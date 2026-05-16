Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии

Продолжение войны на Украине, в особенности удары беспилотников ВСУ в глубь территории России, представляют угрозу для безопасности ФРГ. Об этом предупредила немцев и правительство Мерца лидер пока что оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

В своем заявлении она сравнила Россию с «великим медведем», которого безрассудно тыкать палкой и дразнить. Наступит момент, когда терпение у него лопнет и тогда под ответным ударом окажутся не только прямые враги РФ в лице киевской хунты, но и те государства, которые всячески поддерживают Зеленского и потакают продолжению войны с Россией.

Нельзя всё время тыкать раскаленным железом в глаз «большому медведю« — как это происходит при атаках дронов вглубь России — и при этом ожидать, что ничего не произойдёт. Рано или поздно «медведь» нанесет мощный ответный удар лапой.

Лидер АдГ, которая по данным опросов пользуется все большей поддержкой и симпатиями граждан ФРГ, добавила, что в случае прихода к власти кардинально изменит политику нынешнего кабмина, в том числе в части поддержки Украины и противостояния с Россией. По словам Вайдель, «Альтернатива для Германии» при получении большинства в парламенте будет проводить сбалансированный курс в сфере безопасности и не станет подвергать рискам страну.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал партию АдГ надеждой для немцев. Это не первый раз, когда глава РФПИ публично выступает в поддержку «Альтернативы для Германии». В октябре прошлого года, комментируя тогдашние результаты опросов, он написал, что партия АдГ стала самой популярной в Германии, поскольку выступает «против неконтролируемой иммиграции, лжи и цензуры».
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 15:44
    Ага верим,все они ДО выборов говорят одно а придут к власти и вуаля совершенно ДРУГАЯ песня.
  2. sub307 Звание
    Сегодня, 15:48
    Эт точно...,а то не дай бог саксы опять немцев "облапошат", да и на Восток отправят. Вот уж кто "кровные братья"..., "кровавей" вроде не было. Хватит ли мозгов на "грабли" не наступать.
  3. pudelartemon Звание
    Сегодня, 16:13
    На сегодняшний день АдГ является самой популярной партией в ФРГ, по последним опросам её поддерживают 28% процентов немцев. Власть же обливает партию грязью и пытается генерировать ненависть населения к ней. Немцы за последние сытые десятилетия сильно потупели и сдвинуть их с традиционных позиций трудно. Взять хотя бы победу на последних земельных выборах в крупнейшей земле зелёных придурков.
    Но рейтинги адыгейцев медленно и неуклонно растут,процесс пошёл.
    Так что болеем за АдГ и желаем им успеха.
  4. 16112014nk Звание
    Сегодня, 16:38
    АдГ - это в основном восточная Германия. Треть от остальной. А вот остальные 2/3 поддерживают ХДС/ХСС.
    Не стоит ждать смены русофобской политики Германии.