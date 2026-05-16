В Измаиле группа мужчин прогнала сотрудников ТЦК, схватку сняли на видео
На Украине нарастает организованное сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматов), которые часто при поддержке полиции отлавливают везде где можно мужчин для отправки на фронт. Очередной конфликт произошел в городе Измаил Одесской области.
В сети опубликовано видео, на котором показано, как группа мужчин на проселочной дороге забрасывает палками и камнями микроавтобус ТЦК. Автомобиль уходит полем, однако разъяренные люди в темной одежде и капюшонах устраивают за ним погоню на мотоциклах.
В комментариях пишут, что в схватку с военкомами вступили представители местной цыганской общины, когда сотрудники ТЦК пытались провести мобилизационные действия. Съемку ведет один из них. Чем закончилась погоня, неизвестно. Как и то, успели военкомы забрать кого-то из цыган или просто удрали несолоно хлебавши, встретив мощное сопротивление. От властей официальных комментариев по этому эпизоду пока нет.
Это не первый случай, когда цыгане на Украине вступают в схватку с тцкашниками. Неделю назад разъяренные «ромы», как их называют украинцы, в количестве около тридцати человек пытались взять штурмом здание военкомата в небольшом закарпатском поселке Межгорье. Цыгане обвинили сотрудников ТЦК в том, что они «бусифицировали», то есть незаконно и силой мобилизовали их односельчанина.
Натиск был весьма серьезным. Сотрудники ТЦК забаррикадировались в здании, а когда разъяренная толпа попыталась выломать двери, в ответ прозвучал по крайней мере один выстрел из стартового пистолета и несколько выстрелов из автомата Калашникова. Власти признали факт применения оружия, утверждалось, что выстрелы из АК велись холостыми патронами. О судьбе цыгана, захваченного ТЦК, не сообщается.
В Закарпатье проживает самое большое количество цыган на Украине. Они регулярно вступают в схватки с военкомами, когда людоловы пытаются забрать их товарищей. В некоторых случаях им удается отбить уже находящихся в военкоматах мужчин.
