Дорого и сердито: потеря Харькова привела бы к реальной деморализации противника

Регионом, где идёт наиболее интенсивное, причём ежедневное, продвижение армии России, является Харьковская область. На сегодняшний день площадь контролируемой российскими войсками территории Харьковщины составляет порядка 75% от той территории, которую контролируют ВСУ на Донбассе. В связи с этим хочется надеяться, что ни на какие территориальные обмены военно-политическое руководство не пойдёт, даже если вдруг такой вариант будет вброшен «партнёрами».

Однако сейчас речь о другом. Как уже подчёркивалось, для противника ситуация на фронте в последние месяцы стала такой, что она не ставит каких-либо неразрешимых задач – таких, что само дальнейшее существование украинской армии, как института, могло оказаться под большим знаком вопроса. Противник, пусть и несёт потери, отдаёт определённые территории, при этом сохраняет возможность и к тому, чтобы в целом удерживать фронт, и к тому, чтобы на определённых участках фронта проводить локальные контратаки. Не говоря уже о сохранении способности врага бить вглубь России дронами и ракетами. И происходит это на фоне, как мантра, повторяющихся заявлений от определённых источников о том, что украинская армия якобы деморализована.



Нет. ВСУ не деморализованы. Это факт, который нужно уже уяснить и перестать транслировать сомнительные заявления о «бегущих вэсэушниках» и «ни разу не стрелявших бусифицированных».

Так что же может стать и фактором деморализации, и фактором обвала фронта?

Ликвидация высшего военно-политического руководства Украины? Безусловно. Но, как уже стало понятно за 4 с лишним года, никто на это при всех пренебрежительных словах о «нелегитимном клоуне» и «просроченном на рояле исполнителе» идти не собирается.

Значит, фактор должен быть другим. Каким?

Если вообще у нас кто-то такие задачи ставит, то фактором таким может стать взятие того, что дорого для противника, и что для него было бы болезненно потерять и крайне затратно во всех смыслах этого слова вернуть. Из реалистичного – операция по взятию областного центра. Вы ударили по Белгороду, Волгограду, Туапсе, Ярославлю, Самаре и Москве – мы забираем у вас Киев Харьков.

Большие потери? Безусловно. Значительные ресурсы? Конечно. Дорого? Да. Сердито. Естественно. Но разве не такие же по числу потери в итоге приходится нести и ресурсы растрачивать, например, на череду многочисленных сёл где-нибудь под Красным Лиманом и Константиновкой, когда противник, теряя один населённый пункт за несколько недель, спокойно откатывается к другому, навязывая липкую оборону?

Минус Харьков - потеря даже части крупного города – это удар по той концепции войны, которую успел выстроить враг. Это и удар по его излюбленному пропагандистскому лозунгу «за четыре года ни одного административного центра области». Ещё это тот самый фактор необходимости для противника полностью перекраивать фронт, а также неминуемо получить деморализацию общества и армии, которые поймут, что воевать дальше – действительно больше, дороже и кратно опаснее.

Только все эти размышления, вполне достойные того, чтобы автора в праведном гневе закидать гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, хоть чего-то стоят, если, ещё раз, есть хотя бы намёк на такие планы.

Материал выходит в разделе «Новости» по техническим причинам.
  Irokez
    Irokez
    +3
    Вчера, 18:37
    Мне кажется деморализация начнётся когда Днепр где нить перейдём, а до этого будут бадаться изо всех сил пока нациков не перемолим.
    Andrey Petrov
      Andrey Petrov
      0
      Вчера, 23:07
      Какой к черту Днепр???? Тут в статье то говорится, один поселок берут по пол года, а за ним тысячи таких поселков. Да и Харьков брать никто не будет, по той же причине почему не уничтожается руководство вражеской страны.
  Last centurion
    Last centurion
    +11
    Вчера, 18:37
    Потеря Одессы привела бы к поражению нациков... А Харьков это очередной Мариуполь будет...
    Аркадий007
      Аркадий007
      +13
      Вчера, 18:58
      Не вижу настроя внутри Украины, чтобы что-то вдруг само отвалилось в нашу сторону.
      Слишком долго идёт СВО, скоро целое поколение вырастет, которое кроме войны других новостей не имеет и не видит, вряд ли оно на нашей стороне будет.
    скептик
      скептик
      +7
      Вчера, 19:33
      Цитата: Last centurion
      Потеря Одессы привела бы к поражению нациков... А Харьков это очередной Мариуполь будет...

      Ни один, потерянный город Германии, кроме Берлина, не деморализовал Гитлера. В отношении Украины, даже Киев ничего не изменит. Даже выход на западные границы, с полным захватом территории, не может гарантировать полное решение вопроса (при учёте полного инфицирования России украинцами). Вспомните бандеровцев, которые продолжали пакостить, даже в окружении стран, принявших соцстрой. Так или иначе, но при лучшем раскладе, будет аналог "наглосакского Ольстера", на ближайшие десятилетия.
      alexoff
        alexoff
        +5
        Вчера, 21:11
        Захват любого города - это минус толпа рекрутов. Там еще с 2014 года набирали народ из Славянска, Лисичанска и прочих городов, которые сдали, не одну бригаду сформировали. Говорить что борьба трудна и не надо бороться - ну можно сразу подписывать Хасавюрт и надеяться, что там успокоятся
        Варяжко
          Варяжко
          +4
          Вчера, 21:20
          Верно - минус рекрутское мясо для ВСУ. Но до захвата городов при подобной тактики как до Луны. Солдаты и офицеры воюют, кровь проливают, а в это время в Кремле и Генштабе генералы и политики сопли жуют что бы сша и западных партнеров не обидеть.
          alexoff
            alexoff
            +5
            Вчера, 21:43
            Да я помню что как на Волчанск начали наступать, то сразу Макрон начал грозить отправкой своих грозных войск. И сразу оказалось, что у нас вся операция шла в рамках одного полка, без резервов, о мостах и логистике врага сразу забыли. И пошло всё по старому, а Макрон уже и не грозит
      самый главный
        самый главный
        +3
        Вчера, 22:36
        Ни один, потерянный город Германии, кроме Берлина, не деморализовал Гитлера.
        Несколько дней назад по 1 каналу показали великолепный фильм Елизаветы Листовой про последние дни 3 Рейха. Так что удивительно: В Альпах к концу воны было сосредоточено около миллиона солдат Германии (южная крепость так назвали это гитлеровцы). Вокруг неприступные горы, там они могли обороняться еще несколько лет, а потом с появлением ядерного оружия и доработки ФАУ 2, вполне могли и уничтожить наступающие группировки и столицы СССР и Британии. НО... Гитлер застрелился и вся миллионная группировка сразу впала в отчаяние и в течении двух недель сдалась практически без боя. Поэтому уничтожение Зелепупа и генералитета есть ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ задача! Ему предложили переговоры, он отказался. На нет и суда нет. Иначе пока идет СВО запад подготовится к большой войне. Неужели России придется воевать на 10 фронтах??? А штурм Харькова или другого областного центра это только тысячи погибших солдат. Ничего это не даст...
  Ponimatel
    Ponimatel
    +6
    Вчера, 18:41
    потеря Харькова привела бы к реальной деморализации противника

    Но бабушка так и не стала дедушкой...
  frruc
    frruc
    +5
    Вчера, 18:42
    сомнительные заявления о «бегущих вэсэушниках» и «ни разу не стрелявших бусифицированных».

    Это надо уяснить новостным каналам ТВ и поменьше показывать бедных пленных всушников, ранее бусифицированных и несчастных.
  Stoler
    Stoler
    +2
    Вчера, 18:45
    А чо мы уже у Харькова стоим ? С чего такие бравурные мысли??? request
    Володин
      Володин
      +8
      Вчера, 19:08
      Цитата: Stoler
      А чо мы уже у Харькова стоим ?

      До него 19 км от передовых позиций. Как бы...
      ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей
        +4
        Вчера, 19:14
        Цитата: Володин
        До него 19 км от передовых позиций

        За последние несколько лет СВО взято с десяток районных центров. А Харьков город миллионник, там можно на штурме всю армию положить. У нас последние годы только формально фронт движется, таким темпом война может идти десятки лет. Ладно бы мы видели стабильное ускорение этого движение. Но нет, оно, скорее, носит такой волнообразный характер. А временами вообще за него тревожно бывает.
        Володин
          Володин
          +11
          Вчера, 19:24
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          А Харьков город миллионник, там можно на штурме всю армию положить

          Миллионником он был давно. Население Харькова на 1 мая 2026 - не более 220 тысяч человек. В Мариуполе перед штурмом было в два раза больше.
          Цитата: ЖЭК-Водогрей
          А Харьков город миллионник, там можно на штурме всю армию положить.

          Печально то, что её можно и без штурма Харькова положить.
          Развед
            Развед
            -2
            Вчера, 21:57
            Цитата: Володин
            Население Харькова на 1 мая 2026 - не более 220 тысяч человек

            Откуда дровишки, автор? Из какого источника? Анонимной телеги?
            Вот откуда эти цифры - не более 220 тысяч человек? Имеется в виду численность людей в Харькове в августе 1943 года после освобождения Харькова от нацистской оккупации? Да, там фигурирует цифра 180–220 тысяч человек. Но какое это имеет отношение к маю 2026?
            Или это из сведений о количестве ВПЛ? Да, есть данные о числе временно перемещенных лиц - 200–210 тысяч. Но опять же - при чем здесь это?
            Все независимые источники о количестве жителей Харькова сегодня приводят цифру ~1,3 миллиона человек. Самый большой разброс - 1,25 - 1,41 миллиона человек.
            Демографическая оценка из последнего пересмотра "Перспектив мировой урбанизации" ООН по Харькову и пригороду в 2026 - 1 413 760 человек.
            Ну да ладно, дело даже не в этом. Как брать областной центр? Миллионник, как выясняется? Какими силами? И сколько людей придется положить при этом? Я напомню: в свое время Пригожин назвал цифру своих потерь в 20 000 человек при штурме Бахмута. Население которого насчитывало 4 4 000 - 8 700 мирных жителей (при 71 094 довоенной цифре). А ведь Пригожин вряд ли преувеличил потери, это минус в его командирский имидж, он их скорее преуменьшил.
            А теперь берем на вооружение такой термин, как "экстраполяция", и начинаем им оперировать. Не знаю, как у кого, а у меня картина мрачная получается даже в самом приблизительном и оптимистичном варианте.
            Володин
              Володин
              +4
              Вчера, 22:04
              Цитата: Развед
              Откуда дровишки, автор?

              Это данные МВФ, комментатор. Они под "мёртвые души" деньги не выделяют. А "ваших" 1,4 млн на всю Харьковскую область с 2024 не наберётся.
              Развед
                Развед
                -2
                Вчера, 22:26
                Вот как? И конкретную ссылочку можно увидеть на конкретный город Харьков?
                А с каких это пор МВФ начал заниматься прямым сбором данных о численности населения конкретного города и публикацией демографических оценок отдельных городов? Вы ничего не путаете?
                МВФ даёт только общую оценку населения всей Украины (~33–34 млн в 2026). По Харькову - еще раз - все серьёзные источники (World Population Review, Macrotrends, Worldometers) оценивают население в 1,3–1,41 миллиона человек на 2026 год.
                Ваша цифра - это послевоенная цифра 80-летней давности.
                И по поводу "ваших-наших" - будьте любезны, выражайтесь яснее, без обиняков. Или это последний "аргумент" за неимением других - навесить оппоненту ярлык ЦИПСО? Неспортивно.
            Evgeny64
              Evgeny64
              0
              Вчера, 23:24
              Ну как раз Пригожин любил преувеличивать потери и трудности. Это никак не было "минусом" его имиджу, он всегда говорил, преуменьшая силу противника, мы ослабляем ценность победы winked
              В частности конкретно по Бахмуту он озвучивал потери в районе 30+ тыс. хотя общие потери "Вагнеров" за все время существования, на тот момент были немногим больше 27 тыс. во всех компаниях (учет там жесткий и уж тут они во вранье или замалчивании потерь замечены не были).
        alexoff
          alexoff
          +5
          Вчера, 21:13
          Вы считаете что потери прямо пропорциональны населению города? Немцы Париж без потерь брали, да и у нас например нынешний Ивано-Франковск почему-то без потерь брали. Просто для этого руководить должен кто-то с мозгами, а вот этого у нас дефицит
  кредо
    кредо
    +6
    Вчера, 18:46
    По-моему, товарищ Володин предлагает идти по пути наибольшего сопротивления, теряя наших солдат и офицеров ради захвата какого-нибудь областного центра Украины.
    Сомнительное предложение при том количестве войск, которое у нас сейчас есть на передовой. Мы по сути ещё ни одного такого центра с 2022 года в бою не брали, поэтому такое предложение можно рассматривать только при определённых условиях и с явным многократным преимуществом с нашей стороны.

    Всё-таки, даже несмотря на то, что наше руководство не проявляет заинтересованности в ликвидации главарей Украины - о чём повторяет и автор - единственной деморализующей новостью для населения Украины и ВСУ скорей всего станет именно последовательная ликвидация их главарей. Но это моя позиция. hi
    Incvizitor
      Incvizitor
      -5
      Вчера, 19:13
      Наркомана ненавидят, если его уничтожат новый укрофюрер как раз даст фашистам надежду.
    ГолыйМужик
      ГолыйМужик
      +2
      Вчера, 19:51
      Что мы не захватили ни одного областного центра - элемент украинской пропаганды. Нет смысла именно с ним бороться, теряя солдат. Даже если захватим, останется - "Киев за три дня не взяли", и куча других.
      Собственно два миллиона потерь в ВСУ - вещь куда более осязаемая, и приближающая победу.
  GUSAR
    GUSAR
    -2
    Вчера, 18:47
    Потеря Харькова не привела бы. Не тот город. Деморализация у противника будет когда начнем из ствольной артиллерии обстреливать (можно не брать) Днепропетровск. Главный город всей нынешней Украины
    knn54
      knn54
      +3
      Вчера, 18:56
      -Главный город всей нынешней Украины...
      Это Умань.
      СергейАлександрович
        СергейАлександрович
        +1
        Вчера, 20:16
        Это плюс, конечно. Но вряд ли это так, но зачётно.
  8. Комментарий был удален.
  БойКот
    БойКот
    -1
    Вчера, 18:56
    В России как бы капитализм, поэтому отказ от дешевого решения проблемы - ликвидация верхушки - в пользу дорогого - занятие Харькова - как то не вписывается в модус операнди актуального правительства. Короче, проблема решена не будет никак.
  faterdom
    faterdom
    +7
    Вчера, 19:03
    Технически проще и эффективнее будет уничтожение Жешува, его складов, аэродрома, обслуги. И это деморализует не только укров, но и поляков, и даже американцев.
    Уверяю, Трамп в Москву мигом примчится, и не peac dealить, а конкретно решать, как выпутываться.
    Что там думают укры, или Великобритания - даже спрашивать не станет.
  Антоний
    Антоний
    0
    Вчера, 19:03
    Всегда ключевая цель - столица. А вообще когда начинают вспоминать про Харьков и Одессу, то ощущение, что автор застрял в 24.02.2022.
    Володин
      Володин
      +4
      Вчера, 19:06
      Всегда ключевая цель - столица

      Если "всегда столица", то непонятно, как же тогда наши предки в стольких войнах с Турцией победили, без взятия Стамбула-то.

      Цитата: Антоний
      когда начинают вспоминать про Харьков и Одессу,

      А когда про пгт Боровая или село Волоховка, то в каком месте и времени застряли?
      Stas157
        Stas157
        -1
        Вчера, 22:58
        Цитата: Володин
        как же тогда наши предки в стольких войнах с Турцией победили, без взятия Стамбула-то.

        Не по зубам Стамбул был. Хотя мечтали о проливах.

        В 1877-1878 годах русская армия продвинулась через Балканы и дошла до 12 км от Стамбула, где турки сдались. И город был беззащитен...

        Штурм Стамбула многократно обсуждался, но вмешивались европейские державы, опасавшиеся российского влияния в Черном море, что ограничивало амбиции.
  Евгений Попов_3
    Евгений Попов_3
    +7
    Вчера, 19:07
    Украинцы будут сопротивляться пока у них есть надежда на победу. Общаюсь с родственниками с Украины, они уверены, что побеждают. Если надежду на победу у них забрать, то сопротивление прекратится
    ГолыйМужик
      ГолыйМужик
      +2
      Вчера, 19:43
      Это надо полностью бандеровскую пропаганду на Украине отключить, а мы у себя отключить не можем. Даже если наши танки у них под окнами будут ехать, то смотреть будут в экран, где хорошие новости показывают.
    alexoff
      alexoff
      0
      Вчера, 21:16
      Для этого надо оставить их без интернета и телевизора. Но кажется по телестудиям мы не бьем, мы не такие, а интернет и подавно - там ведь старлинк у каждой бабки на крыше и электричество бесконечное
  Incvizitor
    Incvizitor
    0
    Вчера, 19:11
    Для освобождения его надо было ещё года два назад начинать ровнять фабами под ноль, чтобы входить сегодня без сопротивления, но лампасникам он видимо не нужен.
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 20:19
      Так и сейчас не поздно, в паре с Сумами. Сумы вообще не жалко, никакой ценности у города, кроме пространства под ним и вокруг него.
  sdivt
    sdivt
    +6
    Вчера, 19:11
    площадь контролируемой российскими войсками территории Харьковщины составляет порядка 75% от той территории, которую контролируют ВСУ на Донбассе

    75 процентов!
    озадачился... посмотрел карту... ещё больше озадачился... потом начал вчитываться
    ага! от территории, контролируемой ВСУ... на Донбассе!
    хмм... хитро, затейливо!
    чего только не придумают люди, чтобы цифры были повнушительнее))

    p.s.
    Донбасс - ДОНецкий каменноугольный БАССейн, и территория Донбаса никак не укладывается в какие-то административные границы
    но это я так, на всякий случай)
    всё-таки, советскую школу не так просто из памяти выветрить...
    жарофф
      жарофф
      +4
      Вчера, 19:22
      Всё правильно Вы написали. Донбасс, прежде всего понятие экономическое,а не административно-территориальное. Донбасс начинается на западе ,в Днепропетровской области, заканчивается на востоке,в Ростовской области в Тацинском районе. Там даже шахта так и называлась "Восточная".
  Cartalon
    Cartalon
    0
    Вчера, 19:37
    Предположение, что у наших вооружённых сил есть средства для достижения оперативного успеха весьма смелое.
  КТМ-5
    КТМ-5
    +1
    Вчера, 19:45
    В нынешних условиях взятие такого крупного города попросту невозможно. На примере Мариуполя (который в разы меньше) мы видели, какая тактика у врага: отступая, уничтожать всё, не оставляя камня на камне. Бандерьё ничего не строило: ни домов, ни заводов. Им не жалко. Они выполняют волю хозяина.
    Поэтому, если идти в лоб, ничего кроме руин, доставшихся ценой колоссальных потерь, нам там не светит. Смысла нет. Да и деморализующего фактора тоже не будет, если мы переведём под свой контроль руины Харькова. Вражеская пропаганда обставит это как свою пэрэмогу.
    Вот если бы Харьков САМ вернулся в родную гавань, путём партизанской борьбы, активных действий подполья и ДРГ, это был бы совсем другой коленкор!
    СергейАлександрович
      СергейАлександрович
      +4
      Вчера, 20:22
      Никаких партизанских действий в Харькове в принципе быть не может. Не надо иллюзий. А если там камня на камне не останется, может так оно и должно быть. Не стоило харьковчанам в Одессу на 2-е мая ездить, ой не стоило.
  Kuziming
    Kuziming
    +3
    Вчера, 19:48
    1. Все крупные продвижения последних лет достигались не перегруппировкой сил, но обновлением технологий.
    Появляется новая технология - сдвигается фронт.
    Нет технологий - десятки тысяч ложатся за районный центр.

    2. Такие цели, как Харьков, достижимы в перспективе пяти лет непрерывного обновления технологий, и стократного увеличения производства беспилотников. Возможно, и тысячекратного.

    3. Сейчас увеличение количества дальних ударов х10 происходит приблизительно за два года.
    При гонке вооружений с ЕС, возможно, будет за год.
    На определенном этапе будет работать формула БПЛА вместо масла, для обоих сторон. И там посмотрим, как ЕС будет решать этот вопрос.

    Легко не будет. Быстро не получится.
    Да, будет Армагеддон.
    Но таков Путь.
    Neo-9947
      Neo-9947
      0
      Вчера, 23:20
      Ну, это пока не создано противоядие против роя БПЛА.
      Создадут в ближайшие годы.
  ism_ek
    ism_ek
    +3
    Вчера, 19:50
    Вопрос в том, кто поведет нашу армию на Харьков? Кузовлев с Герасимовым?
    Безусловно ход войны надо менять. Пока мы идем по навязанному нам Украинцами и их хозяевами плану. Тупо копируем Украинскую тактику. Те же FPV-дроны - это Украинское изобретение.
    Генералы и владельцы ЧВК которые предлагают что-то новое - куда-то исчезают... Их место занимают Кузовлевы и Мурадовы.
    Существенную часть оружья Украинцы покупают в Китае на деньги Европейцев. Денег у Европейцев, как у дурака фантиков. Окрикнуть Китай мы не можем. Так что надеяться, что год два войны на истощение и Украинцы лягут - не стоит.
    Нашему генштабу стоит задуматься над тем как переломить ход войны.
    alexoff
      alexoff
      +2
      Вчера, 21:18
      Цитата: ism_ek
      Кузовлев с Герасимовым?

      они в принципе могут прямо сейчас заявить что Харьков наш lol
  nik-mazur
    nik-mazur
    -4
    Вчера, 20:06
    что же может стать и фактором деморализации, и фактором обвала фронта

    Деморализацию по каким критериям определять будем? Деморализация = обвал фронта? Или обвал фронта = деморализация? Или это два независимых понятия, которые вполне могут существовать сами по себе?

    А вообще, сама постановка вопроса бессмысленная, потому что целью войны является не деморализация и даже не обрушение фронта, а неспособность армии противника вести боевые действия. И это происходит благодаря многим факторам: военные поражения, тяжёлые потери живой силы и техники, утрата управления, экономическое, промышленное, финансовое истощение, падение морального духа как в армии, так и среди гражданского населения.

    Какого-то одного простого и эффективного способа победить не существует. Ну, допустим, потеряет Украина Харьков и что, конец войне? Нет, конечно. Окажется, что это дотационный город, не имеющий стратегического значения, в котором жили сплошные ватники и колорады. И вна Украине ещё два десятка таких областных центров осталось, а русские понесли такие потери, что теперь-то Украина точно их победит. Осталось только немного потерпеть, немного поднажать, немного денег и оружия с Запада получить и войне конец. После чего вна Украину вернётся и Харьков, и Донбасс и даже Крым. Перемога.
  вертухай 2003
    вертухай 2003
    0
    Вчера, 20:08
    Ой, а лучше сразу Киев взять, представляете какой удар по имиджу, вот только пупок развяжется...
  Ivan F
    Ivan F
    -1
    Вчера, 20:17
    "Но разве не такие же по числу потери в итоге приходится нести и ресурсы растрачивать, например, на череду многочисленных сёл где-нибудь" - не такие, намного меньше, по крайне мере по потерям. Просачивающиеся двойки-тройки для деревень ещё как-то подходят, в городе это не сработает. Там нужно другое количество бойцов, кратно большее и сконцентрированное в "одном месте" . А это сразу кратный рост потерь.
    Создать кулак который может пробить Харьков, да и "всё остальное" сейчас уже мне кажется в принципе не возможно. Ну или кто-то должен очень хорошо "зевнуть".
  tabex
    tabex
    +1
    Вчера, 20:40
    Штурм Харькова, да и любого другого крупного города, приведёт к таким колоссальным потерям, что удержать внутреннюю ситуацию получится только фашистскими способами, нет они и так у власти находятся, но пока скрывают личину под маской псевдо демократов.
  Баюн
    Баюн
    0
    Вчера, 21:11
    Прибаптика КУПЛЕНА Россией у Швеции. Киев КУПЛЕН у Польши.

    Где риторика русского МИДа о ДЕНЬГАХ за право на независимости. Деньги в Москву с учетом инфляции за 300 лет, русских инвестиций в эти захолустья, гибель русских солдат. 100 триллионов Евро - и пусть забирают к чертям собачьим со всеми потрохами "на вечные времена".

    Надоел уже ТОВАР, который предъявляет претензии к ПОКУПАТЕЛЮ!
  Ватник_
    Ватник_
    -1
    Вчера, 21:27
    И чего нам потом делать с миллионом украинцев?
  solar
    solar
    0
    Вчера, 21:57
    Не говоря уже о сохранении способности врага бить вглубь России дронами и ракетами.

    Не о сохранении, а о нарастающих возможностях :((.
    Но разве не такие же по числу потери в итоге приходится нести и ресурсы растрачивать, например, на череду многочисленных сёл где-нибудь под Красным Лиманом и Константиновкой

    При попытке взятия крупного города будет совсем другой масштаб потерь.
    Как, например, бои за Артемовск ("Бахмутская мясорубка") с населением всего в 70 тысяч площадью в 40 кв км. Харьков в 10 раз больше по площади и в 20 раз- по населению.
  Антоний
    Антоний
    0
    Вчера, 22:18
    Комменты интересные. Но обратим внимание на рояль в кустах - взять Харьков невозможно по причине отсутствия возможности. Да неприятно это, да грустно. Но зачем себя обманывать.
  greencon
    greencon
    -1
    Вчера, 22:55
    дорогой Алексей. Как далеко от Харькова до ближайшей линии боевых действий? Нашим героям потребовалось полгода, чтобы сократить расстояние от прошлогодней линии фронта до Славянска всего на 10 км... Прошлой зимой это было около 19-20 км.