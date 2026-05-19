Минфин Израиля: Если «Хизбалла» не сдастся, заберём ещё больше земель Ливана

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич сделал жёсткое заявление в адрес Ливана. По его словам, если ливанская группировка «Хизбалла» не капитулирует, Израиль «будет забирать всё больше и больше территорий».

По сути, высокопоставленный член израильского правительства открыто угрожает расширять военную оккупацию и проводить фактическую аннексию частей территории суверенного государства Ливан - полноправного члена ООН. Такие действия представляют собой прямое нарушение норм международного права, включая Устав ООН, запрещающий приобретение территорий силой.

Сам факт того, что аннексией угрожает даже не министр обороны, а глава Минфина Израиля, мягко говоря, удивляет.

Угроза Смотрича прозвучала на фоне продолжающихся боевых действий на ливанской территории. Несмотря на риторику властей и командования Израиля о «самообороне», реальные действия на юге Ливана уже привели к контролю над участками ливанской земли.

Эксперты отмечают, что подобные заявления свидетельствуют о намерении закрепить эти территории за Израилем в долгосрочной перспективе. При этом так называемое «мировое сообщество», которое регулярно декларирует приверженность «миру, основанному на правилах» и международному праву, вновь демонстрирует полное бездействие. Никаких существенных санкций против Израиля, несмотря на многолетнюю практику расширения поселений на оккупированных территориях и текущие операции за пределами признанных границ, введено не было. Осуждения носят преимущественно декларативный характер и не влекут для Израиля реальных последствий.
  1. Седов Звание
    +1
    19 мая 2026 17:09
    Вроде не Минфину подобные заявления делать, или они уже подсчитывают ливанские барыши?
    1. Orange-Bigg Звание
      +5
      19 мая 2026 17:10
      Самое интересное начнется когда они начнут делить Сирию с Турцией.
    2. knn54 Звание
      +3
      19 мая 2026 18:11
      А если капитулирует, то все равно не остановятся. Ибо давно."мене, мене, текел, упарсин ".
  2. кредо Звание
    +2
    19 мая 2026 17:13
    После того как Нетаньяху заявил о том, что "Нет ни одного народа в мире, кроме нашего, который, потеряв бы суверенитет и столицу, через много-много лет смог бы всё это восстановить" уже ничего не удивляет.
    1. котик-русич Звание
      +1
      19 мая 2026 20:00
      Цитата: кредо

      После того как Нетаньяху заявил о том, что "Нет ни одного народа в мире, кроме нашего, который, потеряв бы суверенитет и столицу, через много-много лет смог бы всё это восстановить"
      Да вот поляки как пример...
      Нетаньяху забыл только то, что не сами евреи восстановили свою Государственность (Израиль), а товарищ И. В. Сталин приложил усилие СССР для восстановления государства Израиль...
      sad
      1. Наган Звание
        -2
        20 мая 2026 06:27
        Цитата: котик-русич
        Да вот поляки как пример...
        Зачем так далеко ходить? Татары взяли и Киев, и Владимир, и Москву (хотя она на тот момент была провинциальным городишком), и вообще всё, и почти три века рулили и взымали дань. А теперь татары всего лишь автономия в составе РФ.
        Цитата: котик-русич
        не сами евреи восстановили свою Государственность (Израиль)
        Сами. Хотя Сталин реально помог и голосами в ООН, и вооружениями. Тем не менее евреи воевали сами. А то ведь так можно договориться и до того, что ленд-лиз выиграл no Великую Отечественную.
  3. Irokez Звание
    +1
    19 мая 2026 17:16
    Ну что сказать "Захватчики, пиратчики и богоизгнанные. А потом кричат "А нас за шо (типа холокост)".
    1. vladcub Звание
      +2
      19 мая 2026 18:04
      Для, точности:холокост действительно был, во время ВМВ, часть арабов, была на стороне антигитлеровской коалиции, а часть помазала Гитлеру.
      Например, иорданцы, воевали на стороне антигитлеровской коалиции, а Абдель Насер, всю жизнь был поклонник Гитлера, Кадаффи, восхищался Муссолини. Правда, он, малость презерал Гитлера.
      В Иране, были, сильны профашистские настроения. По этому : Англия и Советский Союз, оккупировали Иран.
      Так что там не всё однозначно
      1. Наган Звание
        -1
        20 мая 2026 06:30
        Цитата: vladcub
        Так что там не всё однозначно
        Но палестинцы были однозначно за Гитлера. И за это должны ответить по всем законам, человеческим и божеским.
        1. vladcub Звание
          0
          20 мая 2026 20:01
          Про палестинцвх в ВМВ не знаю.
          В библиотеке, в журнале "Новое Вре мя" за 1969,читал,что арафатовчкая"фАТХ" перебила всех, Палестинских коммунистов.
          С конца 2003,Арафат,уже не верил своим палестинцвх и охрану, его резеденции, несли:французские парашутисты, а его личили, индийские врачи
          Уже, год "Хезбола" отстреливать" арафвтовцев.
          ФАТХ, была основой ООП, сейчас, их не больше 650,человек. Они, укрываются Египте,, Турция
  4. isv000 Звание
    0
    19 мая 2026 17:28
    Минфин про оккупацию земель? belay Вроде не по чину рот разевать, или они знают больше министерства войны Израиля?!
  5. carpenter Звание
    +1
    19 мая 2026 17:33
    Израиль «будет забирать всё больше и больше территорий».

    Ну как Высоцкий пел:

    Стерва одноглазая,
    Агрессивный, бестия,
    Чистый фараон
  6. faterdom Звание
    0
    19 мая 2026 17:44
    Они на всю бывшую Финикию претендуют? С Карфагеном или без?
    Оно конечно, финикийцы - древние семиты, как и евреи и арабы, и слово "шекель" от финикийского "сикля" произошло.
    Только там и ассирийцы завоевывали, и македонцы с греками, Карфаген вообще римляне разрушили, как известно.
    А вообще на месте турок уже б насторожиться, вся Мазая Азия тоже исторически не турецкая.
    1. Наган Звание
      -1
      20 мая 2026 06:42
      Цитата: faterdom
      Они на всю бывшую Финикию претендуют? С Карфагеном или без?
      У евреев с финикийцами родство очень отдаленное. А разногласия были еще с библейских времен: евреи уже тогда были монотеистами, а финикийцы так до своего конца и остались язычниками. А уж Карфаген точно не входил ни в Землю Израиля, ни даже в "от Нила до Евфрата", которые, если верить некоторым интерпретациям Писания, Господь дарует Израилю, но не раньше чем "размножит их как морской песок"(Книга пророка Осии 1:10). Учитывая нынешнюю численность и рождаемость, пройдут даже не века, а тысячелетия.lol
      Цитата: faterdom
      А вообще на месте турок уже б насторожиться, вся Мазая Азия тоже исторически не турецкая.
      Это Вы про греческие национальные устремления вернуть Смирну и воздвигнуть крест над Св. Софией?
      1. faterdom Звание
        0
        20 мая 2026 10:03
        Отдаленное родство -не помеха, когда сильно хочется. Трамп вон и начльником Венсуэлы готов стать, и аятолой, и инуитом, главное не перепутать - в Европах и и Латинской Америке он -Папа (надеюсь у него есть соответсвенная шпаргалка). А у кого-то Иисус из украинцев.
  7. HAM Звание
    +2
    19 мая 2026 18:09
    Боевые бухгалтера-страшная сила.....а уж ювелиры,так те вообще звери.
    Только вот показательно--в Израиле все падки на чужое..
  8. BrTurin Звание
    +1
    19 мая 2026 18:33
    минфин - мог бы поделится информацией во сколько им обойдется это приобретение
    в 2023 он оценивали войну в Газе
    Всего война будет стоить бюджету 200 млрд шекелей (эквивалентно $ 51 млрд, 10% ВВП), следовало из ноябрьской оценки израильского Минфина. Прогноз был составлен при условии, что кризис продлится от восьми месяцев до года, он не распространится за пределы сектора Газа, а 350 тыс. резервистов в скором времени вернутся к работе. Этот объем трат министерство охарактеризовало как оптимистичную оценку.
    война с Иранам по предварительным подсчетам им обошлась почти в 12 млрд. $ и еще не окончена *правда по сравнению со штатами
    война с Иранам по предварительным подсчетам им обошлась почти в 12 млрд. $ и еще не окончена *правда по сравнению со штатами
    Расходы США на военную операцию в Иране превысили $85 млрд за 79 дней ведения боевых действий, сообщил портал Iran War Cost Tracker.Счетчик портала, работающий в режиме реального времени, основан на брифинге Пентагона для Конгресса США 10 марта, на котором утверждалось, что за первые шесть дней ведения боевых действий на Ближнем Востоке Вашингтон потратил $11,3 млрд и планирует в дальнейшем расходовать еще $1 млрд каждый следующий день конфликта. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27452375
    Нк тут кто как считает. Ливан тоже стоит не малых денег.... а с учетом испортивших отношений с трампом и конгресс, где демократы не очень благосклонны
  9. Евгений Попов_3 Звание
    +1
    19 мая 2026 18:34
    Непонятно почему большинство комментаторов так за арабов переживает. Когда были чеченские события, то открыто в ОАЭ, Кувейте и т. д собирали деньги на помощь террористам . Израиль создаёт баланс на ближнем востоке. Террористы евреев взрывают, для России это хорошо, что к нам не лезут
    1. Сергей Митинский Звание
      0
      19 мая 2026 21:25
      То есть Израиль по вашим соображениям сдерживает радикальных исламистов ? laughing
      Эту байку сочинили в своё оправдание сионисты, но она не только лжива, а все ровным счетом происходит наоборот
      Никакого баланса Израиль не создает ,Израиль только провоцирует радикальный ислам и террор
      Да он собственно с такими и не сражается
      Его противники Иран и Хесболла шииты. Они вообще не занимаются террором в привычном понимании ,этим занимаются исключительно сунниты. Хамас это националисты их террор направлен исключительно на Израиль
      Так что Израиль косвенно виновен в разгуле радикального ислама и наплыву беженцев в Европе ,а террор там по причинам что христианская по их разумению Европа покрывает Израиль
      "Наши" террористы из республик Средней Азии это суть клоны террористов в Европе
      И все они тоже сунниты
  10. YanniKounnar Звание
    0
    19 мая 2026 19:43
    "Le simple fait que ce ne soit même pas le ministre de la Défense, mais le chef du ministère israélien des Finances, qui menace d'annexion est, pour le moins, surprenant."
    Non pas surprenant du tout il suffit de bien se rappeller qu'en Israel ce qui commande TOUT c'est €, Dollar, Livre et surtout Shekel :-)
  11. Earl Звание
    -1
    19 мая 2026 20:26
    Ничего удивительного: у фашистов каждый клоп мнит себя полубогом, а на деле способен лишь провонять всё вокруг.
  12. Сергей Митинский Звание
    -1
    19 мая 2026 21:47
    Оборзевшие в корягу от безнаказанности сумасшедшие сионисты сжигают за собой мосты
    Если США, которые их покрывают их не угомонят, все это приведет в конце концов к новому холокосту
    Сейчас эти беспилотники и ракеты поменяют все
    Из Израиля евреи будут драпать в темпах превышающих все критические показатели
    Жить там буде просто опасно
    1. бухач Звание
      0
      19 мая 2026 23:39
      Действительно,парадокс получается,Израиль расширяется,как они декларируют,ради своей безопасности,причём такими методами что только увеличивают к себе ненависть не только соседей но многих людей по всему миру,тем самым увеличивая количество своих недоброжелателей и создавая для себя новые угрозы.Эдак евреям придётся территориально расширятся на весь континент,так-то они и так шарик пасут,диаспора позволяет,так какого рожна им ещё надо?Вспоминается бессмертное-без люлей как без пряников,а хороших люлей они давно не получали вот гордыня и обуяла.