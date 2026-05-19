Усиление балтийской группировки: Швеция закупит фрегаты у французской компании

Швеция намеревается укрепить свою морскую группировку в Балтийском море четырьмя новыми фрегатами, которые планируется закупить у французской военно-промышленной компании Naval Group. По словам премьер-министра страны Ульфа Кристерсона,
это одна из крупнейших инвестиций в оборону с момента появления в 1980-х годах истребителя четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. Кроме того, это знаменует возвращение ВМС Швеции в категорию фрегатов после более чем 40 лет, прошедших с момента вывода из эксплуатации последних кораблей класса HALLAND.

Ожидается, что поставки новых кораблей для шведских ВМС начнутся в 2030 году. До 2033 года ежегодно будет поставляться по одному фрегату. Каждый произведенный французской компанией фрегат обойдется бюджету Швеции по меньшей мере в 10 миллиардов шведских крон (около 176,6 миллиарда рублей). При этом итоговая цена будет зависеть от вооружений, которыми планируется оснащать корабли, и объемов долгосрочной логистической поддержки.



Предполагается, что шведские фрегаты будут нести как ракеты ASTER-30, так и CAMM-ER. Конфигурация вертикальной пусковой установки (VLS) официально не разглашается, но, вероятно, она будет состоять из 32 ячеек Sylver A50, стандарта, который теперь также принят ВМС Франции. Кроме того, новые корабли ВМС Швеции будут оснащены национальными системами и вооружением: противокорабельными ракетами RBS-15, торпедами TORPED 47, дистанционно управляемыми турелями TRACKFIRE и 57-мм и 40-мм орудиями Bofors.

Контракт на поставку четырех фрегатов является частью двустороннего франко-шведского сотрудничества, о котором прямо заявил президент Франции Эммануэль Макрон, связав выбор Стокгольмом Naval Group с приобретением ВВС Франции двух самолетов ДРЛО Saab GLOBALEYE, предназначенных для замены E-3F Sentry.
  1. Nexcom Звание
    19 мая 2026 17:00
    ..а у нас - внезапно начались аресты духовенства ДУМ РФ. во как! good
    1. Aken Звание
      19 мая 2026 17:02
      Это что за новость такая?
      1. Nexcom Звание
        19 мая 2026 17:03
        Царьград сообщает на своём канале. Аресты среди тех кто пытался исламизировать нас всех. ДУМ = Духовное Управление Мусульман. которые и многоженство разрешали заново у нас и много чего другого.
    2. Симаргл Звание
      20 мая 2026 07:11
      Мало!
      Диаспоры надо к ЭОПГ приравнять и там прошерстить.
      Держать этнических и религиозных отдельно от остальных (в заключении).
  2. двп Звание
    19 мая 2026 17:15
    А где два наших УДК? Лягушатники лучше бы о себе подумали.
    1. Симаргл Звание
      20 мая 2026 07:12
      Деньги вернули.
      "Пропили".
  3. solar Звание
    19 мая 2026 19:12
    класс HALLAND числились эсминцами. Первые после советских эсминцы, на которых стояли ПКР.
    Фрегаты класса FDI (в греческой версии- Kimon-class frigate (FDI HN)). Креме перечисленного могут стоять и ячейки А70 под французские крылатые ракеты- в греческой версии такие есть.