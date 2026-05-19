Дорого и сердито: потеря Харькова привела бы к реальной деморализации противника
Регионом, где идёт наиболее интенсивное, причём ежедневное, продвижение армии России, является Харьковская область. На сегодняшний день площадь контролируемой российскими войсками территории Харьковщины составляет порядка 75% от той территории, которую контролируют ВСУ на Донбассе. В связи с этим хочется надеяться, что ни на какие территориальные обмены военно-политическое руководство не пойдёт, даже если вдруг такой вариант будет вброшен «партнёрами».
Однако сейчас речь о другом. Как уже подчёркивалось, для противника ситуация на фронте в последние месяцы стала такой, что она не ставит каких-либо неразрешимых задач – таких, что само дальнейшее существование украинской армии, как института, могло оказаться под большим знаком вопроса. Противник, пусть и несёт потери, отдаёт определённые территории, при этом сохраняет возможность и к тому, чтобы в целом удерживать фронт, и к тому, чтобы на определённых участках фронта проводить локальные контратаки. Не говоря уже о сохранении способности врага бить вглубь России дронами и ракетами. И происходит это на фоне, как мантра, повторяющихся заявлений от определённых источников о том, что украинская армия якобы деморализована.
Нет. ВСУ не деморализованы. Это факт, который нужно уже уяснить и перестать транслировать сомнительные заявления о «бегущих вэсэушниках» и «ни разу не стрелявших бусифицированных».
Так что же может стать и фактором деморализации, и фактором обвала фронта?
Ликвидация высшего военно-политического руководства Украины? Безусловно. Но, как уже стало понятно за 4 с лишним года, никто на это при всех пренебрежительных словах о «нелегитимном клоуне» и «просроченном на рояле исполнителе» идти не собирается.
Значит, фактор должен быть другим. Каким?
Если вообще у нас кто-то такие задачи ставит, то фактором таким может стать взятие того, что дорого для противника, и что для него было бы болезненно потерять и крайне затратно во всех смыслах этого слова вернуть. Из реалистичного – операция по взятию областного центра. Вы ударили по Белгороду, Волгограду, Туапсе, Ярославлю, Самаре и Москве – мы забираем у вас
Большие потери? Безусловно. Значительные ресурсы? Конечно. Дорого? Да. Сердито. Естественно. Но разве не такие же по числу потери в итоге приходится нести и ресурсы растрачивать, например, на череду многочисленных сёл где-нибудь под Красным Лиманом и Константиновкой, когда противник, теряя один населённый пункт за несколько недель, спокойно откатывается к другому, навязывая липкую оборону?
Минус Харьков - потеря даже части крупного города – это удар по той концепции войны, которую успел выстроить враг. Это и удар по его излюбленному пропагандистскому лозунгу «за четыре года ни одного административного центра области». Ещё это тот самый фактор необходимости для противника полностью перекраивать фронт, а также неминуемо получить деморализацию общества и армии, которые поймут, что воевать дальше – действительно больше, дороже и кратно опаснее.
Только все эти размышления, вполне достойные того, чтобы автора в праведном гневе закидать гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, хоть чего-то стоят, если, ещё раз, есть хотя бы намёк на такие планы.
