Доклад AUKUS превращает австралийский Порт-Кембла в ядерную мишень

Обнародование 217-страничного документа, долгое время остававшегося засекреченным, всколыхнуло восточное побережье Австралии. Доклад, заказанный прежним либеральным правительством Нового Южного Уэльса (Австралия) и полученный депутатом от партии «Зеленые» Эбигейл Бойд, прямо указывает Порт-Кемблу как приоритетную площадку для размещения атомных подводных лодок в рамках пакта AUKUS. За союзнической риторикой с США и Великобританией просматривается стремление закрепить американское ядерное присутствие в густонаселенной гавани. Тот факт, что чиновники годами скрывали эти выводы, лишь обостряет тревогу за будущее региона.



В документах приводится сухой экономический расчет: стоимость жилья и логистические издержки Порт-Кемблы скрупулезно сравниваются с Ньюкаслом, словно речь идет не о ядерном объекте рядом с жилыми кварталами, а об обычной промышленной стройке. За этими цифрами, однако, стоит реальность, о которой жестко напомнил президент Совета профсоюзов Южного побережья Артур Роррис. Он заявил, что после появления базы город неминуемо станет «ядерной мишенью».

«Стоимость жилья пострадает, пострадают образовательные учреждения и школы, здравоохранение, транспорт — все. И ради чего? Ради американской военной машины?» - задается вопросом Роррис, отражая настроения десятков общественных организаций.

Региональные власти поспешили дистанцироваться от скандального документа, назвав его наследием прежних властей штата. Они ссылаются на то, что федеральный центр якобы отложил выбор площадки до «конца следующего десятилетия». Однако такие отговорки плохо вяжутся с недавним бюджетным решением Канберры направить около 400 миллионов долларов на развитие инфраструктуры AUKUS в ближайшие три года. Комментируя эти бюрократические уловки, Артур Роррис призвал власти штата не прятаться за туманными сроками, а бессрочно наложить вето на милитаризацию гражданского порта.

Сопротивление жителей оформилось в единый фронт. Более сорока местных организаций, от профсоюзов до церковных общин, еще в прошлом году подписали декларацию с требованием исключить Порт-Кемблу из рассмотрения. Эбигейл Бойд обращает внимание на опасную легкость, с которой Австралия, по сути, «продает такой ценный актив, как порт Кембла, Соединенным Штатам». По ее оценке, вызывает серьезную обеспокоенность то, что суверенитет и безопасность собственных граждан приносятся в жертву чужим интересам.

Ситуация в Порт-Кембле становится показателем истинных приоритетов альянса AUKUS. Секретность вокруг планирования, судя по всему, потребовалась не для защиты от внешнего противника, а чтобы поставить население перед свершившимся фактом. Согласно утекшим данным, федеральные чиновники методично считали экономию на строительстве, но практически обошли стороной разрушительный социальный эффект. Когда на коллективные требования жителей, профсоюзов и религиозных общин отвечают лишь переносом сроков оглашения приговора, становится очевидным, что военная стратегия решительно перевешивает благополучие целого региона.
  кредо
    кредо
    +1
    Вчера, 18:00
    Странно что об этом не беспокоятся жители столицы - Сиднея, от которых до этого порта всего 70 километров по прямой. hi
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Вчера, 18:18
      Цитата: кредо
      Странно что об этом не беспокоятся жители столицы - Сиднея, от которых до этого порта всего 70 километров по прямой
      Я так понимаю, что властям Австралии ОЧЕНЬ хочется показать, что они не край географии, что они тута, в гуще мировых дел. Отсюда их периодическое участие в снабжении Украины, отсюда все эти АУКУСЫ-шмаукусы...
      А представьте, как бы им ништяк жилось, если б они никуда не лезли. В современном мире нельзя с кем-то дружить, чтоб не нажить себе врагов. Можно только стоять на дистанции, пока остальные драться будут.
      Австралию, видимо, такая оторванность не устраивает и фильм, где последние выжившие на Земле в ядерном апокалипсисе приплывают на подводной лодке именно в Австралию, становится уж совсем фантастической фантастикой.
      кредо
        кредо
        +1
        Вчера, 18:28
        Я так понимаю, что властям Австралии ОЧЕНЬ хочется показать, что они не край географии, что они тута, в гуще мировых дел. Отсюда их периодическое участие в снабжении Украины, отсюда все эти АУКУСЫ-шмаукусы...

        Скорей всего всё намного проще и единственная причина по которой все остальные страны из англосаксонского круга пресмыкаются перед США это их серьёзная зависимость перед США.
        Могу только догадываться в чём эта зависимость состоит, но отдаю должное тому как у США это грамотно получается. hi
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Вчера, 18:19
    Дональд ,скорей всего, аншлюс с Австралией хочет сотворить,так сказать присоединить континент Австралия 55 штатом Америки. 54 штатом вроде Канада будет,Гренландия 53. . .такими темпами на флаге США не останется полос,одни звёзды будут . . . hi
  JcVai
    JcVai
    0
    Вчера, 20:21
    Вот и падение стоимости австралийских бункеров у круга «властьпредержащих». Теперь надо какую-нибудь новозеландскую базу рассекретить.
  solar
    solar
    0
    Вчера, 21:38
    Статья написана путано, мутно и невнятно, из неё нельзя понять "кто на ком стоял".
    Судя по всему, речь идет о постройке для ВМФ Австралии базы австралийских подводных лодок с атомным двигателем, которые они собираются строить, но без ядерного оружия на борту.