Изучение механизма разрушения брони кумулятивными средствами поражения: Ленинград, 1947 год



Разумеется, фотосвидетельств столь секретных проектов в открытой печати нет, поэтому все изображения несут иллюстративный характер

Технический отчет по теме Б-6-46

Введение



Разумеется, фотосвидетельств столь секретных проектов в открытой печати нет, поэтому все изображения несут иллюстративный характер

Часть 1. Современное состояние вопроса о кумулятивном эффекте и способах защиты от кумулятивных средств поражения

§ 1. Предварительные замечания

§ 2. Механизм образования кумулятивной струи, факторы, определяющие интенсивность её действия



Разумеется, фотосвидетельств столь секретных проектов в открытой печати нет, поэтому все изображения несут иллюстративный характер

§3 Методика экспериментального исследования кумулятивного эффекта

§4. Типы кумулятивного оружия. Их бронепробивное действие



«Пупхен»



Гитлеровцы и «Оффенрор»

Разработаны и экспериментально изучены некоторые методы защиты брони от кумулятивных гранат. Наряду с этим изучались по литературным источникам и (экспериментальным путем) вопросы механизма взаимодействий кумулятивной струи с броней, знание которых необходимо для разработки вариантов защиты. Составлен литературный обзор, охватывающий 35 источников. В результате исследований установлено:1. При применении экранной защиты расстояние между экраном и броней, необходимое для ее непробития, может быть уменьшено путём заполнения пространства между ними различными материалами, более дешевыми, чем сталь. Там, где конструктивно возможно применение таких материалов, как бетон, песок, гравий, может быть достигнут хороший результат при весе их не большем, чем для стали.2. Сплошные экраны, обладающие низкой живучестью, могут быть заменены решетчатыми, обладающими живучестью в 5-6 раз большей, а в остальном обеспечивающих такую же, а в некоторых случаях и большую бронестойкость.3. В лабораторных условиях исследовались также и другие конструктивные варианты, которые могут применяться как самостоятельно, так и в сочетании с экранной защитой. Оказалась эффективной установка на броне металлических стерженьков в виде зубцов, а также применение уголков по 4,5 из 2-миллиметровой стали, обеспечивающих уменьшение глубины выбоины в броне на 50%.Рекомендация оптимальных методов защиты не дается, поскольку исследования не закончены.В дальнейшем надлежит полностью отработать указанные варианты, а также продолжить работу по изысканию других вариантов защиты, в том числе принципиально новых, основанных на применении веществ с большим запасом внутренней энергии.Оптимальные варианты следует довести до полигонных испытаний, которые желательно проводить отечественным кумулятивным оружием, поскольку трофейные немецкие кумулятивные гранаты показали значительную нестандартность действия.Целью работ по теме в 1946 г. являлось изучить механизм разрушения брони кумулятивной струей и разработать эффективные методы защиты от кумулятивных средств поражения.Работа проводилась по следующим основным направлениям:1. Лабораторные исследования процесса взаимодействия кумулятивной струи с броней.2. Обстрел брони с целью установления общих закономерностей и получения исходных данных для проектирования.3. Разработка принципов и методов защиты от кумулятивных гранат.В первой части отчета дается литературный обзор, охватывающий современное состояние вопроса о кумулятивном эффекте и способах защиты от кумулятивных средств поражения.Мы придавали большое значение этой части работы, т. к. до сего времени в литературе не появлялись подобного рода обзоры, необходимость которых для дальнейших исследований очевидна. Известно, что разработке наиболее эффективных типов кумулятивного оружия предшествовала большая последовательная работа. Точно также разработать эффективные методы защиты можно, лишь изучив весь комплекс вопросов, относящихся к кумулятивному эффекту и к специфике действий кумулятивных средств поражения. Отсутствие же критической систематизации материала, при наличии противоречивых подчас взглядов отдельных авторов, могло привести к неправильным выводам.Однако материалы, имеющиеся по кумулятивному эффекту, до сих пор не только не были систематизированы, но даже все были известны, поскольку ряд работ появлялся в виде секретных отчетов научно-исследовательских институтов.Для литературного обзора были использованы как статьи, появившиеся в открытой периодической печати с 1942 по 1946 г., так и различные секретные материалы (статьи, отчёты), полученные от соответствующих научно-исследовательских институтов (НИИ-6, Институт машиноведения АН СССР, Ленингр. технологический институт, научно-исследовательский институт при Инженерном Комитете КА и др.).Кроме того, использованы трофейные материалы по работам, проводившимся в Германии во время войны.Во второй части отчета приводятся результаты экспериментальных работ 1946 г. по разработке принципов и методов защиты от кумулятивных средств поражения и частично по исследованию механизма взаимодействия кумулятивной струи с бронёй.Предлагаемый экспериментальный материал разбит на два основные раздела:1. Лабораторные исследования (на небольших кумулятивных зарядах) способов уменьшений эффективности действия кумулятивной струи.2. Исследование (обстрелом на полигоне) применяемости решетчатых экранов для защиты от кумулятивных средств поражения.Из соображений быстроты и дешевизны работы наибольшее возможное количество опытов ставилось в лабораторных условиях.Первый раздел заключает в себе как работы по изысканию материалов, могущих служить «наполнителями» пространства между броней и экраном и сделать тем самым возможным уменьшение расстояния между ними, так и разработку других приемов ослабления действия кумулятивной струи, могущих служить основанием для разработки противокумулятивной конструктивной брони. Ввиду задержки с оборудованием экспериментальной базы лабораторные исследования проведены не полностью в намечавшемся объёме. Работа в этом направлении должна продолжаться в 1947 г.Во втором разделе приводятся результаты испытания решетчатых экранов.При обсуждении работ 1945 г. в институте было признано целесообразным опробовать наряду со сплошными и решетчатые экраны, испытанные в Ленинградском физико-техническом институте как защита против бронебойных снарядов. Испытание решетчатых экранов производилось путём обстрела их кумулятивными гранатами бывшей германской армии «Офенрор» и «Большой Фауст».Кумулятивный эффект, открытый ещё в прошлом столетии, начал изучаться лишь в последние годы. В 1926 г. СУХАРЕВСКИЙ (СССР) провел всесторонние исследования кумулятивного эффекта. Он первый установил зависимость интенсивности кумулятивной струи от формы выемки. Позднее, с 1933 г., ШУМАН, ШАРДИН и др. (Германия) продолжили работу СУХАРЕВСКОГО, причем исследования продвинулись настолько далеко, что с 1936 г. началось введение кумулятивного орудия на вооружение армии. К началу второй мировой войны и особенно к рубежу 1941-42 г.г. во всех ведущих странах проводилась интенсивная исследовательская работа по изучению кумулятивного объекта и проектированию кумулятивного оружия. В этой работе принимали участие крупнейшие ученые. Достаточно, например, указать, что «Фауст-патрон» создан под непосредственным руководством такого известного ученого, как Лангвейлер.В СССР изучением кумулятивного эффекта продуктивно занимаются ряд ученых, в частности отметим работы проф. Т. И. ПОКРОВСКОГО и его сотрудников. Естественно, что работе по проектированию кумулятивного оружия должно было предшествовать выяснение механизма образования кумулятивной струи и факторов, влияющих на интенсивность ее действия. Для изучения этого вопроса потребовалось разработать специальную методику, подчас весьма сложную.С 1945 г., уже после изучения действия кумулятивного оружия на фронтах мировой войны, начали появляться исследования, выясняющие механизм взаимодействия кумулятивной струи с бронёй и способы защиты от действия кумулятивной струи. Количество таких работ крайне незначительно.Ниже дается обзор современного состояния вопроса о кумулятивном эффекте и способах защиты от действия кумулятивной струи, приводится описание существующих типов кумулятивного орудия и их бронепробивное действие.Механизм образования кумулятивной струи изучался в целом ряде теоретических и экспериментальных работ как советских, так и иностранных авторов. Были предложены различные объяснения образования кумулятивной струи. Одни из них придавали решающее значение концентрации ударных волн, другие — концентрации газообразных продуктов взрыва и металлических частиц (в случае зарядов с металлической оболочкой кумулятивной выемки). Фотографирование процесса кумулятивного взрыва и другие исследования, проведенные в работах АЛЕКСАНДРОВА и ВАНЮКОВА, КОРОЛЁВА и ПОКРОВСКОГО и др., а также в работах германских ученых (ШУМАН и др.), в настоящее время позволяют считать установленным, что разрушающее действие кумулятивного взрыва следует приписать движению продуктов взрыва, но не ударной воздушной волне.При взрыве заряда, снабженного кумулятивной выемкой, продукты взрыва устремляются внутрь выемки, и на них образуется сильно сжатая струя, обладающая значительной концентрацией энергии. Таким образом, в результате наличия кумулятивной выемки имеет место пространственное фокусирование энергии взрывчатого вещества.Можно доказать теоретически, что кумуляция приводит к повышению скорости у некоторой части продуктов взрыва, т. е. к такому перераспределению энергии взрыва, при котором плотность части этой энергии возрастает в связи с ростом скорости движения.При соударении продуктов взрыва должно получаться весьма значительное повышение давления, это приводит к тому, что головная часть струи получает скорость, значительно превышающую скорость бокового разлета продуктов взрыва. Произведенное ПОКРОВСКИМ и др. экспериментальное определение скорости движения кумулятивной струи подтвердило теоретические соображения. Для зарядов кумулятивной выемки скорость головной части кумулятивной струи была определена 15000 м/сек., при скорости бокового разлёта продуктов взрыва примерно в два раза меньше. Для зарядов с оболочкой кумулятивной выемки скорость головной части кумулятивной струи была определена 3000 м/сек.Скорость хвостовой части кумулятивной струи, как и ожидалось, оказалась значительно ниже, порядка 100 м/сек. Данные эти, по всей видимости, являются лишь ориентировочными ввиду возможной зависимости величины скорости от типа снаряда. По этой, вероятно, причине экспериментальные значения, полученные отдельными авторами, не всегда удовлетворительно совпадают. Так, по данным ЛАВРЕНТЬЕВА, скорость хвостовой части кумулятивной струи доходит до 1000 м/сек.Как экспериментально показал САДОВСКИЙ, наличие кумулятивной выемки практически не изменяет величины полного импульса в пределах точности опыта, одинакового для кумулятивных и нормальных зарядов.Кумулятивная струя характеризуется огромной концентрацией энергии на малой площади. САДОВСКИЙ измерял с помощью баллистического маятника удельные импульсы в различно удаленных от заряда коаксиальных сечениях кумулятивной струи. Оказалось, что в пучке с площадью сечения, равной сечению кумулятивной выемки, концентрируется до 64% всего количества движения струи, при этом плотность импульса в пучке оказывается в 40 раз больше плотности импульса, наблюдаемой при взрыве заряда с плоским дном.При отсутствии оболочки кумулятивной выемки образование струи происходит путём фокусирования продуктов взрыва в результате выхода их из заряда перпендикулярно к его поверхности, кумулятивная струя получается относительно размытой и существует непродолжительное время.Иное — при наличии оболочки образующаяся в этом случае кумулятивная струя обладает значительно большей интенсивностью и продолжительностью действия, т. к., помимо продуктов взрыва ВВ, в струе находятся частицы металла. При прочих равных условиях струя металлических частиц пробивает в 2,5–3 раза более толстую броню, чем струя продуктов взрыва заряда без металлической оболочки кумулятивной выемки.Существуют различные точки зрения на механизм образования кумулятивной струи у зарядов с оболочкой. В основном их две, причем обе сходятся в том, что основным носителем энергии кумулятивной струи является металл оболочки. Спорным является лишь агрегатное состояние металла в струе.По первой теории, кумулятивная струя состоит в этом случае из продуктов взрыва и паров металла, т. е. кумулятивная струя — это струя паров. Этот взгляд в особенности развит ШУМАНОМ и его школой.Согласно другой точке зрения, так называемой теории «снарядного» действия, металл оболочки находится в кумулятивной струе в основном в виде твердых частиц.Несмотря на довольно большое количество проведённых экспериментальных работ, вопрос об агрегатном состоянии металла в кумулятивной струе в настоящее время еще не может считаться окончательно решенным, однако следует отметить, что защищаемая ШУМАНОМ теория «струйного действия» представляется более убедительно подкрепленной экспериментально. ШУМАН основывал свои выводы на сверхскоростном (микросекундном) рентгенографировании процессов кумулятивного взрыва.По ШУМАНУ схема образования кумулятивной струи у зарядов с металлической оболочкой кумулятивной выемки такова: материал оболочки, по мере того как по нему проходит детонационная волна, получает ускорение нормально к его поверхности, из деформированного металла оболочки выходит с очень большой скоростью струя паров, двигающихся по направлению оси заряда.При этом имеет место разделение материала оболочки с образованием собственно струи и «стержня», составляющего более компактную хвостовую часть струи, движущуюся со значительно меньшей скоростью. Теоретически этот вопрос разработан в работах ПОКРОВСКОГО и СТАНЮКОВИЧА, ЛАВРЕНТЬЕВА и других.ШУМАН провел всесторонние исследования влияния типа и толщины оболочки кумулятивной выемки на процесс образования кумулятивной струи. Он установил, что определяющим фактором является толщина оболочки. Независимо от удельного веса материала оболочки, максимальная эффективность струи имеет место при одной и той же толщине оболочки. При химически однородных материалах оболочки прочность ее не имеет значения для процесса образования кумулятивной струи. Важна лишь полная однородность оболочки по сечению (отсутствие швов, вмятин и т. п.).АЛЬТШУНЛЕР нашёл, что следует ввести понятие об «активном слое» оболочки. Он предположил, что его толщина близка к оптимальной толщине оболочки, дающей наибольшую эффективность кумулятивной струи.Процесс образования кумулятивной струи существенно зависит от формы кумулятивной выемки (полусфера, конус и т. д.).Этот вопрос также подробно исследовался многими авторами: именно в результате анализа этих исследований были разработаны наиболее совершенные типы кумулятивного оружия («Фаустпатрон» и др.) с комбинированными формами кумулятивных выемок (полусфера с цилиндрическим воспламенительным каналом, полусфера с остроконечным конусом, «бутылочная» форма с постепенным переходом от полусферы к воспламенительному каналу и т. д.), обеспечивающими неразрывность отдельных элементов струи. Наиболее подробная сводка результатов исследований о влиянии формы кумулятивной выемки дана в работах Хенселя, Шумана, Королева и Покровского и др.ХЕНСЕЛЬ приводит различные эмпирические формулы зависимости глубины и объёма выбоины от параметров заряда для различных типов выемок. ШУМАН указывает, что, сочетая теоретические методы расчета с микросекундным рентгенографированием, можно для всех форм выемок проследить ход деформации оболочки во времени вплоть до момента сжатия её по оси кумулятивной выемки.Многие исследователи указывают, что интенсивность кумулятивного эффекта определяется не всем зарядом, а лишь его «активной частью», определяемой объёмом ВВ, вовлечённым в создание кумулятивной струи, и зависящей от формы и габаритов заряда. Как показали опыты ЗАХАРЕНКОВА, оптимальные размеры активной части (её высота) даются отношением толщин слоя над вершиной выемки к диаметру выемки, которое должно быть не менее 0,7.Это наблюдение следует использовать при конструировании кумулятивных зарядов; делая кумулятивный заряд комбинированным, т. е. помещая высокобризантные вещества лишь в активной его части, можно добиться экономии до 50% дефицитных ВВ.Из всего вышеизложенного видно, что процесс фокусирования, обуславливающий действие кумулятивного заряда, определяется в основном формой и оболочкой кумулятивной выемки. ШУМАН показал, что фокусирование зависит также и от направления детонационной волны, т. е. от того, в какой временной последовательности фронт детонации проходит через отдельные элементы оболочки. Он предположил создавать направленность детонационной волны путём включения в заряд между инициатором и кумулятивной выемкой инертных, не передающих детонацию веществ («инертные линзы»). Идя далее, ШУМАН показал, что таким путем можно получить кумулятивное действие с помощью одного лишь инициирования, без кумулятивной выемки.СОКОЛОВ нашел, что и после прохождения детонации волна продуктов взрыва может быть вынуждена к изменению первоначального направления на заданное; он установил возможность использования этого эффекта для формирования кумулятивной струи. Полученные СОКОЛОВЫМ закономерности также позволили получить явление кумуляции без помощи кумулятивной выемки от плоских и даже выпуклых зарядов. Этот результат может сыграть большую роль при проектировании кумулятивного оружия, поскольку полость выемки занимает значительную часть его габарита, сокращая заключенный в нём объём энергии. Существующие кумулятивные боеприпасы плохо работают при высоких начальных скоростях (снаряды) и при несоблюдении в момент встречи заданного расстояния между зарядом и поражаемым объектом.Использование другого, хотя бы и не столь мощного, средства кумуляции может существенно расширить возможности конструкторов.ПОКРОВСКИЙ и КОРОЛЁВ показали, что явление кумуляции имеет еще более общий характер. Они указывают на возможность создания гидравлической модели кумуляции, действие которой можно описать таким же образом, как и в случае кумулятивных зарядов.Если уронить вертикально пробирку с налитой в нее водой, образующей вогнутый мениск, то при ударе возникает волна сжатия, идущая снизу вверх и приводящая к выбрасыванию воды в виде струи.ПОКРОВСКИЙ и ЯМТОЛЬСКИЙ разработали и осуществили электродинамическую модель кумуляции.Сопоставляя все вышеизложенные факты, следует прийти к выводу, что кумуляция не обязательно должна быть связана с наличием выемки, а она есть физическое явление, связанное с перераспределением энергии в пространстве.Для экспериментального исследования кумулятивного эффекта применяются различные способы и приёмы, подчас весьма сложные.Ниже указываются (без подробного описания) методы изучения процесса образования кумулятивной струи и прохождения её через воздух и броню, а также методика изучения деформации металла под действием кумулятивной струи. Следует иметь в виду, что почти все работы по исследованию кумулятивного эффекта проводились до сих пор с небольшими кумулятивными зарядами.a) Методика исследования процесса образования кумулятивной струи и прохождения её через воздух и броню.До недавнего времени для изучения образования и движения кумулятивной струи применялась в основном классическая искровая фотосъёмка, главным образом теневой метод её.АЛЕКСАНДРОВ и ВАНЮКОВ, ПОКРОВСКИЙ и КОРОЛЁВ и др., пользуясь этим методом, сделали важные наблюдения, позволившие описать процесс образования струи.Однако детальное исследование процесса образования кумулятивной струи для зарядов с металлической оболочкой кумулятивной выемки, а также изучение процесса прохождения кумулятивной струи через броню стало возможным лишь с появлением сверхскоростной (микросекундной) рентгенографии, располагающей возможностью фиксации явления протекающих струй кумулятивного снаряда внутри брони в течение нескольких микросекунд. ШУМАН и др. в Германии, ЦУКЕРМАН в СССР дали подробное описание метода микросекундной рентгенографии и провели с его помощью всестороннее изучение процесса образования и распространения кумулятивной струи. Происхождение кумулятивной струи через броню также изучалось этим методом, однако возможности микросекундной рентгенографии здесь пока ограничены, т. к. в настоящее время ещё не удается «просвечивать» сталь толщиною более 15-18 мм.Упомянутая выше искровая фотосъёмка, уступая по своим возможностям микросекундной рентгенографии, является, тем не менее, весьма ценным методом исследования. Укажем, например, что исследование деформации кумулятивного снаряда при встрече с методом искровой фотосъёмки позволило МАТВЕЕВУ и ЯЦЕНКО сделать ряд ценных снарядов.В одной из последних работ ЦУКЕРМАН указывает также способ совместного использования оптического и рентгеновского метода.Распределение энергии в струе изучалось с помощью баллистического маятника. Пользуясь им, САДОВСКИЙ сделал ряд важных выводов.Скорость движения кумулятивной струи в воздухе и броне можно определить, анализируя соответствующие фото- или рентгено-снимки. ДАШКЕВИЧ, ЦУКЕРМАН и др. разработали специальные фотохронографы для определения скорости движения кумулятивной струи в воздухе и броне, принцип работы которых сводится в основном к фотографированию кумулятивного взрыва на вращающийся диск с плёнкой. Во время взрыва уменьшенное фотографическое изображение струи движется вдоль радиуса диска, прочерчивая на плёнке график «путь-время».б) Методика изучения деформации брони под действием кумулятивной струи.Сюда относятся как методы непосредственного исследования металла в зоне поражения, так и различные комбинированные приемы изучения поля деформации.Укажем основные методы:1. Наружный обмер (глубина и объём поражения).2. Весовой анализ (для определения количества выброшенного металла).3. Металлографический (макро- и микро) анализ зоны поражения.4. Определение твердости в зоне поражения. Так, например, АЛЬТШУЛЛЕР, определяя твердость на различных расстояниях от края выбоины (или пробоины), смог исследовать зону динамического упрочнения, образующуюся при прохождении кумулятивной струи через металл, а также зоны спуска закаленных участков. Он определял, собственно, микротвёрдость на специально сконструированном приборе с нагрузками от 20 т.5. Рентгено-структурное исследование для определения степени деформации и интенсивности последующего термического разупрочнения.6. Различные приемы для изучения поля деформации в броне.Из них отметим :a) Метод составных плит:Если вместо одной массивной плиты применить составную из тонких, плотно прилегающих друг к другу плит, то можно проследить сдвиг, который получают отдельные частицы металла при образовании пробоины. Этим методом пользовался, в частности, Гольц при установлении им радиального характера распространения деформации.Альтшуллер подобным способом исследовал расположение области максимального выброса металла.б) Метод армированных образцовАЛЬТШУЛЛЕР запрессовал в металлические образцы различные шпильки и т. п.; после подрыва судил по их расположению о направлении сдвигов в металле.Как известно, впервые кумулятивные средства поражения начали применяться в 1941-42 гг. В 1942 г. на фронтах Отечественной войны были замечены первые образцы германских кумулятивных снарядов калибра 50, 88 и 105 мм (1943 г.).Кумулятивные снаряды, более дешёвые в производстве, чем бронебойные, не требующие дефицитных материалов для изготовления, не обладают вместе с тем, по данным работы ЧУБАРОВА и АНДРИАНОВА, преимуществами по пробивному действию по сравнению с бронебойными снарядами соответствующих калибров. Вредное влияние вращения и высокой начальной скорости на бронепробивное действие кумулятивных снарядов и связанная с этим нестандартность их действия, недостаточно отработанная форма кумулятивной выемки и др. причины значительно снизили масштабы применения кумулятивных снарядов.Дальнейшее развитие средств поражения характеризуется появлением в конце 1943 г. кумулятивных средств ближнего действия — кумулятивных гранат, обладающих значительно большей пробивной способностью и более простых в изготовлении, чем кумулятивные и бронебойные снаряды.Из кумулятивных гранат, применяющихся германской армией, наиболее широко известны:1. «Фаустпатрон» (большой и малый).2. «Офенрор».3. «Пупхен».Наибольшей пробивной силой обладает граната «Фаустпатрон».Следует отметить, что созданию и усовершенствованию кумулятивных гранат предшествовала интенсивная трёхлетняя исследовательская работа. По материалам ПОКРОВСКОГО, обследовавшего соответствующие германские научно-исследовательские институты, такая работа производилась во многих местах. Типы кумулятивных средств поражения, их достоинства и недостатки неоднократно уже описаны в различных статьях, справочниках Арткома ГАУ, отчётах по исследовательским работам ЦНИИ-48 и т. д.Мы, поэтому, ограничимся здесь лишь приведением составленной по указанным источникам таблицы 1, в которой дана краткая характеристика применявшихся на вооружении иностранных армий кумулятивных средств поражения.В таблице 2, составленной по результатам работ ЦНИИ-48, приводятся данные о бронепробивном действии кумулятивных снарядов и гранат по гомогенной броне средней твёрдости различных толщин.Не подлежит сомнению, что эффективность кумулятивного оружия может быть ещё значительно повышена. Изыскания оптимальной формы кумулятивной выемки уже, как известно, нашли отражение в конструкциях кумулятивных гранат, другие способы, уже частично опробованные в лабораторных условиях, несомненно, также найдут отражение при конструировании новых, более эффективных кумулятивных средств поражения.Из этих способов отметим следующие:1) Соединение кумулятивных зарядов с последовательным инициированием.2) Направление детонации при помощи линз из веществ с пониженной скоростью детонации.3) Усиление фокусирования различными соплами и трубками.4) Создание кумулятивных снарядов, хорошо работающих при высоких начальных скоростях и не боящихся вращения, искажающего бронебойный эффект существующих кумулятивных снарядов.5) Применение иных, независимых от наличия кумулятивной выемки, способов управления детонационной волной.По данным ПОКРОВСКОГО, теоретическая пробивная способность кумулятивного оружия доходит до 6-7 калибров, в то время как наилучшие бронебойные снаряды теоретические способны пробивать броню не более трёх калибров.