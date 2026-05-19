Пентагон заявил о «низкой эффективности» ударов ВСУ по российской энергетике
В свежем отчете разведывательного управления Министерства войны США констатируется, что дальнобойные удары ВСУ по российской энергетике «не оказывают существенного влияния» на экономику России.
Пентагон считает, что атакам украинских боевиков не хватало координации, темпа и концентрации на критически важной российской военной инфраструктуре, чтобы оказать оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции. Отмечается, что возможности Украины наносить удары вглубь территории России растут — на это указывает недавняя атака беспилотника ВСУ на расстоянии около 1750 километров.
При этом, несмотря на предоставление ВСУ западными «союзниками» разведданных, армия России по-прежнему сохраняет стратегическое и оперативное преимущество. В частности, по данным Пентагона, ВС РФ превосходят противника по численности личного состава, артиллерии, минометов, дальнобойных дронов, авиабомб и ракетных вооружений. В свою очередь, Украина испытывает острую нехватку артиллерийских боеприпасов, бронетехники и живой силы, что существенно ограничивает способность ВСУ проводить крупные наступательные операции и захватывать территории.
Также в отчете указывается на проблемы с мобилизацией на Украине. В документе приводятся официальные оценки, по которым 200 тысяч военнослужащих ВСУ дезертировали, а около двух миллионов военнообязанных мужчин любыми путями уклоняются от мобилизации.
