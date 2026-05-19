Иранцы готовы к возобновлению войны и будут добиваться победы

Президент США сообщил, что вчера готов был дать команду для нанесения очередного, на этот раз «самого сокрушительного», удара по Ирану. Однако после звонков из монархий Персидского залива Трамп передумал и дал еще два-три дня Тегерану на заключение сделки.

В самом Иране руководство и простые жители не верят в то, что удастся мирно договориться с Америкой и уж тем более Израилем. Чиновники, политики, военные и простые иранцы ожидают возобновления войны, при этом готовы к такому сценарию и намерены сражаться до полной победы.

Сегодня официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия выступил на многотысячном народном сходе на площади Валиаср в Тегеране. Военачальник пригрозил противникам страны масштабным расширением зоны боевых действий в случае продолжения агрессии и поблагодарил граждан за стойкость.

В своей речи генерал подчеркнул, что массовые демонстрации, проходящие по всей стране, имеют прямое влияние на боеспособность регулярных войск. Он отметил, что эти уличные акции служат мощнейшим стимулом для укрепления боевого духа, решимости и мотивации личного состава ВС республики на передовой.



Аналогично высказался и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, который предупредил:

В случае малейшей ошибки со стороны врага мы дадим им достойный отпор.

Еще более категоричен в своих заявлениях заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади:

Они хотят заставить нас сдаться, но не могут. Сдачи не будет. Пусть они нападают. Либо мы победим, либо станем шахидами (мучениками во имя веры).

Настроение народных масс точно передает иранская активистка Фатима, принявшая участие в недавнем митинге в поддержку руководства ИРИ. Журналисту американского телеканала CNN она заявила, что в обществе сохраняются ожидания дальнейшей эскалации конфликта. Фатима рассказала, что в Иране не рассчитывают на дипломатическое урегулирование со стороны Трампа. Иранский народ готов принять вызов и одержать победу над агрессорами, подчеркнула активистка.

  1. Ilya-spb Звание
    +4
    19 мая 2026 18:42
    Обломает американская военщина зубы об Иран!
  2. Евгений Попов_3 Звание
    +2
    19 мая 2026 18:58
    Почему российская власть не использует момент, что штаты схлестнулись с Ираном ?
  3. faterdom Звание
    +5
    19 мая 2026 19:06
    И вот этого США и Израиль добивались? Чтобы весь иранский народ, которому они "пришли на помощь" их люто возненавидел? И готов был сражаться или умереть?
    Ну если этого - тогда результат достигнут!
    1. Наган Звание
      -5
      19 мая 2026 20:10
      Цитата: faterdom
      весь иранский народ...готов был сражаться или умереть
      Ну мы-то помним, как весь советский народ массово выходил на первомайскую демонстрацию и на ней массово поддерживал советскую власть вплоть до 1991 первомая включительно. В школе во избежание "опроса до двойки" по геометрии. В институте чтоб не ругаться с комсоргом. На работе за 3 отгула. А как возникла реальная необходимость поддержать советскую власть, кто вышел на улицы за ГКЧП?
      А тут пахнет не банальной двойкой по геометрии, а как бы не виселицей за нелояльность к режиму. Да и вообще, в странах, где население поддерживает власть, или хотя бы настроено к ней не слишком негативно, интернет обычно не блокируют.
      1. Rashid Звание
        +2
        19 мая 2026 20:29
        Наган, не передергивайте. В 1991 году на СССР никто извне не нападал, лучше вспомните 1941 год.
        1. Наган Звание
          -4
          19 мая 2026 22:57
          Цитата: Rashid
          лучше вспомните 1941 год.
          В сорок первом на демонстрации не ходили, не до того было. Кто стоял в очереди в военкомат, кто у станка без выходных, и это в тылу. А на фронте тем более.
          А вот в Германии даже в 1945 устраивали торжественные собрания по случаю дня рождения всенародно обожаемого фюрера. Могу даже дату напомнить, 20 апреля.
      2. faterdom Звание
        +1
        19 мая 2026 22:31
        Вы видите у Ирана Горби-Заде и Ельцинеи? Саюдис и Рух?
        Их нет, поэтому аналогии "не защитили советскую власть" хромают на три ноги - советскую власть развалила сама советская власть, а тут явный внешний враг, жестокий и лживый. А это сильно другое.
        1. Наган Звание
          -3
          19 мая 2026 23:03
          Цитата: faterdom
          Вы видите у Ирана Горби-Заде и Ельцинеи? Саюдис и Рух?

          Чем Вас Шах-Заде Реза Пехлеви не устраивает? И помельче уровнем деятели есть, просто имена искать лень. А насчет Саюдиса и Руха - там есть азербайджанецы, арабы, белуджи, и особенно курды, и у них у всех есть организации, ратующие за национальные права. У некоторых и не по одной.
      3. Konnick Звание
        0
        21 мая 2026 05:43
        Цитата: Наган
        На работе за 3 отгула.

        Это где такое было? Даже за ДНД столько не давали.
        Я с удовольствием ходил на первомайскую демонстрациб....все веселые, радуются, девчонки красивые....потом еще и отмечали как надо
  4. Lako Звание
    +6
    19 мая 2026 19:17
    Верю в стойкость и мужество иранцев, но хотелось бы, что бы дело до войны не дошло. Пусть Бог остановит этих старых неадекватов, Нетаньяху и Трампа, на их разум, и человечность, уже рассчитывать не приходится.
  5. sdivt Звание
    -3
    19 мая 2026 19:19
    Иранский народ готов принять вызов и одержать победу над агрессорами

    это у них нашего Медведева нет!
    Медведев же точно знает, что "ядерной державе нельзя угрожать" (с)
    и, наверное, это хорошо, что его у них нет
  6. Mitka Звание
    +4
    19 мая 2026 19:51
    Победы Иранскому народу над жидомассонами!!!
  7. Schneeberg Звание
    -2
    19 мая 2026 20:02
    Цитата: Евгений Попов_3
    Почему российская власть не использует момент, что штаты схлестнулись с Ираном ?
    Потому что это такая власть wink
  8. Овсиговец Звание
    +1
    19 мая 2026 20:22
    Господи....какой балаболище.....и это президент
  9. Кмет Звание
    +1
    19 мая 2026 20:26
    Иран ждет только начала т.к. понимает, что продолжения конфликта не избежать. А у США просто нет другого решения т.к. если вычислить весовую функцию от действий по блокаде в зависимости от затрат на ее организацию и поддержание/обеспечение, то результат очевидно провален. Иран находится в обороне, а США и Израиль - агрессоры и это ничем не замазать.. Пару дней пройдет еще, Трампа опять что-нибудь выбесит и начнется по-новой.. Только на сей раз Трамп понимает, что эффективность от этого будет приблизительно равна той, что была до перемирия - т.е. невнятной ,а на радикальные меры он идти не готов, судя по его "телодвижениям", за то готов на бесконечную отсрочку под любым предлогом.
  10. pexotinec Звание
    0
    19 мая 2026 20:53
    Тут главное чтобы Израильская военщина обломала себе все что можно. Это и есть главный агрессор и разжигатель.
  11. Гаврило Принцип Звание
    -1
    20 мая 2026 03:09
    Вот это и есть единение партии с народом. Против мирового гегемона. Без идиотских пустопорожних пустословий и буржуйских воровских предательств. Пожелаем Ирану Победы!
  12. isv000 Звание
    -1
    20 мая 2026 13:19
    Трамп имеет мозги всему миру. Налицо тенденция грозно топать ногами перед выходными на биржах и безмятежное спокойствие по открытию оных. Явно прослеживается игра со снятием сливок на колебаниях курса. Как побочка вылезло увязание в конфликте и абсолютное не понимание как из него выбраться с сохранением морды лица и маржи с бирж.
  13. Андрей Николаевич Звание
    +1
    21 мая 2026 04:42
    НЕт, мне это нравится... У нас у самих СВО идет и не понятно, где, когда и чем все это закончится. А они об Иране переживают. Детский сад..()