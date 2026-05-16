С начала суток не прекращаются атаки беспилотников ВСУ на Москву

С начала суток на подлете к Москве дежурными средствами ПВО сбито уже по меньшей мере 11 беспилотников, запущенных украинскими боевиками.

Как сообщает мэр столицы Сергей Собянин, все БПЛА противника удалось сбить, введенные ранее ограничения в работе аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. На данный момент все столичные аэропорты работают без ограничений.



Минувшей ночью противник организовал массированный налет на наши регионы. За ночь над территорией России были сбиты 138 украинских БПЛА. Боевики ВСУ в очередной раз предприняли попытку поразить завод «Азот» у Невинномысска в Ставропольском крае. Кроме того, большое число дронов противник запустил в направлении северных районов Крыма. Из-за массированных атак временно останавливалось движение транспорта по Крымскому мосту. В Ростовской области украинские БПЛА были уничтожены в городах Таганрог и Каменск-Шахтинский, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Успешно сбиты дроны, летевшие на Москву, Воронеж и Тулу. В Белгороде более 70 квартир получили повреждения после атаки беспилотника на жилую многоэтажку. Кроме того, сообщается об очередной атаке ВСУ по территории Запорожской АЭС. На станции сообщают, что запущенный боевиками дрон упал рядом с энергоблоками, однако, к счастью, не сдетонировал.

Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что Россия планирует удары по центрам принятия решений и ликвидацию высшего военно-политического руководства Украины. По его словам, российские военные якобы «ищут, где они в настоящее время находятся».
  1. ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 15:10
    Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что Россия планирует удары по центрам принятия решений и ликвидацию высшего военно-политического руководства Украины.

    Я вот реально за good только не будет этого. Нашим «высшим» прилетит обратно, зачем им это?
    1. Shkworen
      Сегодня, 15:14
      Израиль вот не стесняется бить по высшему руководству, а наши только титьки мнут на этот счет. Мол негоже мочить того, с кем еще договариваться придется когда-нибудь.
      1. Alex013
        Сегодня, 15:22
        Согласен. Еще в 2022 писал про это...
    2. Reptiloid
      Сегодня, 15:19
      .....

      Поскорей бы. В Рязани 28 пострадавших и 4 погибших. Разрушения.
    3. Vitaly.17
      Сегодня, 15:36
      Ни чего им не прилетит кроме потери власти и пожизненных сроков. Западные спецслужбы, которые охраняют Зеленского и его приближенных могут серьезно обится и начать конфисковывать недвижимость чиновников и олигархов, которые они оформили в других странах на подставные фирмы или родственников.
  2. abacus66
    Сегодня, 15:12
    Ну надо же, целых ОДИННАДЦАТЬ, ужас-то какой. Это же Мааскваа! А то, что ежедневно-еженощно эти хреначат по регионам, ну знаете ли, это не так важно...
    1. trromar
      Сегодня, 15:37
      Не менее 4-х взрывов в воздухе. Первый слышал часа в три утра. Обломков не видать - может они при взрыве испаряются? - было бы неплохо если так.
    2. nepunamemuk
      Сегодня, 16:46
  3. Alex013
    Сегодня, 15:20
    "запущенных украинскими боевиками" - вот этот журналистский ход неправильный. Россия воюет с регулярной, хорошо вооруженной (в т.ч. Западом) армией, а принижая врага до "боевиков", журналисты принижают и наших ребят... в ВОВ никогда врага боевиками не называли. Фашистами, нацистами и т.п. да.
    1. Борис Сергеев
      Сегодня, 16:39
      Так ведь у нас не война,а СВО, поэтому и приходится выкручиваться. Вот и здесь "атаки беспилотников на Москву", так ведь это "агрессия" и в Конституции про это сказано:

      Ст. 87
      1.Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.

      2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.

      Источник: https://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-4/st-87-krf
      1. nepunamemuk
        Сегодня, 16:52
        Субъект «Российская Федерация – РФ» изначально создан как коммерческая структура и зарегистрирован в Лондоне. При проверке субъекта «Российская Федерация» оказалось, что, согласно регистру D-U-N-S© Number 531298725, эта коммерческая структура имеет генерального директора – Медведева Дмитрия Анатольевича!

        агрессии пока против Лондона нет 🤣🤣🤣
  4. frruc
    Сегодня, 15:28
    Значит не доработали. Их пособники в Невинномысске сообщают им об этом.
  5. Roman_4
    Сегодня, 15:29
    Сказочник, шоу мен.
    Это видимо игра такая, как пинг понг.
    Сперва пропогандисты- патриоты Гордон (404) с Соловьевым(РФ) разогревают обстановку из своих теплых студий. На бюджетные деньги своих стран! Далее подключаются остальные. И шоу продолжается , бюджеты пилятся. И списываются на БД.
    Тем временем те кто хочет реально что то сделать и победить, воруют президентов и бомбят и уничтожают тех же президентов, руководство стран и ключевые объекты управления и инфраструктуры.
    Не подвергая лишней опасности своих военных.
    И войны проводят эффективно и в короткие сроки. Между Москвой и Киевом по прямой 600 км. Была бы цель уничтожить, давно бы все уничтожили, и руководство и МО со штабами и датацентры и ЦБ с расчётный центрами. Ещё Ленин говорил захватить надо почту, телефон, телеграф , Смольный и тд. То есть ключевые объекты. И бороться с верхушкой.
    А смысл конкретно этой игры наверное в самой игре.
    И никто его не уничтожит, ибо смысл не быстро закончить а как можно больше бабла попилить. Как говорят конспирологи, это все управляется из одного центра .
    1. Uncle Lee
      Сегодня, 15:37
      Намедни 16 миллиардеров прибавилось....и старые не в накладе ! wink
    2. trromar
      Сегодня, 15:40
      Ну так - кризисов (и на бирже) как в 2008 и в 1994 нет, где деньги ещё срубать? - на войне.
  6. Анюта Славная
    Сегодня, 15:36
    Всё логично. Раз мы из под Киева ушли,то враг идёт на Москву. А уж как идёт,летит или плывёт вопрос второстепенный. Ожидаемо все. Перспектива ещё хуже. Скоро враг будет и по 700 бпла запускать по России. Копеечными дронами выматывает дорогую пво .Вот что случается,если на пятый год "а мы ещё не начинали". Почему ещё живо вренно- политическое руководство Украины? Почему порты Одессы,Николаева принимают грузы? Почему живы все ж/д и аэропорты? Много Почему, а об ответах лишь догадываемся. Стрелков Игорь Иванович сидит за правду. А эти.....заседающие бесконечно в кремле войну ведут к проигрышу.
  7. Антоний
    Сегодня, 16:13
    Читаю некоторые комментарии и удивляюсь, разве непонятно, что обе стороны воюют всем, чем только можно (кроме ОМП)? Проще говоря ни у одной из сторон нет скажем так - "запасного полка". Все, что поступает в распоряжение, сразу летит. А вот кто виноват, что устроил такую тягомотину, вместо того, что бы нормально подготовится и иначе воевать, мы знаем этого деятеля и его команду.
  8. HAM
    Сегодня, 16:43
    Похоже,Зеля да и Бу дан не зря поднимают тему "охоты" за руководством краины,что то чувствуют(или некие договорённости обнулились)..или готовят почву к телепортации в другие страны..
    А что они переживают за свои шкурки наглядно продемонстрировало "перемирие на девятое мая",как грозились сорвать парад! А как ,поняв всю серьёзность возможной ответки,быстро сдулись.
    Зеля понял--Трамп его уже списал...то то и истерит.