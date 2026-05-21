С Днём Тихоокеанского флота!

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С Днём Тихоокеанского флота!


Тихоокеанский флот — это не просто военно-морское соединение. Это живая легенда, уходящая корнями в 1731 год, когда по указу Правительствующего Сената была основана Охотская военная флотилия. С тех пор прошли века, но суть осталась прежней: стоять на страже восточных рубежей Отечества. Огромный океан, самый большой на планете, стал домом для тысяч моряков, которые несут службу далеко от родных берегов, от семей, от привычного уклада жизни. И они несут её достойно.



Вглядитесь в карту. Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Сахалин. Это не просто географические точки. Это форпосты, за которыми стоят люди в морской форме. Люди, для которых слова «долг» и «честь» не являются красивыми абстракциями, а представляют собой ежедневную реальность. Реальность вахты в ледяных водах, реальность многомесячных походов, реальность постоянной готовности.

История Тихоокеанского флота написана подвигами. Оборона Петропавловска в 1854 году, когда небольшой гарнизон отбил атаку превосходящих сил англо-французской эскадры. Порт-Артур, где моряки стояли до последнего. Великая Отечественная война, в которой тихоокеанцы воевали не только на море, но и на суше, защищая Сталинград, Ленинград, Москву. Советско-японская война 1945 года, поставившая победную точку в самом страшном конфликте XX века. Каждая страница этой истории пропитана солью, потом и кровью тех, кто шёл вперёд, не думая о себе.

Сегодня флот продолжает традиции своих предшественников. Современные корабли, подводные лодки, авиация и береговые комплексы составляют единый щит, надёжно прикрывающий восточные границы России. Мир меняется, технологии развиваются, угрозы трансформируются. Но неизменным остаётся одно: воля российского моряка, его готовность выполнить приказ и защитить Родину.

Тихий океан не бывает тихим. Он огромен, непредсказуем и суров. Чтобы жить и работать в этом пространстве, нужны особые люди. Тихоокеанский флот таких людей воспитывает уже почти три столетия. И это, пожалуй, главная его ценность.

В этот праздничный день хочется сказать просто и от сердца: спасибо. Спасибо всем, кто служит и служил. Ветеранам, чьи ордена весомее любых слов. Действующим морякам, несущим вахту прямо сейчас. Семьям, которые ждут и верят. Вы все причастны к чему-то большому и важному. К защите страны, к сохранению мира, к продолжению великой морской традиции России.

Слава Тихоокеанскому флоту! С праздником!

17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    21 мая 2026 03:24
    ❝ С Днём Тихоокеанского флота! ❞ —

    — «А служба службою везде –
    И на земле, и на воде, –
    И друга верного рука
    С тобой в любой беде.
    А если очень повезёт,
    Тебя дорога приведёт
    На Тихоокеанский флот!» © ...
    1. Hoc vince Звание
      Hoc vince
      +9
      21 мая 2026 04:17
      Пусть небо будет чистым,
      Чтоб стороною проходила бы беда,
      А мужество и счастье — бесконечным.
      С Днем Тихоокеанского флота... Ура!
    2. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      21 мая 2026 06:52
      Кореш по службе на ПЛ как-то посетовал, что убрали аббревиатуру КТОФ или ДКБФ, когда мы служили... На что я ответил, а почему только ордена "Красного знамени" пришивали к наименованию флота? А если наградят другими орденами Ленина, Ушакова, "Октябрьской революции"...?
      В итоге сошлись, что все правильно сделали, а награды у флотов никуда не делись. С праздником!
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        +2
        21 мая 2026 14:44
        Дело не в награде. Красное знамя это символ и идеология. Под этим знаменем советский солдат всю гейропу нагнул и амерзов от необдуманных шагов заставил воздержаться.
        Славному КТОФу семь футов под килем. С Праздником!
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    21 мая 2026 05:54
    Всех кто служил,всех кто служит с Праздником,здоровья вам и вашим близким,удачи и всех благ.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +10
    21 мая 2026 06:01
    Бескозыркам от беретов - наше soldier!
    С праздником! drinks
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      21 мая 2026 17:41
      Набухаемся, галочку отметим и снова в разнос. А так всё по плану.
  4. Slon_on Звание
    Slon_on
    +3
    21 мая 2026 06:54
    Семь футов под килем, братишки! soldier
  5. 22 dmdc Звание
    22 dmdc
    +4
    21 мая 2026 08:48
    Краснознаменный Тихоокеанский флот - Оперативно- стратегическое ОБЪЕДИНЕНИЕ.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    21 мая 2026 11:46
    За клёш его, немного хулиганский, за чёрных ленточек стремительный полёт,
    - Короче, тост за Тихоокеанский, за боевой и действующий флот! С Днём Рождения, Краснознамённый!

    Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг" (официальный марш ТОФ)

  7. Bez 310 Звание
    Bez 310
    +2
    21 мая 2026 12:34
    Да уж... Как говорится - "праздник со слезами на глазах"...
    Но вспомню и кое-что веселое. Как-то прилетел к в гарнизон Командующий ТОФ, прибыл к нам в полк, зашел в кабинет командира, сел, закурил, раздал указания, и в качестве профилактики выдал свою любимую угрозу: "А если не сделаете к сроку, я вам всем "хрен" на пятаки порублю!". А так как я эту угрозу слышал не в первый раз, то и живо отреагировал: "Ничего у вас не получится, товарищ адмирал!". Командующий просто поразился: "Как это так?!", на что я ответил: "Там у нас еще с прошлого раза ничего не отросло...". Посмеялись ...
  8. nesoglasen Звание
    nesoglasen
    0
    21 мая 2026 12:46
    Поздравляю Тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского Флота, ветеранам здоровья, братве 7 футов под килем! Ст.1ст. МТ317
  9. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    -1
    21 мая 2026 13:49
    Да какой там флот. К сожалению по количеству вымпелов скорее флотила.
  10. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +3
    21 мая 2026 16:51
    Друзья, сегодня, ТОФ. Когда, слышу, ТОФ.. Вспоминаю, книгу Порт Артур и адмирала Макарова
    1. vladcub Звание
      vladcub
      +1
      21 мая 2026 17:24
      Катя, Вы, забыли добавить :капитана Рулнева, командира"Варяга" и сам крейсер
  11. vladcub Звание
    vladcub
    +1
    21 мая 2026 17:11
    Камрады, всех причастных к ТОФ, с "днюхой"!
    К сожалению, на сайте не видно :"Андрея из Челябинска" и В. О, возможно, они бы дали материал в разделе :"История"?
    Камрады, возможно, кто-то, знает : кто инициатор создания"Охотской эскадры".
    Не верю, чтоб Анна Иоановна до этого могла "созреть"
  12. Volder Звание
    Volder
    0
    22 мая 2026 00:18
    На фотографии остатки былой роскоши — малый ракетный корабль «Мороз» проекта 12341 с бортовым номером 409. Не эксплуатируется с 2021 года, выведен в резерв (для списания судя по всему).