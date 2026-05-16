ВСУ впервые показали кадры боевого применения ЗРК IRIS-T
Военнослужащие ВСУ впервые показали кадры боевого применения ЗРК IRIS-T. Украинские военные утверждают, что вели съемку в ходе отражения массированных российских ударов 13 и 14 мая.
Противник продемонстрировал боевую работу двух пусковых установок, стоящих на вооружении 223-го зенитного ракетного полка и 540-й зенитной ракетной бригады.
Первая установка малой дальности IRIS-T SLS способна поражать цели на расстоянии до 12 км и на высоте до восьми километров. Вторая IRIS-T SLM относится к системам средней дальности. Она совершает пуски на расстояние до 40 км по целям на высоте до 20 км.
Кроме комплексов малой и средней дальности существует также ЗРК увеличенной дальности SLX. Их предельная дистанция – 80 км и высота 30 км.
Выпускаются такие зенитные ракетные системы в Германии. Пусковые установки устанавливаются на различные типы шасси. Чаще всего это MAN Military Vehicles производства Rheinmetall. На Украину западные партнеры отправляли данную технику на шасси Iveco Eurocargo 4x4.
ЗРК предназначена для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА, а также некоторых крылатых и баллистических ракет. Поражение воздушных целей осуществляется с помощью твердотопливных ракет класса «воздух-воздух» с инфракрасными головками самонаведения. Их максимальная скорость – 3 Маха. Ракеты устанавливают вертикально в транспортно-пусковых контейнерах. Их перезарядка занимает примерно 15 минут.
