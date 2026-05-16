В Ираке разработали квадрокоптер, оснащенный винтовкой и тепловизором
Для поддержки боевых операций местных силовиков в Ираке разработали квадрокоптер, оснащенный винтовкой и тепловизором. Эта многоцелевая беспилотная система получила название SARA 1.
Об этом журналистам Иракского информационного агентства (INA) сообщили в Службе национальной безопасности страны.
Там заявили, что новый летательный аппарат предназначен для мониторинга, обеспечения безопасности на местах и проведения операций.
В сообщении сказано:
Беспилотник оснащен передовыми системами наблюдения и обзора, которые работают днем и ночью в различных условиях, обладают высокой маневренностью и способны быстро реагировать на угрозы.
В ведомстве заявили, что данная беспилотная система уже прошла испытания в реальных полевых условиях, доказав свою эффективность и надежность. Она точно и последовательно выполняет поставленные задачи по обеспечению безопасности, используя для этого современные технологии.
Другими словами, в Ираке разработали и испытали летающие винтовки, способные осуществлять огневую поддержку наземных подразделений даже в ночное время или в условиях плохой видимости. В данной системе объединены возможности ведения круглосуточного наблюдения с ударными функциями.
В ходе испытаний дрон кружил над зданием и последовательно поражал условные цели. Иракский солдат осуществлял управление при помощи планшета, получая от беспилотника видео в режиме реального времени.
