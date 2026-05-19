Иранцы готовы к возобновлению войны и будут добиваться победы

В случае малейшей ошибки со стороны врага мы дадим им достойный отпор.

Они хотят заставить нас сдаться, но не могут. Сдачи не будет. Пусть они нападают. Либо мы победим, либо станем шахидами (мучениками во имя веры).

Президент США сообщил, что вчера готов был дать команду для нанесения очередного, на этот раз «самого сокрушительного», удара по Ирану. Однако после звонков из монархий Персидского залива Трамп передумал и дал еще два-три дня Тегерану на заключение сделки.В самом Иране руководство и простые жители не верят в то, что удастся мирно договориться с Америкой и уж тем более Израилем. Чиновники, политики, военные и простые иранцы ожидают возобновления войны, при этом готовы к такому сценарию и намерены сражаться до полной победы.Сегодня официальный представитель ВС Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия выступил на многотысячном народном сходе на площади Валиаср в Тегеране. Военачальник пригрозил противникам страны масштабным расширением зоны боевых действий в случае продолжения агрессии и поблагодарил граждан за стойкость.В своей речи генерал подчеркнул, что массовые демонстрации, проходящие по всей стране, имеют прямое влияние на боеспособность регулярных войск. Он отметил, что эти уличные акции служат мощнейшим стимулом для укрепления боевого духа, решимости и мотивации личного состава ВС республики на передовой.Аналогично высказался и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, который предупредил:Еще более категоричен в своих заявлениях заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади:Настроение народных масс точно передает иранская активистка Фатима, принявшая участие в недавнем митинге в поддержку руководства ИРИ. Журналисту американского телеканала CNN она заявила, что в обществе сохраняются ожидания дальнейшей эскалации конфликта. Фатима рассказала, что в Иране не рассчитывают на дипломатическое урегулирование со стороны Трампа. Иранский народ готов принять вызов и одержать победу над агрессорами, подчеркнула активистка.