю, заработал в марте. Сейчас по нему качают 200 тысяч баррелей в сутки. План – выйти на 500 тысяч. Это, конечно, не 93 миллиона в месяц, но позволяет хоть как-то экспортировать нефть.
Ситуация усугубляется общим падением добычи. Сейчас Ирак производит всего 1,4 миллиона баррелей в сутки. Это не так много для страны, которая десятилетиями мечтала о 5-6 миллионах. Мохаммед заявил, что намерен вести диалог с ОПЕК, чтобы увеличить квоты. И призвал американские Chevron, Exxon и Halliburton срочно подписывать контракты. Мол, надо ловить момент, пока цены высоки.
