Трамп-младший решил подать в суд на Джен Псаки

3 224 20
Трамп-младший решил подать в суд на Джен Псаки

В США нашла коса на камень. Сын президента США Эрик Трамп решил подать в суд на Джен Псаки. Вместе с Псаки в иске Трампа-младшего указан и канал MS NOW, более известный как MSNBC.

Эрик Трамп обвинил канал и Дженнифер Псаки в распространении «откровенной лжи» относительно его роли в компании, связанной с предполагаемой деловой сделкой в Китае.

Поводом стала монолог Псаки, в котором она задалась вопросом о возможном конфликте интересов: Эрик Трамп сопровождал отца в поездке в Пекин на фоне сообщений о том, что связанная с семьёй компания ALT5 Sigma ведёт переговоры с китайским производителем чипов. Эрик Трамп отверг эти утверждения, подчеркнув, что не занимает руководящих позиций в компании и не имеет бизнес-интересов в Китае.

Напомним, что Джен Псаки - бывший пресс-секретарь Белого дома при президенте Джо Байдене (2021–2022 годы). Сейчас она является ведущей собственного вечернего политического шоу на MS NOW.

В нашей стране Джен стала героиней мемов после фотографирования в розовой ушанке, а также после её многочисленных заявлений в стиле «я не в курсе, мне нужно уточнить этот вопрос в офисе». После этого в информационном поле появилось особое определение - «псакинг».

То, что Псаки делала заявления о «ростовских горах» «шестом флоте к берегам Белоруссии», сама Дженнифер отрицает. Однако не отрицает своего заявления о «выборных каруселях», когда журналист Мэтт Ли попросил её прокомментировать, что она имеет в виду под этим термином. Честная Псаки:

Должна признаться, что я просто читаю этот текст. Я сама не знаю, что это. Я потом уточню у своих коллег, о чём тут идёт речь.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    +6
    Сегодня, 13:27
    я не в курсе, мне нужно уточнить этот вопрос в офисе


    И чем лучше тот же Песков с его извечными переадресациями или пургой не понятного происхождения?
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +7
      Сегодня, 13:31
      Раз за разом наблюдать один и тот же сценарий в комментариях очень любопытно , не важно про что новость но: а вот в России.(С) Вывод прост: сознательное переключение внимания.
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        -3
        Сегодня, 14:37
        А в России по вашему все отлично good жаль, что у вас в Белгороде нет родственников и сами там не живёте, ага! yes
        Трамп решил подать в суд на Джен Псаки

        Вот сейчас Михан расстроился, это ж его главная любофф love crying
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          +1
          Сегодня, 15:24
          У вас интересная реакция. Нет в РФ не все отлично. Только когда в каждой новости , которая к РФ не имеет вообще никакого отношения, нам рассказывают как у нас плохо, это любопытно. Итак, каким боком тут Песков, который "извечными переадресациями или пургой не понятного происхождения"(С) Если новость о США? Ну и каким боком вообще к этой новости Белгород?
          1. ЗВЕРОБОЙ Звание
            ЗВЕРОБОЙ
            -1
            Сегодня, 15:52
            Цитата: Скобаристан
            У вас интересная реакция.Ну и каким боком вообще к этой новости Белгород?

            У меня вполне нормальная реакция когда есть непосредственная угроза моим близким в Белгороде, прямо вот сейчас, для меня все «секретарши» одинаковы.
            Ну и чтобы не было почему не на фронте, я уже был там, как и ещё на двух (без СВО). Лечусь.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:15
        Цитата: Скобаристан
        Раз за разом наблюдать один и тот же сценарий в комментариях очень любопытно , не важно про что новость но: а вот в России.(С) Вывод прост: сознательное переключение внимания.

        Видимо, уже наработанный рефлекс - в любой теме попытаться хоть как-то набросить в сторону России. Только под публикациями по обмену телами не видно подобных комментов - не к чему прицепиться.
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +3
    Сегодня, 13:36
    Сыночек весь в папашку😁
    Тот тоже большой любитель от очевидных вещей открещиваться 😂
    1. Глухой Звание
      Глухой
      0
      Сегодня, 15:07
      Цитата: Самый вежливый
      весь в папашку😁

      Писакингом страдающий laughing
  3. Энный Звание
    Энный
    +6
    Сегодня, 13:37
    А мне нравились ее выступления. Даже скучаю немного
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Энный
      А мне нравились ее выступления.
      Все вместе болеем за Джен!
      Шайбу! Шайбу! Псаки! Псаки!
      Пожалуй, самая прикольная была там на моей памяти - это же просто апогей апофигея, когда она, весело хлопая ресницами и гремя огромными бусами, говорила, что "ей нужно проконсультироваться в офисе".

      Как я без неё скучал! Сынок трампов всем нам помог снова её услышать...
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 14:05
        Цитата: Zoldat_A
        Как я без неё скучал!

        Сейчас она является ведущей собственного вечернего политического шоу на MS NOW
        Представляю, как там весело ! wink
      2. роман66 Звание
        роман66
        -1
        Сегодня, 14:31
        Ну, судиться с ней жуткий моветон. Сынок трампов туповат, видимо
      3. Комментарий был удален.
  4. alexandreII Звание
    alexandreII
    +4
    Сегодня, 14:02
    Прочь руки от рыжей Джен, не дадим в обиду самого эрудированного пресс секретаря на планете Земля.....
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: alexandreII
      Прочь руки от рыжей Джен

      У нее есть достойный ученик- наша усатая пресс-секретарша... laughing
    2. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 14:42
      Поддерживаю. А вся критика и насмешки, это от зависти - сами-то так не смогут.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 14:18
    «шестом флоте к берегам Белоруссии»
    Так это она в Белоруссию флот отправляла?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Schneeberg
      Так это она в Белоруссию флот отправляла?

      Ну да ! Всех белорусских креветок распугала ! lol
      1. guest Звание
        guest
        +2
        Сегодня, 14:46
        Цитата: Uncle Lee
        Всех белорусских креветок распугала !

        Ну пусть тогда батьке компенсацию выплачивает. laughing
  6. Rashid Звание
    Rashid
    0
    Сегодня, 14:49
    Нормальная дамочка, ровесница моей дочери. Подавать в суд на журналиста это как-то не по пацански, хотя что взять с этих Пинд.
  7. Mitka Звание
    Mitka
    +1
    Сегодня, 16:13
    Интересно, кто больше пурги нанёс, Псаки или Песков??