Пентагон заявил о «низкой эффективности» ударов ВСУ по российской энергетике

В свежем отчете разведывательного управления Министерства войны США констатируется, что дальнобойные удары ВСУ по российской энергетике «не оказывают существенного влияния» на экономику России.

Пентагон считает, что атакам украинских боевиков не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, что возможности Украины наносить удары вглубь территории России растут — на это указывает недавняя атака беспилотника ВСУ на расстоянии около 1750 километров.



При этом, несмотря на предоставление ВСУ западными «союзниками» разведданных, армия России по-прежнему сохраняет стратегическое и оперативное преимущество. В частности, по данным Пентагона, ВС РФ превосходят противника по численности личного состава, артиллерии, минометов, дальнобойных дронов, авиабомб и ракетных вооружений. В свою очередь, Украина испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, бронетехники и живой силы, что существенно ограничивает способность ВСУ проводить крупные наступательные операции и захватывать территории.

Также в отчете указывается на проблемы с мобилизацией на Украине. В документе приводятся официальные оценки, по которым 200 тысяч военнослужащих ВСУ дезертировали, а около двух миллионов военнообязанных мужчин любыми путями уклоняются от мобилизации.
  Ирек (Вчера, 16:26)
    Вчера, 16:26
    Хочут нашу бдительность усыпить.
    Монтесума (Вчера, 16:32)
      Вчера, 16:32
      Скорей, сожалеют, что несмотря на всю западную помощь, ВС РФ продолжают успешные боевые действия, и останавливаться не собираются.
    Фразах (Вчера, 16:33)
      Вчера, 16:33
      Было б чего усыплять... Хочут, чего всегда хотели - быть владыкой вселенной.
  ximkim (Вчера, 16:33)
    Вчера, 16:33
    Короче.
    Украину не бросят.
    И главное для них - президент РФ В. Путин.
  Denissdaf (Вчера, 16:35)
    Вчера, 16:35
    Все Российские НПЗ на поверхности земли это муляжи. Настоящие находятся глубоко под землей в сибирской тундре.
    berlaga2005 (Вчера, 16:45)
      Вчера, 16:45
      Цены на бирже по нефтепродуктам посмотрите.
      Denissdaf (Вчера, 16:49)
        Вчера, 16:49
        Посмотрел. И на какую мысль они меня должны натолкнуть?
        Себенза (Вчера, 18:34)
          Вчера, 18:34
          Наживайте пока такой раздрайв.
      2. sergey822
        Вчера, 16:56
        и что мы там на этих биржах увидим? цену на бензин? где? в Европе? или в России? wassat
  Vitaly_pvo (Вчера, 16:38)
    Вчера, 16:38
    отчете разведывательного управления Министерства войны США
    Учитывая, что аналогичные отчеты СВР РФ носят исключительно секретный характер логично предположить, что подобная публикация американцев направлена на дезинформацию. Понятно, что там не все вранье, по крайне мере о предоставлении разведданных киевскому террористическому режиму нацистов. Теперь у российского МИД и МО будет документальное подтверждение в международном трибунале по военным преступлениям ВСУк и наемников зеленского. Какие страны и в каком формате он будет проводится, вопрос не сегодняшнего дня. Но рано или поздно он точно будет, даже если нынешние кремлевские власти попытаются съехать на договорняк.
  5. bon jorno
    Вчера, 16:53
    по ходу пентагон просто прикалывается над нами.
  tralflot1832 (Вчера, 17:11)
    Вчера, 17:11
    Александр ,добрый день .Как думаете ,набегут комментаторы - пентагону верить нельзя, мы сами видели результаты ударов ( укро- европейской пропаганде ) Я всегда даю временной лаг после украинских ударов ,чтобы попробовать понять а что это было .Машины нет ,но проезжая мимо АЗС просматриваю на цены + 7 руб и это не только из за ударов .Очередей нет ,значит нет очередей для заправки военной техники . hi У нас некоторые такие нетерпеливые - отчёты российские ,это враньё.Рёйтерз,блюмберг вот це источники правдивой информации . wassat Счас скажут Пентагон не владеет полной информацией .Это дело надо по любому прекращать ,бомбить Украину в режиме 24/7.
  tralflot1832 (Вчера, 18:30)
    Вчера, 18:30
    Вы с Украины?
  bk0010 (Вчера, 20:07)
    Вчера, 20:07
    Ссылочку бы на этот отчет...