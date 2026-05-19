В МИД Украины обвинили ВС РФ в перенаправлении беспилотников ВСУ в Прибалтику

8 317 32
В МИД Украины обвинили ВС РФ в перенаправлении беспилотников ВСУ в Прибалтику

Сегодняшний день вновь ознаменовался несогласованным пересечением воздушного пространства двух прибалтийских республик украинскими беспилотниками, запущенными по территории РФ. Впервые истребители ВВС Румынии, поднятые по тревоге, сбили один из дронов над Эстонией. Выясняется, что сюда он залетел из соседней Латвии, где из-за воздушной угрозы было временно остановлено движение поездов на востоке страны.

Украинский министр обороны Федоров в телефонном разговоре с эстонским коллегой Певкуром признал украинскую принадлежность сбитого дрона и принес официальные извинения. Участившиеся полеты беспилотников ВСУ над территорией Прибалтики и Финляндии создают определенную напряженность в отношениях этих стран с Киевом.

За это зацепились в украинском Министерстве иностранных дел, предприняв попытку все перевернуть. Официальный представитель МИД Георгий Тихий поспешил опубликовать в соцсети пост, в котором заявил, что ВСУ не направляют свои беспилотники в небо стран НАТО. Это российские военные преднамеренно сбивают с курса БПЛА средствами РЭБ, дабы они следовали в прибалтийские страны. Таким образом Москва создает напряжение в отношениях прибалтов и Финляндии с Украиной, уверяет Тихий.

Представитель МИД Украины добавил, что вопреки «утверждениям российской пропаганды» Эстония, Латвия, Литва и Финляндия не предоставляли свое воздушное пространство для ударов по России, а Киев никогда не обращался к ним с такой просьбой и не намеревается этого делать в будущем. Вслед за Федоровым Тихий извинился перед «всеми балтийскими друзьями» за то, что ВС РФ «перенаправляют» украинские дроны в их воздушное пространство.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Седов Звание
    Седов
    +10
    19 мая 2026 17:27
    В МИД Украины обвинили ВС РФ в перенаправлении беспилотников ВСУ в Прибалтику
    Лучше в Германию перенаправлять сразу. А еще лучше в Лондон.
    1. knn54 Звание
      knn54
      +2
      19 мая 2026 18:05
      Откуда пришли, туда и ушли.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      19 мая 2026 18:27
      Цитата: Седов
      В МИД Украины обвинили ВС РФ в перенаправлении беспилотников ВСУ в Прибалтику
      Лучше в Германию перенаправлять сразу. А еще лучше в Лондон.
      Эстонский министр сказал. что они летели на восток. На востоке от Эстонии мы, Россия.
      Если верить Украине, мы беспилотники перенаправили.
      Тогда возникает законный вопрос - а куда они летели изначально, если мы их так удачно "перенаправили" в свою сторону? Не в Германию ли с Лондоном? laughing
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +4
        19 мая 2026 18:46
        Цитата: Zoldat_A
        Эстонский министр сказал. что они летели на восток. На востоке от Эстонии мы, Россия.

        Если верить Украине, мы беспилотники перенаправили.

        hi !
        Горжусь нашей мощной РЭБ, давно пора вот так перенаправлять украинские беспилотники. smile А если ещё и перепрограммировать в полёте, с вводом новых целей на территории трибалтов..... good
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      19 мая 2026 19:11
      Седов
      Сегодня, 17:27
      Лучше в Германию перенаправлять сразу. А еще лучше в Лондон.

      hi Главное, время выбрали не случайно.
      В Кремле нет хозяина и его Усов, уехавших к дядюшке Си.
      what
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    19 мая 2026 17:29
    Связь Старлинк поддаётся корректировке ? Илон Маск об этом знает ?Может это он корректирует .Украинская отмаза
    напоминает анекдот : Опять обоссался ,нет это компот .
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      19 мая 2026 17:44
      Цитата: tralflot1832
      Связь Старлинк поддаётся корректировке ?

      Если там покопаться то на беспилотниках еще окажется яндекс браузер установлен после попадания под наш РЭБ. wink
      1. Альф Звание
        Альф
        +2
        19 мая 2026 18:24
        Цитата: НИКНН
        Если там покопаться то на беспилотниках еще окажется яндекс браузер установлен после попадания под наш РЭБ

        "После перелета российской границы американский БПЛА внезапно изменил курс и вернулся на авиабазу НАТО. Расследование показало, что вся информация была стерта, зато установлены Яндекс-браузер, Макс и Алиса."
      2. Комментарий был удален.
      3. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +1
        19 мая 2026 23:39
        "Амиго" и "Макс", а уже через Макс они регистрировались на Госуслугах и получали полетное задание от КГБ laughing
        Без регистрации это невозможно, если отказываются регистрироваться, их отправляют обратно на Украину, а они предпочитают самоликвидироваться но не возвращаться smile
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    19 мая 2026 17:30
    Всё-таки желание первым прочирикать ставить разнообразные министерства Украины в глупую позу.
    Сначала надо было созвониться с родным МО прежде чем сваливать на других, хотя в МИДе Украине за последние 30 лет что ни чиновник то кретин. fool
    1. Альф Звание
      Альф
      0
      19 мая 2026 18:27
      Цитата: кредо
      Всё-таки желание первым прочирикать ставить разнообразные министерства Украины в глупую позу.
      Сначала надо было созвониться с родным МО прежде чем сваливать на других, хотя в МИДе Украине за последние 30 лет что ни чиновник то кретин. fool

      Кретин-то конечно, кретин, но благодаря постоянному и массовому проезду по ушам население Украины все еще верит официальным СМИ. Как там говаривал незабвенный доктор из Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda насчет размеров лжи ?
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        19 мая 2026 18:34
        Кретин-то конечно, кретин, но благодаря постоянному и массовому проезду по ушам население Украины все еще верит официальным СМИ...

        Про СМИ это не новость. Помнится ещё 1917 году большевики чётко обозначили что нужно захватывать первым - почту, телеграф, телефон, мосты и вокзалы. Как видим средства связи были и тогда и сейчас на первом месте, так что ничего удивительно в этом нет.
        А что касается кретинов в украинском МИДе, так и тут всё понятно - они удобны их хозяевам и слишком умные там не нужны.
        Мы же на всё это действо смотрит со своей стороны и потому их оцениваем соответствующим образом.
      2. Lako Звание
        Lako
        +1
        19 мая 2026 19:45
        Здесь поражает скорее не кретинизм, а уровень наглости. Вся эта чепуха, про российскую РЭБ, рассчитана на население Прибалтики, которое уже начинает возмущаться из за падения украинских БПЛА. Сначала украинцы утверждали, что это российские дроны, но после их падения уже скрыть, их принадлежность было невозможно. Причём останавливаться они не собираются. И можно ожидать провокаций как, в Польше, с Геранью, припарковавшейся на крольчатник,что бы во всем, обвинить Россию.
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +3
    19 мая 2026 17:34
    Вот уж винегрет, мама не горюй. Дрон от юкрейн, запущен из Латвии, сбит румынами над Эстонией, а целился в Россию.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +4
      19 мая 2026 17:41
      Украинская отмаза

      Говорильня просто так, лишь бы говорить. Массированный ракетно-ядерный удар по целям на зап Украине прекратит эту говорильню и на повестке будут не дроны, а окончание войны.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        +1
        19 мая 2026 17:56
        Да-бы, да-бы... Неужто нечем? Или кому-то незачем? Крепнет потихоньку убеждение, что есть кто-то наверху, кто близких не хоронит, а звания и премии за войну получает. Эх, добраться бы до них...
    2. Альф Звание
      Альф
      0
      19 мая 2026 18:28
      Цитата: кот Краш
      Вот уж винегрет, мама не горюй. Дрон от юкрейн, запущен из Латвии, сбит румынами над Эстонией, а целился в Россию.

      И Россия еще же и крайней остаётся...
  5. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    19 мая 2026 17:36
    Маразм крепчал... Даже правдоподобную отмазку придумать не могут. Или не хотят? А зачем.
  6. Карельский Звание
    Карельский
    +1
    19 мая 2026 17:36
    О как!Они не направляют через квадробалтию.Тогда кто?Немцы,поляки?
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    19 мая 2026 17:38
    Какие ваши доказательства?
    Кокаинум? :)
  8. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    +2
    19 мая 2026 17:40
    Сейчас Прибалтику с двух сторон закатают😂😂🤗🤗
  9. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +4
    19 мая 2026 17:43
    Если российское РЭБ на такое способно, то это же хорошо
  10. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    19 мая 2026 17:51
    Это российские военные преднамеренно сбивают с курса БПЛА средствами РЭБ, дабы они следовали в прибалтийские страны.

    А чё, нельзя?
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    19 мая 2026 17:59
    Там Зеля что то про "геббельсовскую пропаганду"молвил--так вот она,во всей красе!...
    и чем наглей-- тем "достовернее".. fool
  12. next322 Звание
    next322
    0
    19 мая 2026 18:10
    Вот оно как! РЭБ оказывается творит чудеса, тогда все запущенные из салорейха дроны,должны возвращаться в куев
  13. likana Звание
    likana
    0
    19 мая 2026 18:13
    Тему можно продолжить: да, это средства РЭБ России, но направляли беспилотники украинские шпионы, которые проникли в ряды вооружённых сил России с целью организации провокаций. Шпионы арестованы, украинской стороне заявлена нота протеста. Западным партнёрам даны объяснения, что все инциденты-происки украинской стороны. Ситуацию надо доводить до маразма...
  14. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +2
    19 мая 2026 18:18
    Эта пустая болтовня из области "Кондиционер взорвался". Весь секрет Полишинеля состоит в том, что операторы БПЛА находятся в странах Балтии и Финляндии, откуда и ведут бомбардировки по территории России. И совершенно не факт, что это операторы ВСУ. Поэтому удивляет и возмущает отсутствие какой бы то ни было внятной реакции со нашей стороны на эту агрессию.
  15. helilelik Звание
    helilelik
    0
    19 мая 2026 19:11
    Так ,если мы такие технически возможные,почему все не переправили и ,почему,не обратно в Киев?
  16. born007 Звание
    born007
    0
    19 мая 2026 20:56
    Значит ли это, что нам тогда можно с территории союзных государств отправлять дроны по хохлостану?
  17. Grigory B Звание
    Grigory B
    0
    19 мая 2026 23:03
    Ну так надо Всевышнему претензии предъявлять,он ветром командует.
  18. Anotag
    Anotag
    0
    20 мая 2026 14:41
    Надо европейских чиновников перенаправить, предварительно мозги им перепрошить. Такое направление перспективное, надо над ним поработать.
  19. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    20 мая 2026 22:27
    А до прибалтики они как долетели? Через Брянск, Смоленск, Псков?