С Днём Тихоокеанского флота!
Тихоокеанский флот — это не просто военно-морское соединение. Это живая легенда, уходящая корнями в 1731 год, когда по указу Правительствующего Сената была основана Охотская военная флотилия. С тех пор прошли века, но суть осталась прежней: стоять на страже восточных рубежей Отечества. Огромный океан, самый большой на планете, стал домом для тысяч моряков, которые несут службу далеко от родных берегов, от семей, от привычного уклада жизни. И они несут её достойно.
Вглядитесь в карту. Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Сахалин. Это не просто географические точки. Это форпосты, за которыми стоят люди в морской форме. Люди, для которых слова «долг» и «честь» не являются красивыми абстракциями, а представляют собой ежедневную реальность. Реальность вахты в ледяных водах, реальность многомесячных походов, реальность постоянной готовности.
История Тихоокеанского флота написана подвигами. Оборона Петропавловска в 1854 году, когда небольшой гарнизон отбил атаку превосходящих сил англо-французской эскадры. Порт-Артур, где моряки стояли до последнего. Великая Отечественная война, в которой тихоокеанцы воевали не только на море, но и на суше, защищая Сталинград, Ленинград, Москву. Советско-японская война 1945 года, поставившая победную точку в самом страшном конфликте XX века. Каждая страница этой истории пропитана солью, потом и кровью тех, кто шёл вперёд, не думая о себе.
Сегодня флот продолжает традиции своих предшественников. Современные корабли, подводные лодки, авиация и береговые комплексы составляют единый щит, надёжно прикрывающий восточные границы России. Мир меняется, технологии развиваются, угрозы трансформируются. Но неизменным остаётся одно: воля российского моряка, его готовность выполнить приказ и защитить Родину.
Тихий океан не бывает тихим. Он огромен, непредсказуем и суров. Чтобы жить и работать в этом пространстве, нужны особые люди. Тихоокеанский флот таких людей воспитывает уже почти три столетия. И это, пожалуй, главная его ценность.
В этот праздничный день хочется сказать просто и от сердца: спасибо. Спасибо всем, кто служит и служил. Ветеранам, чьи ордена весомее любых слов. Действующим морякам, несущим вахту прямо сейчас. Семьям, которые ждут и верят. Вы все причастны к чему-то большому и важному. К защите страны, к сохранению мира, к продолжению великой морской традиции России.
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