ВС РФ нанесли удары по ПВР боевиков ВСУ в Шкирмановке Сумской области

Ночью 16 мая ударами российских БПЛА поражены пункты временной дислокации (ПВД) боевиков ВСУ в селе Шкирмановка Сумской области, а также цели в Черниговской области – в районе Лизуновки и Семеновки.

На картах системы FIRMS, фиксирующей тепловые аномалии, в районе Лизуновки четко видны характерные метки – следы от прилетов.



Официальный Киев, как водится, отмалчивается, по сути, отделываясь дежурной формулировкой:

Поражена критическая инфраструктура.

Что именно «критического» размещалось в этих населенных пунктах – догадаться нетрудно. Сумская и Черниговская области давно используются киевским режимом как плацдарм для обстрелов российских приграничных территорий. И удары по ним – планомерная работа по уничтожению военной логистики противника.

Что касается Семеновки и Лизуновки – это уже не первый визит российских БПЛА за последнее время. Напомним, в марте украинские власти с причитаниями сообщали об ударах по местной отремонтированной больнице, а в апреле дроны атаковали объекты якобы гражданской инфраструктуры. Киев упорно называет эти цели «гражданскими», забывая уточнить, что под крышами таких объектов у них частенько прячутся военные склады, узлы связи, штабы и сами боевики.
  HAM
    Сегодня, 14:24
    Что интересно---все названия НП русские,никакими "мовными" и не пахнет..... за "тысячи лет существования краины" так и не подобрали названий....облом краинской пропаганды.. hi
    Andron78
      Сегодня, 14:28
      Шкирмановка это считай еврейское название, так что для них пахнет нормально.
    ЗВЕРОБОЙ
      Сегодня, 14:40
      Цитата: HAM
      Что интересно---все названия НП русские,никакими "мовными" и не пахнет..... за "тысячи hi

      Это с чего место проживания еврейцев стало вдруг «русским названием»??? belay
  Солдатов В.
    Сегодня, 15:28
    Не понимаю зачем лупить по этим хуторам? Бандеровцы приехали запустили БПЛА или ракеты Фламинго и уехали. Киев, Львов, Тернополь города надо сносить, Раду. Жешув в Польше откуда идёт снабжение бандеровцев, в Румынии базы снабжения ВСУ. Как например Иран долбит всех кто поддерживает США и Израиль.