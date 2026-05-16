Атаки продолжаются: «Герани» поразили новые цели в Днепропетровской области

2 887 3
Атаки продолжаются: «Герани» поразили новые цели в Днепропетровской области

Мониторинговые ресурсы противника сообщают о воздушной тревоге в Киевской области и ряде других подконтрольных Украине регионов. Получатели традиционно ожидают новые прилеты баллистических ракет и БПЛА-камикадзе семейства «Герань».

В настоящее время первые «Герани» уже поразили свои цели в Днепропетровске и области, а также в городе Кривой Рог. Сообщается о густом дыме, поднимающемся над местами прилетов. Вероятнее всего, эта атака является фактическим продолжением ночных ударов, в результате которых наши военные поразили используемые ВСУ объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры. Также были нанесены массированные удары по местам сборки беспилотников и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников. В селе Лизуновка Черниговской области и населенном пункте Семеновка, как сообщают местные власти, ударами ВС РФ были поражены некие объекты критической инфраструктуры.



Между тем власти Финляндии сетуют, что Киев не предупреждает Хельсинки о планируемых заходах БПЛА ВСУ в воздушное пространство стран НАТО. Информацией о предполагаемых угрозах соседние страны альянса вынуждены делиться друг с другом сами. Например, о приближении украинских дронов Финляндию нередко предупреждают Эстония и Латвия. Из-за появления украинских БПЛА недавно даже пришлось временно приостановить работу аэропорта Хельсинки и отменить десятки автобусных рейсов. Хотя финский президент Александр Стубб поспешил заверить своих союзников, что украинские дроны якобы не несут прямой военной угрозы, власти финских регионов, в небе над которыми были замечены БПЛА ВСУ, осудили неожиданные прилеты и назвали их неприемлемыми.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Andron78 Звание
    Andron78
    -1
    Сегодня, 14:22
    Такое впечатление, что главное удар нанести, а не эффективно использовать средства поражения. В МО РФ реально думают, что при объявлении воздушной тревоги личный состав ждет прилетов именно в зданиях ПВД, а не укрывается в бомбоубежищах. Беспилотники собирают в незащищенных ангарах, а не заглубленных и защищенных "цехах". Вообще как-то странно делить энергетические, транспортные, логистические, портовые и другие объекты на используемые и неиспользуемые украинскими военными. Интересно, кто-то там вообще пытается оценить эффективность этих ударов (статистика то уже должна быть шикарная), найти какие-то зависимости. И вообще, кто-то вообще четко представляет куда именно летят ракеты и бпла? Должен же быть от всего этого какой-то видимый, ощущаемый не только в ГШ эффект, кроме истощения ПВО противника.
  2. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 14:38
    украинские дроны якобы не несут прямой военной угрозы

    Надо, чтобы несли. Недоработка
  3. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 15:30
    Според статистиката Русия свалая ежедневно стотици БПЛА на ВСУ. Невъзможно ли е от техните отломки да бъдат сглобени няколко читави "украински" дрона, да се програмира грамотно полетно задание и по летището на Хелзинки - бац!