Глава МИД Латвии вступила в спор с СВР РФ о планах бить по России БПЛА

Глава МИД Латвии Байба Браже вступила в публичную перепалку с российской Службой внешней разведки. Повод – недавнее заявление СВР о том, что Украина готовит серию террористических ударов беспилотниками по тыловым регионам России, используя воздушное пространство стран Балтии.



Браже заявила:

Россия лжёт. На этот раз это СВР, ведет кампанию по дезинформации против Латвии.

Министр подчеркнула, что этот тезис уже несколько раз объяснялся российским представителям. Однако отмахиваться от предупреждений Кремля становится все сложнее.

Напомним, еще в апреле секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве России на самооборону. А Эстония, Латвия и Литва тогда же выпустили совместное заявление: мы, мол, не давали Украине разрешения использовать наши территории для ударов. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Украина может действовать «втемную», не спрашивая разрешения, а страны НАТО – закрывать глаза.

Рига сейчас, вероятно, пытается снять с себя ответственность до того, как случится очередной инцидент. Ибо если украинский дрон забредет в воздушное пространство Латвии (как это случилось в Эстонии), доказывать обратное будет сложно. Россия же прямо заявляет: отслеживаем обстоятельства запуска всех дронов. И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ.
  1. ximkim
    -3
    Вчера, 16:59
    Аббревиатура есть , разведки нет.
    Вот Прибалтика и мочит корки.
  2. Aerolab
    +2
    Вчера, 17:01
    А ответ-то последует? Глубокая озабоченность не иначе. Беззубое руководство, однако.
  3. Седов
    +3
    Вчера, 17:03
    Россия лжёт. На этот раз это СВР, ведет кампанию по дезинформации против Латвии.
    Ну хоть честно признались, что в основном компании по дезинформации инициируются Западом.
  4. Дядя Сэм_2
    +3
    Вчера, 17:06
    И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ.
    Йоперный театр... request Долбят же вовсю, с территории триебалтики!
    И пофиг на их сексуальные игры: Шпротники: "мы не разрешали!" Хххлы: "мы дико извиняемсо!"

    Когда уже с нашей стороны "последует ответ"?! am
    1. красноярск
      +3
      Вчера, 17:46
      Цитата: Дядя Сэм_2
      Шпротники: "мы не разрешали!"

      А где официальное предупреждение шпротников Окраине? Типа - если еще хоть раз ваш дрон залетит в наше воздушное пространство, мы лишим вас материальной и политической поддержки. am
    2. bars042
      +2
      Вчера, 18:16
      Он (ответ) не последовал в 2023, когда был налёт на Псковскую дивизию ВДВ. Пуляли из Латвии и наверно из Эстонии. Тогда, это "замели" под сукно, мол прибалтов использовали в тёмную. Когда используют в тёмную, трассу проходящую через лесной массив не перекрывают полицией. В ночь перед нападением ехали по той трассе. Полиция перекрыла участок 10х10 километров, якобы "столкновение фур". Сделали крюк больше 30 км. Скорей всего с фур и запускали. Днём пошла инфа что был налёт на Псков.

      Бум ждать (ответа).
    3. Geosun
      -4
      Вчера, 18:56
      Цитата: Дядя Сэм_2
      Когда уже с нашей стороны "последует ответ"?!

      А когда дроны пролетают через Белорусь, кому ответ?
      1. Lako
        +4
        Вчера, 20:22
        Если бы они могли пролететь через Беларусь, их не нужно было бы запускать, с территории Прибалтики.
  5. кредо
    +1
    Вчера, 17:06
    ...Россия же прямо заявляет: отслеживаем обстоятельства запуска всех дронов. И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ.

    Наверное не "поражена", а запущена.
    Видимо не случайно возбудилась Б.Браже, так как в этом случае выбор объекта ответа по странам НАТО её очень волнует. angry
  6. Fitter65
    -1
    Вчера, 17:13
    Браже заявила:
    Россия лжёт. На этот раз это СВР, ведет кампанию по дезинформации против Латвии.
    А от Латвии любой пакости ожидать нужно. Если уж они Эстонию подставили, пропустили к ним украинский БПЛА, то уж про прочие и упоминать не стоит.
  7. Аркадий007
    +3
    Вчера, 17:13
    Есть сомнения что глава МИД Латвии Байба Браже хорошо знает географию даже своей страны.
    Иначе как именно незнанием границ своей страны, сложно объяснить появление БПЛА ВСУ над озером Выртсярв в Эстонии.
    Пусть попытается пальцем нарисовать маршрут полёта БПЛА ВСУ от Украины до запада Эстонии без включения территории Латвии. Ну сумасшедшая что возьмёшь.
    1. ZovSailor
      -1
      Вчера, 18:38
      Аркадий007
      Сегодня, 17:13

      hi Не исключал бы вариант по аналогии с Чёрным морем, где дроны и БЭКи могут запускаться с торговых судов, курсирующих на Одессу, Ильичёвск, Турцию, Грузию, а здесь из акватории Балтийского моря, хотя наиболее приоритетные сухопутные маршруты некоторых гейропейских стран, включая триболтов и бандеронацистов.
      1. Аркадий007
        0
        Вчера, 18:50
        Зачем с моря лететь через Эстонию, когда там коридор до самого Кронштадта?
  8. sub307
    +1
    Вчера, 17:17
    " Россия же прямо заявляет: отслеживаем обстоятельства запуска всех дронов. И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ." https://topwar.ru/283006-glava-mid-latvii-nazvala-lozhju-zajavlenie-svr-o-planah-bit-po-rossii-bpla.html

    Кто нибудь, что то понял...? Если цель - то есть украинский дрон будет сбит ПВО НАТО...,то может последовать ответ..., НАТе от "нас"...."Спасибо" что ли "пошлём".... В общем...ежели, имеется в виду потенциальная цель для "их" дрона на нашей территории :..то почему будет ответ - "если цель была поражена", а самого факта нападения недостаточно?winked:
    1. Serj197930
      -1
      Вчера, 17:57
      Собственно, да. Я сразу понял о чем речь. Цель, объект на территории РФ, будет поражен дроном, который прилетел с территонии НАТО, то может последовать ответ. Они еще с конца марта, начало апреля, все анализируют, объективно проверяют. Три дня подряд долбали Усть-Лугу. А они все мямлят. От слов, уже давно надо перейти к делу.
  9. isv000
    -1
    Вчера, 17:21
    Надеюсь у представителей СВР хватило тяму не вступать в полемику с сумасшедшей бабой? Пусть спорит тихо, сама с собой. Но, в случае прилёта от прибалтов надо накрыть эти вымираты медным тазом, не обращая внимания на завывания из ЕС и Наты. Прилетело от вас? Ущерб налицо? Получите, можно не расписываться. am
  10. alexboguslavski
    -1
    Вчера, 17:28
    Россия лжёт. На этот раз это СВР, ведет кампанию по дезинформации против Латвии.


    Осталось решить маленькую задачку по географии — как украинский дрон оказался в Эстонии? lol
  11. Million
    -1
    Вчера, 17:42
    Вот что бывает,когда тебя бьют,а ты терпишь и молчишь...
  12. tralflot1832
    -1
    Вчера, 17:43
    Приз в студию ,для Байба Браже - она спор выиграла .Дождёмся ?
  13. Stas157
    -1
    Вчера, 18:34
    И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ.

    А может и не последовать.

    Хорошо бы слово "может" поменять на слово "должен".
  14. Schneeberg
    -1
    Вчера, 20:08
    И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ.
    И когда же последует ответ?