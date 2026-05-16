С начала суток не прекращаются атаки беспилотников ВСУ на Москву
С начала суток на подлете к Москве дежурными средствами ПВО сбито уже по меньшей мере 11 беспилотников, запущенных украинскими боевиками.
Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, все БПЛА противника удалось сбить, введенные ранее ограничения в работе аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. На данный момент все столичные аэропорты работают без ограничений.
Минувшей ночью противник организовал массированный налет на наши регионы. За ночь над территорией России были сбиты 138 украинских БПЛА. Боевики ВСУ в очередной раз предприняли попытку поразить завод «Азот» у Невинномысска в Ставропольском крае. Кроме того, большое число дронов противник запустил в направлении северных районов Крыма. Из-за массированных атак временно останавливалось движение транспорта по Крымскому мосту. В Ростовской области украинские БПЛА были уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Успешно сбиты дроны, летевшие на Москву, Воронеж и Тулу. В Белгороде более 70 квартир получили повреждения после атаки беспилотника на жилую многоэтажку. Кроме того, сообщается об очередной атаке ВСУ по территории Запорожской АЭС. На станции сообщают, что запущенный боевиками дрон упал рядом с энергоблоками, однако, к счастью, не сдетонировал.
Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что Россия планирует удары по центрам принятия решений и ликвидацию высшего военно-политического руководства Украины. По его словам, российские военные якобы «ищут, где они в настоящее время находятся».
