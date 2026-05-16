Сержант ПВО ВСУ проспал воздушную тревогу - суд вынес вердикт

Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области оштрафовал сержанта подразделения противовоздушной обороны на 17 тысяч гривен.

Военнослужащий не вышел на связь и не отреагировал во время воздушной тревоги. Командование принялось выяснять, в чём дело. Выяснили...



Согласно постановлению суда, сержант Иван Ковальчук (украинская пресса пишет, что имя изменено) не выполнял обязанности по несению службы. Он не ответил на вызовы, потому что банально проспал. Сам военнослужащий подразделения ПВО ВСУ объяснил нарушение сильной усталостью после выполнения предыдущего боевого задания.

Суд принял во внимание его доводы, однако признал вину в дисциплинарном проступке. И так как ту ночь атак по Ивано-Франковской области не было и последствия инцидента ограничились лишь внутренним разбирательством, всё закончилось именно штрафом.

Однако командование расценило отсутствие связи как потенциальную угрозу боевой готовности подразделения. В случае реальной атаки такое поведение могло привести к несвоевременному обнаружению целей, запоздалой реакции ПВО и риску для прикрываемых ПВО объектов. Так заявили в командовании части, где проходит службу тот самый, проспавший тревогу, сержант.
  1. Мини Мокик Звание
    Сегодня, 13:00
    хлопець спить, а служба идёт ⏳
  2. Аль Манах Звание
    Сегодня, 13:12
    Очень плохой пример, не надо его перенимать, своего проспавшего надо наградить. Впрочем, у нас проспавших нет, ПВО на высоте, все НПЗ в целости и сохранности. Правда ведь?
  3. Ivan№One Звание
    Сегодня, 13:12
    1. "Районный суд", гражданский, не военный, оштрафовал военнослужащего за нарушение порядка службы? Это как? what
    2. Укро-командиры не поленились и подали на сержанта в суд, за то что он защемал на посту? А не... решили вопрос на месте?
    История какая-то неправдоподная даже
  4. faterdom Звание
    Сегодня, 13:32
    Заплати штраф и спи спокойно, дорогой товарищ.
    А потом пойдешь в полк "Скала" и там уже после выспишься в холодильнике, если подберут, или под "Солнцепек" не угодишь.
  5. Radikal Звание
    Сегодня, 14:36
    Странная заметка, непонятна её цель - позлорадствовать? Так повод мелковат, кроме того у нас у самих "косяков" достаточно, чтобы обращать внимание на такую ерунду вроде заснувшего на посту солдата вражеской армии. winked
  6. greencon Звание
    Сегодня, 16:39
    Ну, я действительно не знаю, если произойдет подобный неудачный ответ российского подразделения противовоздушной обороны, будет ли у этого сержанта шанс обратиться в гражданский суд?