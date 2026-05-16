На севере Турции упал неопознанный дрон, повредив несколько домов


На севере Турции, в городе Самсун, утром 16 мая произошло ЧП. Неопознанный беспилотный летательный аппарат рухнул прямо на жилые кварталы. Взрыв, обломки, паника. Обошлось без жертв. Повреждены крыши и окна двух зданий.



Инцидент произошёл около 6:30 утра. Экстренные службы сработали оперативно: полиция быстро оцепила место падения аппарата, пожарные потушили очаги возгорания, медики дежурили на случай раненых. Сейчас специалисты собирают обломки по всей округе. Главные вопросы, на которые пока не даются официальные ответы: чей это дрон, откуда летел, почему упал именно здесь и по каким причинам?

По данным турецких СМИ, вес аппарата составлял примерно 25 кг, размах крыльев – около 1 метра. В конструкции также замечена отдельная хвостовая часть. Корпус окрашен в черный цвет. Предположительно, беспилотник не боевой, а разведывательный.

Показательно, что турецкие власти пока хранят молчание по поводу инцидента. Никаких официальных заявлений, никаких обвинений пока не поступало. Только работа экспертов и скромные репортажи местных СМИ. Анкара явно не хочет портить отношения с предполагаемыми «хозяевами» разбившегося дрона, предпочитая тихо уладить инцидент по дипломатическим каналам.
  1. Ропот 55 Звание
    Сегодня, 15:51
    Вот это поворот,и что "Султан" ? Неужели промолчит.
    1. knn54 Звание
      Сегодня, 16:07
      -турецкие власти пока хранят молчание по поводу инцидента.
      Значит не российский.
    2. Nexcom Звание
      Сегодня, 16:21
      ..а если бы выяснилось что это был турецкий дрон из набора тех, что турки продали какелам - от это было бы песня.... belay от это был бы пассаж...
    3. Nexcom Звание
      Сегодня, 16:37
      Царьград утверждает что дрон - украинский. Фото приводит те же что и здесь на ВО..... Интересный поворот.
  2. frruc Звание
    Сегодня, 15:58
    Сейчас специалисты собирают обломки по всей округе.

    Дрон небольшой. Такой могли запустить с территории Турции или с корабля в Черном море.
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 16:06
      frruc hi ,это ктож такой "друг" нынешней власти чтоб такие безпилотники пулять?
      1. Nexcom Звание
        Сегодня, 16:23
        ..был бы Властитель, а "доброжелатели" завсегда найдутся..(с)
        1. Ропот 55 Звание
          Сегодня, 16:44
          Nexcom hi , да энтот) властитель в последнее время подзатих причём сильно подзатих,не так давно его регулярно и видно и слышно было да и мировую политику он не стеснялся лезть. А сейчас притих
      2. frruc Звание
        Сегодня, 16:38
        это ктож такой "друг"

        Это мог быть запуск в целях разведки сил флота Турции на Черном море, а мог быть испытательный и неудачный запуск завода-изготовителя для тестирования дрона. А может для мониторинга пожаров в данной местности.
        1. Ропот 55 Звание
          Сегодня, 16:45
          frruc,тогда тем более во избежание слухов и грубо говоря паники сразу же об этом заявили ,чтоб народ успокоился.
  3. Сергей3 Звание
    Сегодня, 16:03
    А взрыв то откуда, если дрон разведывательный?
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 16:04
      Сергей3 hi ,бензобак рванул wink
      1. Сергей3 Звание
        Сегодня, 16:12
        Так, что несколько домов развалилось? Напоминаю, весь дрон 25 кило...
        1. Nexcom Звание
          Сегодня, 16:24
          так и турки строят свои частные мазанки отнюдь не из бункерного бетона... если это были частные дома, конечно...
        2. Ропот 55 Звание
          Сегодня, 16:31
          Сергей3,ну во первых про размеры со слов турецкой стороны а они могут и немножко недоговаривать,есть резон. А во вторых про бензобак я написал с сарказмом поэтому и смайл поставил,понятно что дрон разведчик таких размеров вряд-ли нанес бы такие повреждения даже в Турции.
  4. андрей мартов Звание
    Сегодня, 16:16
    Не так страшен сам дрон(его можно сбить) ,как его обломки (которых никто даже не пытается сбивать) вызывающие возгорания и обрушения зданий . . . hi
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 16:25
      ..о да, нас то "обломки" с "хлопками" уже конкретно подзадолбали....
  5. ose4kinsura Звание
    Сегодня, 16:35
    Таких обломков можно накидать даже на Капитолии из любого авто-сервиса!Воздушные шары куда страшнее с начинкой из серпантина!
  6. Василенко Владимир Звание
    Сегодня, 16:39
    судя по фото обломков, какая то гаражная вундервафля
    1. Ропот 55 Звание
      Сегодня, 16:42
      Василенко Владимир hi ,это если ВЕРИТЬ что турки выложили реальные обломки.