Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС

Украинский беспилотник упал в непосредственной близости от энергоблоков Запорожской АЭС. По счастливой случайности не сдетонировал. Разрушений нет. Жертв нет. Радиационный фон в норме.



Официальный Telegram-канал станции назвал произошедшее «беспрецедентным» случаем. И не зря. Удары по атомной станции – это не просто военная провокация. Это акт ядерного терроризма. В сообщении заявляется:

Удары по атомной станции – это переход всех возможных красных линий, проявление ядерного терроризма и безответственного безумия, способного поставить под угрозу безопасность целого региона. На месте работают специалисты, проводятся обследование территории и оценка обстоятельств инцидента.

Станция продолжает работу в штатном режиме.

Ранее, 3 мая украинский дрон уже атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля. Тогда «Росатом» также опубликовал отчет о происшествии в своем канале. К счастью, ни жертв, ни утечки радиации в тот раз не было. Теперь – новый эпизод.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже неоднократно призывал обе стороны прекратить всякую военную деятельность вблизи ядерных объектов. Но Киеву все равно и на международное право, и на элементарную безопасность.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    -1
    Сегодня, 16:11
    По счастливой случайности не сдетонировал

    Неужели осталось уповать только на Бога и «счастливую случайность»???
    Как вообще такое можно допустить?
    1. poquello Звание
      0
      Сегодня, 16:30
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      По счастливой случайности не сдетонировал

      Неужели осталось уповать только на Бога и «счастливую случайность»???
      Как вообще такое можно допустить?

      и? ваши предложения? там 10-15 км
      1. frruc Звание
        0
        Сегодня, 16:42
        По счастливой случайности не сдетонировал.

        Может в нем и взрывчатки не было. А запустили для демонстрации.
      2. ЗВЕРОБОЙ Звание
        0
        Сегодня, 16:47
        Цитата: poquello

        и? ваши предложения? там 10-15 км

        Мои??? belay Я не начальник Генштаба, просто Я понимаю, что под угрозой «чего-то» такое бы не допускалось.
        Ну а если кому-то хочется хапнуть радиации… у нас есть этого вообще МНОГО fellow пусть просят - и получат!
    2. кредо Звание
      0
      Сегодня, 16:45
      Неужели осталось уповать только на Бога и «счастливую случайность»???
      Как вообще такое можно допустить?

      Что мешает настоящим хозяевам Украины дать команду на запуск того же "Фламинго" по ЗАЭС?
      Да похоже ничего.
      Им там не жить, а на население Украины и России им наплевать.
      Всё обстрелы АЭС всё равно вешаются на ВСУ, а у их командиров уже давно прикуплен запасной аэродром в дальних странах.

      Все АЭС, как на территории России так и на территории Украины, это теперь наша одна большая проблема и наша головная боль. request
  2. Nexcom Звание
    +2
    Сегодня, 16:11
    этот Гросси лучше бы конкретно озвучил атакующих и призвал бы адекватных принять меры против того кто лупит по АЭС. а пока будет - неизвестные обстреляли с неизвестного направления, личности установить не удалось (с), ну когда-нибудь и прилетит с последствиями.

    это пример конкретного еврокретинизма.
    1. al3x Звание
      0
      Сегодня, 16:36
      этот Гросси лучше бы конкретно озвучил атакующих и призвал бы адекватных принять меры

      Хозяин ему такую задачу не ставил. Практически все международные организации, подобные МАГАТЭ или ООН изжили и дискредитировали себя.
  3. Сергей Викторович Королев Звание
    0
    Сегодня, 16:17
    Вся надежда на Бога!
    Может он наконец увидит , что творят его создатели!
  4. Ирек Звание
    0
    Сегодня, 16:30
    Значит жывотные опять получат ответочку и будут визжать "А нас то за що? "
  5. Василенко Владимир Звание
    -1
    Сегодня, 16:37
    Удары по атомной станции – это переход всех возможных красных линий
    ни чего, не впервой, фломастеров много, еще одну нарисуете
  6. 123_123 Звание
    0
    Сегодня, 16:39
    Ну сейчас-то можно полностью обесточить украину, ударив по отводу их двух оставшихся аэс. Иначе смысл было остальное выносить.