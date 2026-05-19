В МИД Ирана жёстко ответили на обвинения канцлера ФРГ в атаке на АЭС в ОАЭ

7 526 10
В МИД Ирана жёстко ответили на обвинения канцлера ФРГ в атаке на АЭС в ОАЭ

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи жестко ответил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который обвинил Тегеран в атаке БПЛА по атомной электростанции в ОАЭ. Инцидент произошел в минувшее воскресенье утром.

Неопознанный беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал за периметром АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра на западе Объединенных Арабских Эмиратов. В результате взрыва БПЛА возник пожар внутри электрогенератора. Других повреждений и пострадавших нет. Станция продолжает работать, радиационный фон в норме, сообщили власти Эмиратов.

Однако глава немецкого кабмина поспешил возложить на Тегеран ответственность за инцидент с беспилотником в районе атомной электростанции. Мерц заявил, что Иран создает серьезнейшую угрозу безопасности во всем регионе Ближнего Востока, атакуя ядерный объект.

Представитель МИД Ирана опубликовал в соцсети открытое обращение к немецкому канцлеру на его родном языке. Багаи уличил канцлера ФРГ в двойных стандартах. Ситуация, уже более чем привычная для России, но пока еще в новинку для Исламской Республики.

Дипломат напомнил, что когда Израиль и США совершают открытые атаки на ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ, Запад, в том числе правительство ФРГ, не только не осуждает эти действия, но и пытается их оправдать.

Однако, когда речь заходит об инциденте (в ОАЭ), который является явной операцией под ложным флагом, устроенной врагами мира и регионального согласия, вы вдруг вспоминаете про «международное право» и «региональную безопасность».

Багаи особо отметил, что даже власти ОАЭ не возложили на Иран ответственность за атаку беспилотника на атомный объект. Представитель МИД ИРИ добавил, обращаясь к Мерцу, что если атаки на ядерную инфраструктуру действительно несут угрозу для мирного населения, то этот принцип должен быть одинаковым для всех стран, а не включаться избирательно, когда это выгодно Западу.
10 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +17
    19 мая 2026 16:44
    Сионисты устроили провокацию , а нацистский последыш их отмазывает.
  2. hiller Звание
    hiller
    +10
    19 мая 2026 16:45
    Надо нашим чиновникам передать подобную ноту этому фашистскому последышу по поводу атак на Запорожскую АЭС. Пусть захлопнет своё бурчало и не высовывается.
  3. Mike777 Звание
    Mike777
    +1
    19 мая 2026 17:04
    Responding to such individuals is a waste of time. By responding, you are giving them exactly what they want: there faces on prominent Western media platforms.
  4. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +5
    19 мая 2026 17:25
    Громче всех кричит "держи вора" известно кто...
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +4
      19 мая 2026 17:52
      Вот именно -нужно вспомнить, как эти фашисты в 39 году под ложным флагом спровоцировали войну с Польшей; как зачатая по флэш мобу от семени Шикльгрубера фрау Меркель призналась, что Минские соглашения были совсем не для мира; как немецкая прокуратура "отмазала" настоящих диверсантов по СП1 и СП2, обвинив украинских "яхтсменов" которые даже если бы реально это сделали, подохли бы там же от декомпрессии; и как немецкие "миротворцы" из ОБСЕ в упор не замечали обстрелов Донецка, но при этом сами наводили артиллерию ВСУ.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +1
        20 мая 2026 03:43
        В принципе Германия могла и не устраивать провокацию с радиостанцией в Гляйвице.
        Со стороны Польши хватало и других действий.
  5. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +4
    19 мая 2026 17:30
    Доброго здоровья, звонила Вера и очень просила передатб
    Коллеги, всех вас с Днём Пионерии.
    Звеньевая "Икаров", дружина им Зины Портновой. Обнимаю, всех" портновцев"
    От её имени
  6. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    19 мая 2026 17:37
    У Выры, муж: паталогический ревнивец и жадина.
    Он, с трудом согласился, чтоб купила"кнопочный" телефон и проверяет "телефонную книгу
    PS
    Простите, что не по теме, но для нас это очень важно
  7. CastroRuiz Звание
    CastroRuiz
    +3
    19 мая 2026 17:37
    Етот Мерц, ето Адолф Еихманн 2.0.
  8. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    20 мая 2026 05:12
    устроенной врагами мира

    Вот это правильные слова, все беды и войны на Земле это подачи сионистов-евреев и англосаксов...