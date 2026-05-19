В США посчитали потери авиации в рамках операции «Эпическая ярость»

Исследовательская служба Конгресса США опубликовала доклад по потерям американской авиации в ходе военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Как отмечает американская пресса, такие потери США не несли уже длительное время.

Согласно отчету, за шесть недель боевых действий против Ирана США потеряли 42 летательных аппарата, включая стратегические беспилотники. Как подчеркивается, в доклад не вошли те летательные аппараты, которые были повреждены, но не критично.



Итак, самые большие потери у американцев понесли ударные БПЛА MQ-9A Reaper, за шесть недель сбито 24 беспилотника. Причем эти потери уже не восполнить, компания General Atomics закрыла линию производства данных беспилотников из-за отсутствия заказов на них. Максимально, чем может помочь компания, — это собрать пять новых машин из оставшихся на складах деталей. Также над Персидским заливом был потерян один беспилотник MQ-4C Triton, предположительно сбит иранцами.

Все остальные потери приходятся на пилотируемую авиацию, 17 самолетов и вертолетов или уничтожены, или повреждены без шансов на восстановление. Больше всего американцы потеряли самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker — 7 единиц. Из них пять были уничтожены на земле в результате иранского удара, еще два столкнулись в воздухе.

Потеряны 4 истребителя F-15E Strike Eagle, из них три «по ошибке» были сбиты истребителем F/A-18 ВВС Кувейта и один иранской ПВО. Один самолет ДРЛО E-3 Sentry (AWACS) уничтожен на земле ударом Ирана. Один истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения от иранской ракеты и совершил аварийную посадку. Один штурмовик A-10C уничтожен во время поисково-спасательной операции пилотов F-15. Тогда же спецназом уничтожены два специализированных транспортных самолёта MC-130J ССО ВВС США, чтобы не достались Ирану. И значительные повреждения получил один вертолёт HH-60W Pave Hawk.

На данный момент Пентагон оценивает общую стоимость операции «Эпическая ярость» в 29 млрд долларов, но это не окончательная сумма, подсчеты еще продолжаются.
  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +6
    19 мая 2026 17:41
    А дырявых сколько? Прошу огласить весь список! wassat
    1. п-к Звание
      п-к
      +1
      19 мая 2026 18:06
      Сие есть тайна великая. laughing
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +15
    19 мая 2026 17:42
    да здавствует пилот из Кувейта! laughing
    1. sergey4791 Звание
      sergey4791
      +6
      19 мая 2026 18:10
      Жаль три, а не пять. Стал бы первым кувейтским асом в истории авиации wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        19 мая 2026 18:15
        А что, Кувейтские ВВС где то воевали? Разве что наверно с С.Хуссейном... Так это давно было.
        2. isv000 Звание
          isv000
          +4
          19 мая 2026 20:29
          Цитата: Nexcom
          А что, Кувейтские ВВС где то воевали? Разве что наверно с С.Хуссейном... Так это давно было.

          А что, Штаты всерьёз воевали где-то со времён Второй мировой? Да и там старались снести всё бомберами. Далее только огребали от местных патриотов. Огребут и в Иране, поскольку у персов война Отечественная а у матрасов - грабительская...
    2. Кмет Звание
      Кмет
      +2
      19 мая 2026 18:38
      Стопами Маккейна пошел.. Солдаты неудачи. lol Тот тоже попал под дружественный огонь "Фантома" прямо на ВПП, готовясь к взлету, и чудом остался жив, а второй самолет просто в условиях фееричной посадки на авианосец утопил.. где-то писали, что еще и другие самолеты повредил, но проверить это уже сложно..
      1. Evgeny64 Звание
        Evgeny64
        +3
        19 мая 2026 23:33
        Не сложно, три самолета сгорели в результате этой аварии и еще несколько было повреждено. request
        Американские газеты писали, когда он помер.
        Как он при такой "везучести" умудрился в плен попасть, повезло долететь до территории противника и не разбиться lol
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +3
          20 мая 2026 08:29
          В плену ему вообще не повезло: он при неудачном катапультировании слмал обе руки и ногу, приводнился в озеро, чуть не утонул там со своими переломами, и напоследок его выловили из воды местные жители и сильно избили (он получил прикладом в плечо и два штыковых удара: в живот и ногу).. Потом плен более 5 лет.. и там его продолжили избивать и окончательно повредили руки так, что до конца жизни он не мог их поднимать выше уровня плеч.. Спасти "рядового Джейн" сразу не удалось, хотя выкуп за него предлагали, Маккейн на чистом патриотизме "дождался своей очереди" и был освобожден в рамках общего обмена пленными. В общем человек отдохнул по-полной.. А про самолеты и их количество было много разной информации и какая из них достоверная определить трудно.. Для конгрессмена чего только не сделаешь (что там подчистили и изменили сейчас уже трудно сказать - фейков было очень много)
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +7
    19 мая 2026 17:43
    Как отмечает американская пресса, такие потери США не несли уже длительное время.

    Толи ещё будет ой, ой, ой... wink
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    19 мая 2026 17:46
    Цитата: Nexcom
    да здавствует пилот из Кувейта! laughing

    Дмитрий ,добрый день .Да здравствует " Призрак Кувейта" - больших ему творческих успехов .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      19 мая 2026 18:13
      Приветствую, Андрей!
      Да, там чувак технично снёс три цели.
      Если бы не остановили.... laughing - больше бы наверно снёс.

      А успехи у него будут. Как отсидит и выйдет....
  5. п-к Звание
    п-к
    +4
    19 мая 2026 18:05
    Неплохо матрасники по мордам получили!
  6. Владислав Минченко Звание
    Владислав Минченко
    -4
    19 мая 2026 18:06
    Очень и очень скромно.
    Что-то с иранской ПВО не то...
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    19 мая 2026 18:14
    Однако, в этот собранный по сусекам отчет не вошли некоторые другие публично известные потери авиации США, вроде вертолетов CH-47 Chinook, UH-60, CH-53 Sea Stallion, около 4 MH-6 Little Bird и еще один KC-135, что приближает известные потери уже к 50 бортам, а не 42 заявленным.



    Это говорит о том, что отчет Конгресса США очевидно неполный и не включает в себя даже некоторые публично известные потери, не говоря уже о возможных неизвестных поврежденных летательных аппаратах США, пока не попавших в поле зрение наблюдателей.
    1. Zymran Звание
      Zymran
      0
      20 мая 2026 15:52
      У них разделяют потери fixed-wing и rotary-wing куда входят вертолеты.
  8. Кмет Звание
    Кмет
    +1
    19 мая 2026 18:22
    Ну что тут скажешь.. Остается только поздравить Пентагон с достижениями в результате проведения операции "Эпическая ярость".. Молодцы. Правда новость вроде уже повторная.. на прошлой неделе что-то было похожее.
  9. Aken Звание
    Aken
    +2
    19 мая 2026 18:25
    в 29 млрд долларов,

    Для США это мелочь, не стоящая внимания.
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +1
      19 мая 2026 18:44
      Отмытая-перемытая. Нажитая честно и освоенная.
  10. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +1
    19 мая 2026 18:38
    В тези 29 млрд. долари влизат ли унищожените и повредени скъпоструващи радари от системите за ПВО/ПРО, както и щетите по инфраструктурата на базите на САЩ? А щетите понесени от ВМФ? Едва ли, така че сумата е скромна засега.
  11. Велизарий Звание
    Велизарий
    0
    19 мая 2026 18:44
    Итого если структурировать-
    6 самолетов уничтожены ракетными силами Ирана.
    3 Кувейтской "Friendly fire"
    4 самими американцами во время своей пиаровской операции "спасения рядового Райна"Причем возможно это еще не все потери в ходе этой операции.
    2-по техническим причинам.
    1 сбитый и 1 поврежденной-Иранская ПВО. И плюс по видимому большая часть из 24 потерянных крупных БПЛА. Иранские ВВС-по нулям.
    Учитывая установленное господство в воздухе над всей территорией Ирана потери для ВВС США и Израиля незначительные. Только по KC-135 Stratotanker чувствительные.
    Однако это значения не имело. Сменить политический режим ,в стране крайне удаленной от США, имеющий свою идеологию, только бомбежками нельзя. А если они не хотели менять режим нечего было и убивать аятоллу. Эта простая диллема и привела Трампа к поражению.
  12. Наган Звание
    Наган
    0
    19 мая 2026 19:00
    Единственно серьезной потерей здесь считается 13 убитых военнослужащих. И то, из них 6 погибли при столкновении двух KC-135, по причине ошибки в пилотировании, а от неприятельского огня 7, из них 6 это прилет в логистическую базу в Кувейте. А самолеты заменимы, и цена им меньше $3 лярдов -даже меньше, чем погрешность округления военного бюджета США.
    Вот что неприятно, это сбитый F-15. До этого одним из доводов почему клиентам следует брать именно F-15, а не предложения конкурентов, было то, что за все время службы во всех странах не было ни единой потери от неприятельского огня. Но, как говорится, все случается в первый раз.
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      19 мая 2026 21:00
      Охотно верим в официальные цифры... особенно когда при первых заявленных трех убитых, на фото было как минимум 4 гроба... lol
  13. Ivan F Звание
    Ivan F
    +2
    19 мая 2026 20:23
    Пировали веселились - подсчитали, прослезились. Хотя для Штатов деньги - как навоз, сегодня нету, а завтра воз. Всегда напечатают.
    1. svarog77 Звание
      svarog77
      +1
      19 мая 2026 21:02
      Те же Риперы на напечатать будет куда сложнее...
  14. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    19 мая 2026 20:39
    Мы приветствуем достойную иранскую оборону, которая добилась достойных результатов.
  15. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    +1
    20 мая 2026 04:39
    Теперь у счетоводов США своя "Эпическая ярость" .. Десятки лярдов коту под хвост😂😂😂