ВС РФ нанесли удары по ПВР боевиков ВСУ в Шкирмановке Сумской области
Ночью 16 мая ударами российских БПЛА поражены пункты временной дислокации (ПВД) боевиков ВСУ в селе Шкирмановка Сумской области, а также цели в Черниговской области – в районе Лизуновки и Семеновки.
На картах системы FIRMS, фиксирующей тепловые аномалии, в районе Лизуновки четко видны характерные метки – следы от прилетов.
Официальный Киев, как водится, отмалчивается, по сути, отделываясь дежурной формулировкой:
Поражена критическая инфраструктура.
Что именно «критического» размещалось в этих населенных пунктах – догадаться нетрудно. Сумская и Черниговская области давно используются киевским режимом как плацдарм для обстрелов российских приграничных территорий. И удары по ним – планомерная работа по уничтожению военной логистики противника.
Что касается Семеновки и Лизуновки – это уже не первый визит российских БПЛА за последнее время. Напомним, в марте украинские власти с причитаниями сообщали об ударах по местной отремонтированной больнице, а в апреле дроны атаковали объекты якобы гражданской инфраструктуры. Киев упорно называет эти цели «гражданскими», забывая уточнить, что под крышами таких объектов у них частенько прячутся военные склады, узлы связи, штабы и сами боевики.
