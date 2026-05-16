Атаки продолжаются: «Герани» поразили новые цели в Днепропетровской области
Мониторинговые ресурсы противника сообщают о воздушной тревоге в Киевской области и ряде других подконтрольных Украине регионов. Получатели традиционно ожидают новые прилеты баллистических ракет и БПЛА-камикадзе семейства «Герань».
В настоящее время первые «Герани» уже поразили свои цели в Днепропетровске и области, а также в городе Кривой Рог. Сообщается о густом дыме, поднимающемся над местами прилетов. Вероятнее всего, эта атака является фактическим продолжением ночных ударов, в результате которых наши военные поразили используемые ВСУ объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры. Также были нанесены массированные удары по местам сборки беспилотников и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. В селе Лизуновка Черниговской области и населенном пункте Семеновка, как сообщают местные власти, ударами ВС РФ были поражены некие объекты критической инфраструктуры.
Между тем власти Финляндии сетуют, что Киев не предупреждает Хельсинки о планируемых заходах БПЛА ВСУ в воздушное пространство стран НАТО. Информацией о предполагаемых угрозах соседние страны альянса вынуждены делиться друг с другом сами. Например, о приближении украинских дронов Финляндию нередко предупреждают Эстония и Латвия. Из-за появления украинских БПЛА недавно даже пришлось временно приостановить работу аэропорта Хельсинки и отменить десятки автобусных рейсов. Хотя финский президент Александр Стубб поспешил заверить своих союзников, что украинские дроны якобы не несут прямой военной угрозы, власти финских регионов, в небе над которыми были замечены БПЛА ВСУ, осудили неожиданные прилеты и назвали их неприемлемыми.
