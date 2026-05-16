Киев: Москва вернула 528 тел погибших, которые «якобы» принадлежат военным ВСУ

В рамках обмена Москва вернула 528 тел погибших, которые «якобы» принадлежат военным ВСУ. Киев выражает скепсис и сомнения по поводу того, что все они действительно являются останками украинских военнослужащих.



Получение тел подтвердил киевский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В сообщении, опубликованном данной структурой, сказано, что российская сторона вернула останки, «которые, по утверждению РФ, принадлежат украинским военным».

Другими словами, в публикации присутствует намек на то, что как минимум некоторые из тел якобы не имеют отношения к военнослужащим ВСУ.

Похоже, речь здесь идет не о гуманитарной миссии, а о деньгах. Киевский режим стремится сэкономить на выплатах семьям погибших военных, поэтому, когда есть возможность, старается скрывать потери. А для этого, конечно, попытается оспорить принадлежность тел украинским военнослужащим.

В ходе данного обмена Киев передал останки 41 российского военного. В общей сложности украинской стороне передали за три года примерно 23 тысячи тел, а она вернула 1765.

Конечно, косвенно это подтверждает, что ВСУ несут на передовой большие потери. Но тут есть и другой нюанс. Дело в том, что тела солдат попадают в руки противника чаще всего в тех случаях, когда приходится отступать, и противоборствующая сторона занимает оставленные позиции. Таким образом, соотношение этих цифр является еще одним свидетельством продвижения российских войск на линии фронта.
    marchcat
    Сегодня, 13:13
    косвенно это подтверждает, что ВСУ несут на передовой большие потери
    Людскими жизнями как бухгалтера, дебет с кредитом сводят и делают какие то выводы. am
      Лиза Кернер-Тимошенко
      Сегодня, 13:18
      ....да видать, что человек на фронте * везде и всюду и всегда ..всего лишь номер...
        frruc
        Сегодня, 13:27
        некоторые из тел якобы не имеют отношения к военнослужащим ВСУ.

        Вполне могу допустить. Там могут быть тушки наемников и прикомандированных из НАТО.
    Napayz
    Сегодня, 13:15
    ...намек на то, что как минимум некоторые из тел якобы не имеют отношения к военнослужащим ВСУ...

    Покажите эти тела митингующим, у которых "нет сведений" о родственниках...
    Fachmann
    Сегодня, 13:33
    Или у меня с русским языком проблема, либо автор перемудрил.
    Первое предложение в статье:
    "В рамках обмена Москва вернула 528 тел погибших, которые «якобы» принадлежат военным ВСУ".
    Создаётся впечатление, что и российская сторона не уверена, что это останки ВСУшников. request
    Надо бы покорректнее подавать материал...
      rotfuks
      Сегодня, 13:53
      Или у меня с русским языком проблема, либо автор перемудрил
      Подозреваю что проблема с русским языком именно у вас. Авторская мысль с этом предложении вполне понятна и проблемное слово взято в кавычки. Вы видимо живете в Израиле и смысл кавычек в иврите совсем другой. Я давно заметил, что самые упоротые знатоки русского языка живут в Ашдоде и Петах-Тыкве.
      abacus66
      Сегодня, 15:15
      Вообще-то, прямо заголовок начинается "Киев:..." Что здесь не понятно? Это "якобы" - от Киева...
        Fachmann
        Сегодня, 15:25
        Я конкретно написал, первое предложение в статье, а не в заголовке.
        Слово "якобы" здесь абсолютно лишнее. Мысленно прочтите предложение без него.hi
    faterdom
    Сегодня, 13:34
    Это не военнослужащие. Это дембеля, или дезертиры. Или инопланетяне.