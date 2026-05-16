На севере Турции упал неопознанный дрон, повредив несколько домов
На севере Турции, в городе Самсун, утром 16 мая произошло ЧП. Неопознанный беспилотный летательный аппарат рухнул прямо на жилые кварталы. Взрыв, обломки, паника. Обошлось без жертв. Повреждены крыши и окна двух зданий.
Инцидент произошёл около 6:30 утра. Экстренные службы сработали оперативно: полиция быстро оцепила место падения аппарата, пожарные потушили очаги возгорания, медики дежурили на случай раненых. Сейчас специалисты собирают обломки по всей округе. Главные вопросы, на которые пока не даются официальные ответы: чей это дрон, откуда летел, почему упал именно здесь и по каким причинам?
По данным турецких СМИ, вес аппарата составлял примерно 25 кг, размах крыльев – около 1 метра. В конструкции также замечена отдельная хвостовая часть. Корпус окрашен в черный цвет. Предположительно, беспилотник не боевой, а разведывательный.
Показательно, что турецкие власти пока хранят молчание по поводу инцидента. Никаких официальных заявлений, никаких обвинений пока не поступало. Только работа экспертов и скромные репортажи местных СМИ. Анкара явно не хочет портить отношения с предполагаемыми «хозяевами» разбившегося дрона, предпочитая тихо уладить инцидент по дипломатическим каналам.
