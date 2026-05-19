Латвия как плацдарм?
19 мая 2026 года, где-то над озером Выртсъярв в центральной Эстонии, истребитель Балтийской миссии воздушной полиции НАТО впервые за всю войну сбивает беспилотник над территорией страны-члена альянса. В тот же день: тревоги в южных регионах Эстонии и в нескольких районах Латвии, два дрона, сбитые российской ПВО над Ленинградской областью, и заявление Службы внешней разведки России о пяти латвийских базах, на которых, по версии Москвы, уже размещены украинские операторы Сил беспилотных систем. Четыре события за сутки – слишком много для совпадения; точнее, совпадение здесь уже само нуждается в объяснении, и я попробую его дать с оговоркой, что часть исходных данных непроверяема и останется такой ещё некоторое время.
Перехват над Выртсъярвом
Заявление главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура звучит подчёркнуто буднично: «Мы приняли необходимые меры, и истребитель Балтийской службы воздушной безопасности сбил БПЛА. Мы всё ещё устанавливаем точные обстоятельства, но контакт произошёл где-то над озером Выртсъярв». Обломки, по предварительной оценке, остались на суше, а не ушли под воду. Деталь почти бытовая, но в данном случае решающая: технико-криминалистический анализ возможен, координаты точки старта восстанавливаются.
Будничность тона – обманчива. До 19 мая инциденты с украинскими дронами на территории стран Балтии и в Финляндии шли по другой схеме: дрон падал. На нефтехранилище в Резекне, на лесные поляны в Виролахти, на поля в Литве. Каждый раз официальный Киев приносил извинения, ссылаясь на спуфинг российской РЭБ; каждый раз страны-получатели обломков предпочитали политическую квалификацию «инцидента» военной квалификации «нарушения воздушного пространства». Я ни разу за эти полтора года не видел случая, когда бы такая квалификация всерьёз оспаривалась союзниками потерпевшей страны, что, в общем, и было частью негласной договорённости.
Над Выртсъярвом эта схема закончилась. Сбит – значит, опознан как враждебный объект, по которому принято решение о боевом применении. Сбит истребителем союзников, дежурящим в рамках миссии воздушной полиции НАТО, – значит, в цепочке принятия решения участвовало командование альянса, а не только эстонская сторона. «Упавший предмет неясного происхождения», формулировка, под которой год работали все стороны, здесь больше не годится. Над Выртсъярвом был перехват, и называть это иначе означает врать самим себе (что, впрочем, тоже остаётся вариантом, к которому в Брюсселе и Таллине будут возвращаться ещё не раз).
Версия СВР: пять баз и допущение Риги
В тот же день пресс-бюро СВР публикует заявление, которое (если принять его как рабочую гипотезу) объясняет многое из того, что иначе выглядит набором совпадений. По данным ведомства, Киев не ограничивается «воздушными коридорами», которые ему якобы предоставляли страны Балтии, а размещает на латвийской территории военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ: на базах Адажи, Селия, Лиелварде, Даугавпилс и Екабпилс. Расчёт – сокращение подлётного времени и убеждённость, что точку старта установить не удастся.
Независимая верификация этой картины на момент написания невозможна, и здесь надо быть осторожным: версия одной из сторон конфликта – это всегда версия, у которой есть автор и цель. Но если принять её как рабочую гипотезу (другой пока нет), в один пазл собираются вещи, которые в логике случайных падающих дронов не собирались. Майская отставка премьер-министра Эвики Силини, событие, которое в Риге официально объяснили распадом коалиции на фоне «вопросов национальной безопасности», в этой картине читается иначе: как реакция на решение, расколовшее коалицию, а не на серию падений. Эстонский перехват 19 мая ложится в логику новой серии, в которой Россия начинает действовать ещё до того, как дрон достиг цели, то есть переходит от позиции отвечающего к позиции работающего на упреждение. Синхронное сбитие двух дронов над Ленинградской областью – в логику единой операции и единого ответа.
С невозможностью установить точку старта, которую СВР приписывает Киеву, есть проблема: технически она не выглядит невозможностью. Современные средства радиолокационной разведки, спутниковое наблюдение и анализ обломков позволяют восстанавливать траекторию полёта с высокой степенью точности; именно это и происходит сейчас на берегу Выртсъярва. Если ставка действительно делалась на анонимность пусковой площадки, её основания неочевидны (или, точнее, я их не вижу; допускаю, что у людей, принимавших решение, могла быть информация, которой у меня нет). Если ставка делалась на другое, например на политическое сдерживание, на убеждённость, что Москва не решится бить по территории НАТО даже при установленной точке старта, это разговор другого порядка, к которому мы вернёмся ниже.
Пограничье, которое не успевает за собой
В больших войнах есть закономерность, которую редко замечают вовремя: пограничные территории втягиваются в театр военных действий раньше, чем их правительства успевают это отрефлексировать. Бельгия 1914 года была нейтральной не потому, что её правительство было особенно миролюбивым, а потому, что нейтралитет был зафиксирован договором 1839 года и казался такой же частью европейского порядка, как мостовая в Брюсселе. План Шлиффена сделал эту мостовую частью маршрута к Парижу, и нейтралитет испарился за сутки. Камбоджа конца 1960-х формально не воевала во Вьетнамской войне; территория страны при этом использовалась обеими сторонами: Северным Вьетнамом для «тропы Хо Ши Мина», американцами для тайных бомбардировок. Расплата пришла через несколько лет и не там, где её ждали.
Балтия 2026 года – не Бельгия и не Камбоджа. Это страны-члены крупнейшего военного альянса в истории, прикрытые статьёй 5, интегрированные в системы ПВО, ПРО и разведки союзников. Параллель работает в одном измерении, но в нём работает безотказно: пограничье втягивается в войну быстрее, чем его политический класс успевает это назвать. Между «мы помогаем Украине санкциями и оружием» и «с наших баз летят дроны по российским объектам» – пропасть. Промежуточной площадки, на которой можно постоять и подумать, между этими двумя позициями нет. 19 мая её не стало: не плавно, как обычно исчезают политические формулировки, а резко, за один день, и большая часть рижской публики обнаружила это уже постфактум.
Статья 4, статья 5 и серая зона между
Если допустить, что версия СВР верна хотя бы частично, и если допустить, что Москва выполнит обещанное в том же заявлении «справедливое возмездие», что это в терминах Североатлантического договора?
Статья 4 – консультации союзников при угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон – уже сейчас работает де-факто в режиме повышенной готовности. Эстония после Выртсъярва имеет полное основание её формально задействовать; Латвия, если СВР права, окажется в ситуации, где консультации могут превратиться в неудобный для самой Риги разговор с союзниками.
Статья 5 – коллективная оборона – устроена сложнее, чем принято думать. Она не срабатывает автоматически. Атакованный союзник должен сам квалифицировать произошедшее как вооружённое нападение и обратиться за помощью; союзники предоставляют такую помощь, которую сочтут необходимой: формулировка договора 1949 года намеренно оставляет пространство для политического решения. Ядерной войны от падения дрона не возникает. Но возникает другое: серая зона, к работе с которой текст 1949 года не приспособлен.
Здесь придётся сказать вещи, которые не понравятся ни в Риге, ни в Москве. Если латвийское руководство действительно согласилось на размещение украинских операторов на своих базах ради дронов, летящих в Россию, это решение, последствия которого правительство Силини, судя по всему, не просчитало, а правительство, пришедшее ему на смену, будет вынуждено расхлёбывать. Прецедентов в практике НАТО нет: член альянса, используемый как плацдарм страной, которая членом не является, для ударов по третьей стране. Уязвимым здесь оказывается сам альянс, а не Москва, как могло бы показаться из российских телестудий. Учредительные документы 1949 года писались про танковые армии на Фульдском коридоре и стратегические бомбардировщики над Северным морем; латвийская база как пусковая площадка третьей страны в эту географию не вписана даже как теоретическая конструкция.
Симметричная сторона – угроза, прозвучавшая в заявлении СВР: «членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия». Это сильное заявление, опубликованное на сайте ведомства, под подписью пресс-бюро, с датой. Прямой удар по латвийской территории – это статья 5 в её самом прямом прочтении; этого в Москве, похоже, не хотят. Но между «прямым ударом» и «обесцениванием угрозы» лежит длинный набор промежуточных ходов: отложенное действие за пределами публичного новостного цикла, избирательный удар по объекту с латвийскими операторами, но на украинской территории, эскалация в киберпространстве или против инфраструктуры, формально не подпадающей под коллективную оборону. Я не уверен, какой из вариантов в Москве сейчас считают рабочим, и подозреваю, что там не уверены тоже. Серая зона, в которую договор 1949 года не заглядывал, начинается именно здесь.
Что меняется 20 мая
Я не берусь предсказывать, что будет завтра, но кое-что уже сместилось, и про это поговорить можно.
Серая воздушная зона, в которой дроны были «инцидентами», 19 мая кончилась, и одновременно открылась другая зона, публичная: угроза СВР, единожды сформулированная в официальном пресс-релизе, теперь висит как обязательство хотя бы перед собственной аудиторией, и снять её, не подкрепив ничем, в Москве уже не смогут без потери лица.
Лётчик в кабине поднятого по тревоге истребителя НАТО получает теперь не неделю на разбирательство, а минуты на решение. Латвийское правительство (то, что пришло на смену Силини) внезапно обнаружит, что вопрос о дронах больше не про предвыборные дебаты, а про оборонное планирование. И есть третий, о ком обычно забывают: в Москве, привыкшей за три года к свободе публичной угрозы, заметят, что эта конкретная угроза, единожды произнесённая, теперь связывает руки и самим авторам тоже.
Внутрилатвийская политика будет смотреть на тему как на электоральную. Это, возможно, единственный сюжет, в котором демократическая процедура работает в пользу осторожности.
И есть вопрос к Киеву, который рано или поздно придётся задать не из Москвы, а из Брюсселя и Вашингтона: если хотя бы часть из того, что говорит СВР, верна, риски, переложенные на латвийскую территорию и латвийских граждан, требуют объяснений перед союзниками.
Финал
Выртсъярв - мелкое озеро в стороне от трасс, такое, какое до этой весны было интересно разве что рыбакам да краеведам с фотоаппаратами. Никакой эпики тут нет и не предвидится; обломки соберут, акт составят, фотографии разойдутся по специализированным телеграм-каналам и забудутся к лету. Просто с 19 мая по этому имени проходит граница, которой раньше не было, и обратно её уже не убрать.
Прежняя схема, «дроны падают, все молчат», кончилась 19 мая над эстонским озером. Новой схемы, которая устраивала бы Ригу, Брюссель и Москву одновременно, пока нет, и я не уверен, что она появится в ближайшие месяцы, слишком разнонаправленные интересы у трёх сторон. Каждая остаётся с набором плохих вариантов: Латвия - объясняться с союзниками за решение, которое принимало не нынешнее правительство; НАТО - решать, что делать с прецедентом, под который договор 1949 года не писался; Россия - что-то делать с собственной публичной угрозой, потому что не сделать ничего тоже нельзя. И вот здесь, в зоне, где у всех на руках только плохие карты, обычно и принимаются решения, последствия которых потом разбирают историки.
Информация