В МИД Ирана жёстко ответили на обвинения канцлера ФРГ в атаке на АЭС в ОАЭ
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи жестко ответил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, который обвинил Тегеран в атаке БПЛА по атомной электростанции в ОАЭ. Инцидент произошел в минувшее воскресенье утром.
Неопознанный беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал за периметром АЭС «Барака» в регионе Аль-Дафра на западе Объединенных Арабских Эмиратов. В результате взрыва БПЛА возник пожар внутри электрогенератора. Других повреждений и пострадавших нет. Станция продолжает работать, радиационный фон в норме, сообщили власти Эмиратов.
Однако глава немецкого кабмина поспешил возложить на Тегеран ответственность за инцидент с беспилотником в районе атомной электростанции. Мерц заявил, что Иран создает серьезнейшую угрозу безопасности во всем регионе Ближнего Востока, атакуя ядерный объект.
Представитель МИД Ирана опубликовал в соцсети открытое обращение к немецкому канцлеру на его родном языке. Багаи уличил канцлера ФРГ в двойных стандартах. Ситуация, уже более чем привычная для России, но пока еще в новинку для Исламской Республики.
Дипломат напомнил, что когда Израиль и США совершают открытые атаки на ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ, Запад, в том числе правительство ФРГ, не только не осуждает эти действия, но и пытается их оправдать.
Однако, когда речь заходит об инциденте (в ОАЭ), который является явной операцией под ложным флагом, устроенной врагами мира и регионального согласия, вы вдруг вспоминаете про «международное право» и «региональную безопасность».
Багаи особо отметил, что даже власти ОАЭ не возложили на Иран ответственность за атаку беспилотника на атомный объект. Представитель МИД ИРИ добавил, обращаясь к Мерцу, что если атаки на ядерную инфраструктуру действительно несут угрозу для мирного населения, то этот принцип должен быть одинаковым для всех стран, а не включаться избирательно, когда это выгодно Западу.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
