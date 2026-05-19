Акцент – на порты и энергетику: Минобороны отчиталось о новых ударах по Украине
В течение последних суток российскими военными было поражено значительное количество объектов на территории Украины, которые так или иначе связаны с ВСУ. Главный акцент при этом был сделан на порты и энергетику.
Так в сегодняшней сводке Минобороны России отчиталось о новых ударах по Украине.
Там упоминается о массированных атаках Вооруженных сил РФ на украинскую энергетическую и портовую инфраструктуру. Для нанесения мощных ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ракеты, дроны и артиллерия.
В пресс-релизе сказано:
Нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
О прилетах и взрывах сообщают также местные СМИ и чиновники. В частности, такая информация поступила из Черниговской области сегодня после 14 часов. Там работали дроны-камикадзе «Герань». Подробностей пока нет, но ранее «Военное обозрение» сообщало об ударах по заводу «Будмаш» в Прилуках на Черниговщине, который предположительно работает в интересах украинской армии. А незадолго до этого компания «Нафтогаз» заявляла о российских беспилотных ударах по ее объектам в Черниговской области.
Поэтому можно предположить, что после обеда российские беспилотники продолжили выполнение боевой работы, начатой с утра.
