В Польше намерены привлекать гражданских операторов БПЛА для боевых задач
Вооруженные силы Польши намерены привлекать для выполнения боевых задач гражданских операторов беспилотников. Об этом было сказано в ходе прошедшей несколько дней назад в Варшаве конференции Defence24 Days-2026, организованной Министерством обороны республики.
Речь идет о гражданских специалистах, имеющих опыт управления беспилотниками и соответствующие сертификаты. Минобороны Польши рассматривает их в качестве оперативного резерва, который можно быстро задействовать в случае военного конфликта. Операторы БПЛА уже посчитаны и поставлены на учет. Всего таковых в стране насчитывается более 411 тысяч человек.
Ранее Вооруженные силы Польши уже привлекали гражданских операторов беспилотников в качестве эксперимента для проведения учений. Позже таких специалистов начали системно привлекать на сборы в подразделения территориальной обороны.
Параллельно в войсках идет усиленная подготовка военнослужащих управлению беспилотниками. Только в прошлом году Польша закупила около 5 тысяч дронов для обучения личного состава. При этом первоначальный план предусматривал поставку 7,5 тыс. учебных БПЛА для 186 подразделений Войска польского.
На конференции Defence24 Days-2026 было заявлено о планах по массовому внедрению FPV-дронов на уровне отделений и формированию отдельных батальонов беспилотных систем ВС Польши для действий в «серой зоне» на глубину до 60-80 км.
Ранее правительство Польши запустило программу OPW z dronem, в рамках которой обучение работе с БПЛА уже проходят учащиеся 16-ти средних школ военного профиля. Речь идет о формировании кадрового резерва операторов для службы в рядах Вооруженных сил. Все это указывает на то, что Варшава, учитывая опыт конфликта на Украине, усиленно наращивает группировку военных операторов дронов. Данные действия укладываются в стремление Польши создать, как неоднократно заявляли в правительстве, самую боеспособную и современную армию среди европейских стран НАТО.
