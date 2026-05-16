Трамп-младший решил подать в суд на Джен Псаки

В США нашла коса на камень. Сын президента США Эрик Трамп решил подать в суд на Джен Псаки. Вместе с Псаки в иске Трампа-младшего указан и канал MS NOW, более известный как MSNBC.
Эрик Трамп обвинил канал и Дженнифер Псаки в распространении «откровенной лжи» относительно его роли в компании, связанной с предполагаемой деловой сделкой в Китае.
Поводом стала монолог Псаки, в котором она задалась вопросом о возможном конфликте интересов: Эрик Трамп сопровождал отца в поездке в Пекин на фоне сообщений о том, что связанная с семьёй компания ALT5 Sigma ведёт переговоры с китайским производителем чипов. Эрик Трамп отверг эти утверждения, подчеркнув, что не занимает руководящих позиций в компании и не имеет бизнес-интересов в Китае.
Напомним, что Джен Псаки - бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Джо Байдене (2021–2022 годы). Сейчас она является ведущей собственного вечернего политического шоу на MS NOW.
В нашей стране Джен стала героиней мемов после фотографирования в розовой ушанке, а также после её многочисленных заявлений в стиле «я не в курсе, мне нужно уточнить этот вопрос в офисе». После этого в информационном поле появилось особое определение - «псакинг».
То, что Псаки делала заявления о «ростовских горах» «шестом флоте к берегам Белоруссии», сама Дженнифер отрицает. Однако не отрицает своего заявления о «выборных каруселях», когда журналист Мэтт Ли попросил её прокомментировать, что она имеет в виду под этим термином. Честная Псаки:
Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я потом уточню у своих коллег, о чём тут идёт речь.
