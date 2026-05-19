В МИД Украины обвинили ВС РФ в перенаправлении беспилотников ВСУ в Прибалтику
Сегодняшний день вновь ознаменовался несогласованным пересечением воздушного пространства двух прибалтийских республик украинскими беспилотниками, запущенными по территории РФ. Впервые истребители ВВС Румынии, поднятые по тревоге, сбили один из дронов над Эстонией. Выясняется, что сюда он залетел из соседней Латвии, где из-за воздушной угрозы было временно остановлено движение поездов на востоке страны.
Украинский министр обороны Федоров в телефонном разговоре с эстонским коллегой Певкуром признал украинскую принадлежность сбитого дрона и принес официальные извинения. Участившиеся полеты беспилотников ВСУ над территорией Прибалтики и Финляндии создают определенную напряженность в отношениях этих стран с Киевом.
За это зацепились в украинском Министерстве иностранных дел, предприняв попытку все перевернуть. Официальный представитель МИД Георгий Тихий поспешил опубликовать в соцсети пост, в котором заявил, что ВСУ не направляют свои беспилотники в небо стран НАТО. Это российские военные преднамеренно сбивают с курса БПЛА средствами РЭБ, дабы они следовали в прибалтийские страны. Таким образом Москва создает напряжение в отношениях прибалтов и Финляндии с Украиной, уверяет Тихий.
Представитель МИД Украины добавил, что вопреки «утверждениям российской пропаганды» Эстония, Латвия, Литва и Финляндия не предоставляли свое воздушное пространство для ударов по России, а Киев никогда не обращался к ним с такой просьбой и не намеревается этого делать в будущем. Вслед за Федоровым Тихий извинился перед «всеми балтийскими друзьями» за то, что ВС РФ «перенаправляют» украинские дроны в их воздушное пространство.
