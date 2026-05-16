Сержант ПВО ВСУ проспал воздушную тревогу - суд вынес вердикт
Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области оштрафовал сержанта подразделения противовоздушной обороны на 17 тысяч гривен.
Военнослужащий не вышел на связь и не отреагировал во время воздушной тревоги. Командование принялось выяснять, в чём дело. Выяснили...
Согласно постановлению суда, сержант Иван Ковальчук (украинская пресса пишет, что имя изменено) не выполнял обязанности по несению службы. Он не ответил на вызовы, потому что банально проспал. Сам военнослужащий подразделения ПВО ВСУ объяснил нарушение сильной усталостью после выполнения предыдущего боевого задания.
Суд принял во внимание его доводы, однако признал вину в дисциплинарном проступке. И так как ту ночь атак по Ивано-Франковской области не было и последствия инцидента ограничились лишь внутренним разбирательством, всё закончилось именно штрафом.
Однако командование расценило отсутствие связи как потенциальную угрозу боевой готовности подразделения. В случае реальной атаки такое поведение могло привести к несвоевременному обнаружению целей, запоздалой реакции ПВО и риску для прикрываемых ПВО объектов. Так заявили в командовании части, где проходит службу тот самый, проспавший тревогу, сержант.
