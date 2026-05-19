Обнародование 217-страничного документа, долгое время остававшегося засекреченным, всколыхнуло восточное побережье Австралии. Доклад, заказанный прежним либеральным правительством Нового Южного Уэльса (Австралия) и полученный депутатом от партии «Зеленые» Эбигейл Бойд, прямо указывает Порт-Кемблу как приоритетную площадку для размещения атомных подводных лодок в рамках пакта AUKUS. За союзнической риторикой с США и Великобританией просматривается стремление закрепить американское ядерное присутствие в густонаселенной гавани. Тот факт, что чиновники годами скрывали эти выводы, лишь обостряет тревогу за будущее региона.В документах приводится сухой экономический расчет: стоимость жилья и логистические издержки Порт-Кемблы скрупулезно сравниваются с Ньюкаслом, словно речь идет не о ядерном объекте рядом с жилыми кварталами, а об обычной промышленной стройке. За этими цифрами, однако, стоит реальность, о которой жестко напомнил президент Совета профсоюзов Южного побережья Артур Роррис. Он заявил, что после появления базы город неминуемо станет «ядерной мишенью».«Стоимость жилья пострадает, пострадают образовательные учреждения и школы, здравоохранение, транспорт — все. И ради чего? Ради американской военной машины?» - задается вопросом Роррис, отражая настроения десятков общественных организаций.Региональные власти поспешили дистанцироваться от скандального документа, назвав его наследием прежних властей штата. Они ссылаются на то, что федеральный центр якобы отложил выбор площадки до «конца следующего десятилетия». Однако такие отговорки плохо вяжутся с недавним бюджетным решением Канберры направить около 400 миллионов долларов на развитие инфраструктуры AUKUS в ближайшие три года. Комментируя эти бюрократические уловки, Артур Роррис призвал власти штата не прятаться за туманными сроками, а бессрочно наложить вето на милитаризацию гражданского порта.Сопротивление жителей оформилось в единый фронт. Более сорока местных организаций, от профсоюзов до церковных общин, еще в прошлом году подписали декларацию с требованием исключить Порт-Кемблу из рассмотрения. Эбигейл Бойд обращает внимание на опасную легкость, с которой Австралия, по сути, «продает такой ценный актив, как порт Кембла, Соединенным Штатам». По ее оценке, вызывает серьезную обеспокоенность то, что суверенитет и безопасность собственных граждан приносятся в жертву чужим интересам.Ситуация в Порт-Кембле становится показателем истинных приоритетов альянса AUKUS. Секретность вокруг планирования, судя по всему, потребовалась не для защиты от внешнего противника, а чтобы поставить население перед свершившимся фактом. Согласно утекшим данным, федеральные чиновники методично считали экономию на строительстве, но практически обошли стороной разрушительный социальный эффект. Когда на коллективные требования жителей, профсоюзов и религиозных общин отвечают лишь переносом сроков оглашения приговора, становится очевидным, что военная стратегия решительно перевешивает благополучие целого региона.