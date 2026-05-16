В Измаиле группа мужчин прогнала сотрудников ТЦК, схватку сняли на видео

2 584 9
В Измаиле группа мужчин прогнала сотрудников ТЦК, схватку сняли на видео

На Украине нарастает организованное сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматов), которые часто при поддержке полиции отлавливают везде где можно мужчин для отправки на фронт. Очередной конфликт произошел в городе Измаил Одесской области.

В сети опубликовано видео, на котором показано, как группа мужчин на проселочной дороге забрасывает палками и камнями микроавтобус ТЦК. Автомобиль уходит полем, однако разъяренные люди в темной одежде и капюшонах устраивают за ним погоню на мотоциклах.



В комментариях пишут, что в схватку с военкомами вступили представители местной цыганской общины, когда сотрудники ТЦК пытались провести мобилизационные действия. Съемку ведет один из них. Чем закончилась погоня, неизвестно. Как и то, успели военкомы забрать кого-то из цыган или просто удрали несолоно хлебавши, встретив мощное сопротивление. От властей официальных комментариев по этому эпизоду пока нет.

Это не первый случай, когда цыгане на Украине вступают в схватку с тцкашниками. Неделю назад разъяренные «ромы», как их называют украинцы, в количестве около тридцати человек пытались взять штурмом здание военкомата в небольшом закарпатском поселке Межгорье. Цыгане обвинили сотрудников ТЦК в том, что они «бусифицировали», то есть незаконно и силой мобилизовали их односельчанина.

Натиск был весьма серьезным. Сотрудники ТЦК забаррикадировались в здании, а когда разъяренная толпа попыталась выломать двери, в ответ прозвучал по крайней мере один выстрел из стартового пистолета и несколько выстрелов из автомата Калашникова. Власти признали факт применения оружия, утверждалось, что выстрелы из АК велись холостыми патронами. О судьбе цыгана, захваченного ТЦК, не сообщается.

В Закарпатье проживает самое большое количество цыган на Украине. Они регулярно вступают в схватки с военкомами, когда людоловы пытаются забрать их товарищей. В некоторых случаях им удается отбить уже находящихся в военкоматах мужчин.

9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    +3
    Сегодня, 14:47
    в схватку с военкомами вступили представители местной цыганской общины

    В это верю.
    На Украине нарастает организованное сопротивление сотрудникам территориальных центров

    А в это не верю.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +4
      Сегодня, 14:53
      На Украине нарастает организованное сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматов)

      Вот зачем постоянно такие «новости» выдавать? fool всё у них нормально, мотивированных бойцов, бодающихся до последнего - более чем достаточно. Кто не верит, поднимите .опу и сами посмотрите на ЛБС. Тут писателей много, бойцов только мало. negative
      1. Lako Звание
        Lako
        +1
        Сегодня, 16:29
        Ну я подписался на несколько украинских страничек, в сети Х. И там видео о сопротивление ТЦК, выкладывают жители почти всех регионов Украины. Больше всего из Одессы. Если раньше в комментариях украинцы во всем винили ТЦК, полицию, то в последнее время, больше всего уже достаётся и Зеленскому. Да, видео, очереди добровольцев, у военкомата не видел ни разу.
        1. ЗВЕРОБОЙ Звание
          ЗВЕРОБОЙ
          +1
          Сегодня, 16:39
          Цитата: Lako
          Ну я подписался на несколько украинских страничек, в сети Х. И там видео о сопротивление ТЦК, выкладывают .

          Это абсолютно правильно drinks Я тоже постоянно мониторю их каналы. Вот только писать о том что у них всё плохо - а у нас одни «добровольцы» тоже не нужно.
          Больше, к сожалению Я видел качество некоторых наших добровольцев, реально не понимаю для чего брать таких? request Для галочки? Я вот от такого пополнения отказался, получил по «карьере», но зато комментарии пишу wink
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 14:48
    Вот чему было бы не худо поучиться у цыган - это умению поддерживать друг друга "один за всех, и все за одного", а не жить по принципу "моя хата с краю".
    1. pepe08 Звание
      pepe08
      0
      Сегодня, 16:33
      No se si son Gitanos pero veo que la mayoría son motociclistas y estos en todo el mundo tenemos una costumbre de solidaridad hacia motociclistas y gente que necesita ayuda muy superior al comun de la gente.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 14:50
    Схватка с ТЦК продолжается. Закарпатские цыгане вступают в бой. Будут ли этнические венгры содействовать им?
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 14:52
      Артур Грудинин
      Будут ли этнические венгры содействовать им?

      Не будут. Ромалы всегда и везде живут обособленно. И им законы и другие этносы по барабану.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 16:16
        и другие этносы по барабану.
        - спорный момент, с учетом что они живут за счет этих этносов....