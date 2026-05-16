В ОАЭ в следующем году завершится строительство нефтепровода в обход Ормуза

Война Израиля и США с Ираном, приведшая к блокированию Ормузского пролива, вынуждает страны Персидского залива искать альтернативные пути экспорта углеводородов за пределы региона. Существующей трубопроводной сети не хватает для прокачки всех добываемых объемов сырья.

Чтобы решить эту проблему, Объединенные Арабские Эмираты намерены ускорить строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива. Строительство магистрали Запад-Восток до порта Эль-Фуджайра ведет государственная нефтяная компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), которая контролирует 95% запасов углеводородов в Эмиратах.



Пресс-служба правительства ОАЭ сообщает, что перед компанией поставлена задача завершить строительство нефтепровода и ввести его в эксплуатацию уже в следующем году. Новая магистраль должна удвоить объемы прокачки на экспорт через порт Эль-Фуджайра, расположенный на побережье Оманского залива.

Строительство трубопроводной магистрали протяженностью 500 километров в рамках проекта Запад-Восток было начато в феврале 2025 года. Трубопровод свяжет сухопутные нефтяные месторождения в районе Хабшан с главным нефтяным терминалом в Эль-Фуджайре. Поручение ускорить реализацию проекта на заседании исполнительного совета директоров ADNOC дал лично наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.

В настоящее время ОАЭ используют для прокачки нефти трубопровод Хабшан — Фуджайра, пропускная способность которого составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.

Правда, остается проблема, связанная с тем, что в случае возобновления военных действий порт Эль-Фуджайра вновь будет подвергнут атакам иранских беспилотников. Такое уже происходило в период горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке. Чтобы хоть как-то обезопасить инфраструктуру от ударов БПЛА, в ОАЭ начали ограждать металлическими решетками нефтегазовые объекты.

    Сегодня, 13:09
    начали ограждать металлическими решетками нефтегазовые объекты
    Ни какие решётки не помогут, если прилетит ракета. Так, что всё это пустое. Да и трубопровод ведущий в порт который простреливается, так себе занятие.
    Сегодня, 13:15
    И будут у них свои северные потоки...
    Сегодня, 13:39
    Надо понимать, что персы подождут, пока его достроят, а потом прилетит неизвестный БПЛА)))
      Сегодня, 14:29
      Ишак- камикадзе! Пустынный ужас
    Сегодня, 14:08
    По-моему, Ирану целей прибавилось wink
    Сегодня, 14:28
    наследный принц эмирата Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян.
    , интересно, насколько это великолепие далеко, от верблюжьего хвоста, под ко трым жили его предки?
    Сегодня, 15:55
    Европы слабо зависят от нефти монархий, но сильно зависят от поставок авиационного керосина, дизеля и пр. продуктов нефтепереработки и газа (те же азотные удобрения), пусть параллельно строят и продуктопроводы для керосина, дизеля и пр. и заодно Hyperloop для остального