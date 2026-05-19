Глава МИД Латвии вступила в спор с СВР РФ о планах бить по России БПЛА
Глава МИД Латвии Байба Браже вступила в публичную перепалку с российской Службой внешней разведки. Повод – недавнее заявление СВР о том, что Украина готовит серию террористических ударов беспилотниками по тыловым регионам России, используя воздушное пространство стран Балтии.
Браже заявила:
Россия лжёт. На этот раз это СВР, ведет кампанию по дезинформации против Латвии.
Министр подчеркнула, что этот тезис уже несколько раз объяснялся российским представителям. Однако отмахиваться от предупреждений Кремля становится все сложнее.
Напомним, еще в апреле секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве России на самооборону. А Эстония, Латвия и Литва тогда же выпустили совместное заявление: мы, мол, не давали Украине разрешения использовать наши территории для ударов. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Украина может действовать «втемную», не спрашивая разрешения, а страны НАТО – закрывать глаза.
Рига сейчас, вероятно, пытается снять с себя ответственность до того, как случится очередной инцидент. Ибо если украинский дрон забредет в воздушное пространство Латвии (как это случилось в Эстонии), доказывать обратное будет сложно. Россия же прямо заявляет: отслеживаем обстоятельства запуска всех дронов. И если цель была поражена с территории НАТО – может последовать ответ.
