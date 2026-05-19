Акцент – на порты и энергетику: Минобороны отчиталось о новых ударах по Украине

В течение последних суток российскими военными было поражено значительное количество объектов на территории Украины, которые так или иначе связаны с ВСУ. Главный акцент при этом был сделан на порты и энергетику.

Так в сегодняшней сводке Минобороны России отчиталось о новых ударах по Украине.

Там упоминается о массированных атаках Вооруженных сил РФ на украинскую энергетическую и портовую инфраструктуру. Для нанесения мощных ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракеты, дроны и артиллерия.

В пресс-релизе сказано:

Нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

О прилетах и взрывах сообщают также местные СМИ и чиновники. В частности, такая информация поступила из Черниговской области сегодня после 14 часов. Там работали дроны-камикадзе «Герань». Подробностей пока нет, но ранее «Военное обозрение» сообщало об ударах по заводу «Будмаш» в Прилуках на Черниговщине, который предположительно работает в интересах украинской армии. А незадолго до этого компания «Нафтогаз» заявляла о российских беспилотных ударах по ее объектам в Черниговской области.

Поэтому можно предположить, что после обеда российские беспилотники продолжили выполнение боевой работы, начатой с утра.
  Монтесума
    Монтесума
    +2
    19 мая 2026 16:23
    Желательно продолжение после ужина, а также после отбоя, если уж ориентироваться на распорядок дня. smile
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      +2
      19 мая 2026 16:44
      . Для нанесения мощных ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракеты, дроны и артиллерия.


      Оперативно-тактическая авиация тоже работает.

      . Укро-официалы и выгодоприобретатели Зе-власти нервно отреагировали на сообщение ряда своих же источников об атаках из Курской области вот уже в течение пяти недель «призрачного борта», предположительно Су-57, по объектам ВСУ в приграничных районах севера «неньки».Произошло это после того, как информация о русском самолете-невидимке, уничтожающем логистику украинской армии, получила перепост в рунете. ...все-таки признают скрытые их вылеты из глубины территории РФ для пусков дальнобойных ракет (например, Х-69 или Р-37М). ... самостийный телеканал ТСН и новостной агрегатор Фокус.UA отмечают, что РФ действительно привлекает Су-57 к боевым действиям.В их репортажах, со ссылкой на своих инсайдеров из ВВСУ, говорится, что «пуски ракет происходят из Курской, Брянской областей или воздушного пространства над Каспийским морем, без залета в зону поражения украинских ЗРК».
      Особо отмечается, что в результате активизации российской авиации из Курской области ударам в ближнем тылу ВСУ подвергаются ключевые узлы снабжения, распределительные базы и транспортные артерии, обеспечивающие группировки украинских войск на северном и восточном направлениях. ... По данным ТСН, в мае разрушается в хлам железнодорожный узел Сумы, используемый для оперативной переброски бронетехники и личного состава с запада и центра Украины. Ракетным прилетам подвергаются склады боеприпасов и ГСМ, в частности, уничтожены прикрытые укро-ПВО крупные базы хранения топлива и материально-технического имущества, рассредоточенные в окрестностях Сум, Шостки и Конотопа.В Черниговской области под удар попадают автомобильные и железнодорожные мосты, в том числе объекты вдоль трасс М 01 (Киев — Чернигов) и Н 07 (Киев — Сумы). Их уничтожение уже усложнило сквозную доставку военных грузов.Прилетают ракеты курского «призрака» и по Полтавщине, которая является глубоким распределительным хабом «второго эшелона», откуда снабжение расходится как на Сумское, так и на Харьковское и Донецкое направления. Взрывы гремят на Кременчугском транспортном узле.Атакован железнодорожный мост через Днепр и прилегающие станции, являющиеся критической артерией для переброски снабжения с правого берега Украины на левый. Сожжены крупные склады ГСМ.


      https://svpressa.ru/war21/article/515714/

      .Российский истребитель пятого поколения Су-57 совершил полёт с универсальным разведывательно-прицельным подвесным контейнером. Об этом сообщили аналитики Telegram-канала «Осведомитель».Речь может идти об оптико-электронном комплексе 101КС-Н. Он предназначен для разведки, наведения и работы по наземным и морским целям.


      https://www1.ru/news/2026/05/18/su-57-vpervye-polucil-novyi-razvedyvatelno-pricelnyi-konteiner.html
  Ирек
    Ирек
    +1
    19 мая 2026 16:28
    "А нас то за що? " кричало хахло в мокрых шальварах и ржавой каструле на пустой башке.
  Вячеслав Болдырев
    Вячеслав Болдырев
    +1
    19 мая 2026 16:44
    Маловато, маловато,маловато будет,,,,,,,!
    Только тогда когда Украина станет полностью аграрной страной она перестанет быть угрозой для России
    Сало горилка гопак это будущая и единственно верная национальная идея!
    Дядя Сэм_2
      Дядя Сэм_2
      -1
      19 мая 2026 17:17
      Гопак им нужно запретить! Они (хххлы) изобрели "боевой гопак", который "представляет собой странную смесь боевых приёмов и танцевальных элементов". Он (гопак) может быть опасен! lol
      Поэтому - лучше не рисковать. Просто запретить.
  Earl
    Earl
    +1
    19 мая 2026 20:32
    Хорошо бы проявить чуть больше креативности. Например, почему бы не уничтожить финансовые организации? Это могло бы дать интересный эффект.