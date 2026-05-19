Куба предупредила США о последствиях военного вторжения на остров

4 827 32
Куба предупредила США о последствиях военного вторжения на остров

Военная операция США против Кубы обернется «кровавой бойней», если американцы предпочтут силовой вариант захода на остров Свободы. С таким заявлением выступил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Кубинский лидер предупредил, что военное вмешательство США грозит «кровавой бойней» и тяжелыми последствиями для американцев. По словам Диаса-Канеля, Куба уже сталкивалась с американской агрессией и имеет право на защиту. В общем, сидеть и ждать, когда придут американцы и всех завоюют, кубинцы не будут.



Также президент Кубы подчеркнул, что Гавана не представляет опасности и не вынашивает планов против США, а также других государств. Впрочем, эти заявления для Трампа ничего не значат, президент США уже принял решение по Кубе и теперь ему остается только определиться с вариантом «освобождения» острова от коммунистического режима. Тем более, что Трампу нужна очередная «громкая победа», а то конфликт с Ираном пошел не по тому сценарию.

Между тем кубинская армия активизировала подготовку к возможному столкновению с американцами, учения на острове идут практически каждый день, несмотря на дефицит горючего и дизтоплива. В то же время эксперты признают, что в случае столкновения кубинцы с большой вероятностью проиграют американцам. Слишком маленькая армия и слишком устаревшее вооружение. Но к партизанским действиям в Гаване готовы.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    19 мая 2026 18:43
    Трамп уже сдал назад - он не против дипломатические решения ,кубинцев эмигрантов приплёл.Эти тоже штоле попросили ,у нас же там родственники .
  2. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    -16
    19 мая 2026 18:50
    Опыт Вэнесуэлы показывает, Кубинцы тоже быстро сдадутся!
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +9
      19 мая 2026 18:52
      Венесуэла и Куба - две большие разницы.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      19 мая 2026 19:00
      Цитата: Хамзат-41
      Опыт Вэнесуэлы показывает, Кубинцы тоже быстро сдадутся!

      Опыт Кубы, хоть и давний, свидетельствует, что кубинцы просто так не сдадутся. Тем более, что у них свои счёты за кубинских военных, охранявших Мадуро. Если кто и стрелял по америкосам, в момент похищения, то это только они могли сделать.
    3. vladcub Звание
      vladcub
      +5
      19 мая 2026 19:18
      Вообще-то, Мадуро, растерял весь авторитет в ВС. Исключая, министра обороны и, возможно, генералов, всей армии, Мадуро был был безразличен. Пока, был жив Уго Чавес, армия ему была передана, а Мадуро, сделал всё, чтоб настроить армию против себя.
      Никарагуа? Шут, их знает, что там за правители, но 100% не "сандинисты" образца 1983-85гг
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        19 мая 2026 19:31
        ...не хочу босать тень на кубинцев, но таки и кубинцы сейчас не совсем уже те что были при Команданте Фиделе...
        1. vladcub Звание
          vladcub
          +1
          21 мая 2026 07:53
          100% так. Но с дополнением:Куба стала отходить от революции, ещё при Фиделе.
          Помните, в 2004 умер Папа Римский, Иоанн Павел 2(Карел Войтыла, ярый антисоветчик) 6 дневный траур, объявили:Ватикан, Польша и Куба, а остальные страны Латинской Америки однодневный траур. Фидель Кастро, умер в 2016.
  3. Себенза Звание
    Себенза
    -2
    19 мая 2026 18:54
    Куба предупредила США о последствиях военного вторжения на остров, при этом прося помощи у государства по столице которого лупят дронами. Феерично.
    1. A.A.G. Звание
      A.A.G.
      +2
      19 мая 2026 19:37
      Цитата: Себенза
      Куба предупредила США о последствиях военного вторжения на остров, при этом прося помощи у государства по столице которого лупят дронами. Феерично.

      Мне кажется, - есть разница между фразами(на откуп журналистов, политологов),-"умоляя", "прося", и " обратившись за возможной помощью"...
      Для меня "феерично", - что даже Куба( ранее, - Корея, Иран), - умеют зубы показать. Причëм так, что авионосные группы(вроде как признанного лидера в мире) мотыляються по морям, океанам без видимых результатов.
      А к нас... (((((
      1. Себенза Звание
        Себенза
        0
        19 мая 2026 20:03
        Конечно есть в фразеологии. Корейцам за границы, иранцам за карман. Ничего личного стало нормой, а мельтешывый собирает барыши.
        1. A.A.G. Звание
          A.A.G.
          +1
          19 мая 2026 20:30
          Цитата: Себенза
          Конечно есть в фразеологии. Корейцам за границы, иранцам за карман. Ничего личного стало нормой, а мельтешывый собирает барыши.

          Из Вашего комментария не совсем ясно, уж извините, - что Вы хотели сказать(можно делать противоречивые выводы). Но, учитывая контекст Ваших прошлых высказываний на сайте, - оценю Ваш нынешний комментарий как сильно сжатую, но, ИМХО, - верную оценку ситуации... hi
          1. A.A.G. Звание
            A.A.G.
            +1
            19 мая 2026 20:33
            Цитата: A.A.G.
            Цитата: Себенза
            Конечно есть в фразеологии. Корейцам за границы, иранцам за карман. Ничего личного стало нормой, а мельтешывый собирает барыши.

            Из Вашего комментария не совсем ясно, уж извините, - что Вы хотели сказать(можно делать противоречивые выводы). Но, учитывая контекст Ваших прошлых высказываний на сайте, - оценю Ваш нынешний комментарий как сильно сжатую, но, ИМХО, - верную оценку ситуации... hi

            Вопрос: почему у меня не появляется уведомления("стрелочки") на чей комментарий я отвечаю?
            ... Уже давно... На подобные вопросы только минусуют.
            1. Дядя Сэм_2 Звание
              Дядя Сэм_2
              0
              20 мая 2026 10:04
              у меня тоже сначала нет . но на следующий день - стрелочки появляются.
          2. Себенза Звание
            Себенза
            0
            19 мая 2026 21:36
            Благодарю за понимание.
            1. A.A.G. Звание
              A.A.G.
              -1
              19 мая 2026 22:26
              Цитата: Себенза
              Благодарю за понимание.

              hi
      2. vladcub Звание
        vladcub
        0
        21 мая 2026 09:10
        " умеют зубы показывать" полковник,возьмите карту и посмотрите, где Куба? Она, в географическом выигрыш. Их, можно достать с воздуха или морской десант. У кубинцев, была хорошая ПВО, в каком она сейчас, состоянии? Вопрос другой.
        Теперь, посмотрите,на Ормузский пролив:там, из рогатки можно простреливать
        Помните, когда "Линкольн" сунулся к проливу? По нему выпустили 50 ракет, результат? Стал на недельный ремонт, объявлено, что небольшое возгорание на палубе
        Возможно, *Шахид "зацепил.
        Впрочем, с" Линкольном"многу туману:если" небольшое возгарание"зачем неделю на Кипре ремонтировать я?
        Если" шахиды", системы наведение полная фигня: 50 ракет решето сделают!
        Есть и фантастическая версия :Иран, побоялся топить" Линкльна", чтоб меньше злить американцев
  4. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +2
    19 мая 2026 19:06
    "к партизанский действиям в Гаване готовы" я не специалист по партизанской войне, но сомневаюсь, что они долго продержаться :
    1)Куба нуждается в военной помощи, но Гавана, не согласилась предоставить военные базы для РФ.
    2)Китай, заинтересован, в торговле с Западом,(читала в репортёре"), а значит помогать кубинцам не станут
    Никарагуа и Каракас не станут помогать, а кубинцы им помогали!
    1. commbatant Звание
      commbatant
      0
      19 мая 2026 23:00
      Цитата: lisikat2
      "к партизанский действиям в Гаване готовы" я не специалист по партизанской войне, но сомневаюсь, что они долго продержаться :
      1)Куба нуждается в военной помощи, но Гавана, не согласилась предоставить военные базы для РФ.
      2)Китай, заинтересован, в торговле с Западом,(читала в репортёре"), а значит помогать кубинцам не станут
      Никарагуа и Каракас не станут помогать, а кубинцы им помогали!

      Однозначно. Поделом многовекторным, думали их черед не настанет...
      Никарагуа страна-нищебродка (как водится тоже нам должна и тоже все нам простила), а ее президент получив от РФ В и ВТ пригласил все страны строить на ее территории ВБ (т.к. хотят нормальные отношения со всеми, в т.ч. с врагами РФ), КНР нужна, куба..., также, как венесуэла (которая повторила "подвиг" сербов сдала своего президента...)...
      кубинцы вышеуказанным помогали из-за поставки нефти и отчасти (как казалось кубинцам) общей идеологии...
  5. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    -2
    19 мая 2026 19:15
    "Не надо шутить с войной. Здесь другие ребята. Это не Германия, это не Афганистан. Джордж, твоих солдат здесь порвут на части. 250 тысяч отборных солдат Ирака. Они все разнесут. Они всю пустыню пройдут на один час Они взорвут все твои эсминцы, всех твоих журналистов, дипломатов." с.
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +4
    19 мая 2026 19:27
    За Кубу мог бы заступиться товарищ Ким. Перебросить туда своё ядерное оружие. И ему приятно будет держать ковбоев на мушке, и кубинцам железобетонные гарантии ненападения.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      19 мая 2026 19:43
      и амеры тут же взвоют и начнётся Карибский кризис-2. Но идея красивая.... Хотя тов.Ыну наверно скоро и так можно будет доставать амеров , ракетная техника у них постоянно совершенствуется, постоянно пуляют в ту сторону....
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      19 мая 2026 20:45
      Цитата: КТМ-5
      За Кубу мог бы заступиться товарищ Ким. Перебросить туда своё ядерное оружие.
      Фантастика. И даже не научная.
      1. commbatant Звание
        commbatant
        0
        19 мая 2026 23:12
        Цитата: Наган
        Фантастика. И даже не научная.

        Да, трудно людям понять, что Ын отвечает за народ КНДР...а не за кубинцев...от РФ КНДР получил защиту, военные технологии и немеренный рынок сбыта...ему экономические, технологические и др. реформы надо проводить в стране, которые СССР не стал проводить в 60-е...
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    19 мая 2026 19:29
    Отчего дядюшка Зю и его партия КПРФ не поможет КП Кубы?. .хотя бы выступил в Думе с лозунгом -"Империалисты-руки прочь от Кубы! Долой !До коле! " . . . hi
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    19 мая 2026 19:30
    Не надо верить американским сми ,есть хороший доступ к одной Венесуэльской Газете ( проправительственной ) там не всё так однозначно .Балкера балкерят ( на память ) в реке Ориноко до железнорудного месторождения чуть ли не в середину Венесуэлы .Правы те кто утверждает ,Мадуро всё сделал чтобы потерять авторитет в Армии .В городе Барселона существует Венеция - где живут венесуэльские миллионеры ,не хуже чем в американской Флориде .
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    +2
    19 мая 2026 19:54
    Гледайки на ситуацията без емоции и пристрастия, Куба няма никакъв шанс в противостояние със САЩ. Дори и някой да реши да окаже помощ, как ще го направи при блокада на острова? Не вярвам някой да желае пряка конфронтация със САЩ заради Куба. Карибска криза 2.0 няма да има.
  10. Наган Звание
    Наган
    -2
    19 мая 2026 20:41
    С таким заявлением выступил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
    Мадуро тоже выступал. И где он?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      19 мая 2026 21:23
      ...как где? у вас там тихо сидит в камере и не отсвечивает. жена его, вероятно, в соседней камере сидит...

      не знаю, их уже прокатили в клетке по улицам, как обещано было? (вопрос чисто риторический)
  11. solar Звание
    solar
    +1
    19 мая 2026 21:25
    ...Куба уже сталкивалась с американской агрессией и имеет право на защиту. В общем, сидеть и ждать, когда придут американцы и всех завоюют, кубинцы не будут.

    Давно это было.
    И неизвестно, как себя поведут кубинцы сейчас. Слишком долго они ждали наступления счастливой жизни :((...
  12. commbatant Звание
    commbatant
    0
    19 мая 2026 23:45
    эксперты признают, что в случае столкновения кубинцы с большой вероятностью проиграют американцам.

    Тут не надо быть экспертом...тут вопрос в цене победы...
    Слишком маленькая армия и слишком устаревшее вооружение.

    В условия современной войны дронов, численный и боевой состав кубинских ВС роли не играет...даже при их децентрализованном управлении (как в ИРИ) кубинские ВС быстро превратятся в иррегулярные подразделения утратив свою целостность, единую связь, управление, логистику (транспортную, складскую), большинство В и ВТ (даже, если бы оно было современным) так и останется нетронутым на складах и арсеналах (в т.ч. подземных)...основной тактической единицей кубинской армии (ВВС / ВМС будут уничтожены в первые часы нападения) будет смешанный взвод / рота (максимум)...готов ли к такой войне кубинский генералитет, думаю, что нет, чем больше кадрированных дивизий / бригад в мирное время тем им лучше (больше генералов, полковников, спецпайков и привилегий)...все, как у нас до сердюкова...
    основная нагрузка войны ляжет на морскую пехоту, пограничников и армейский спецназ...кубы...отчасти кубинскую агентуру на территории сша...
    ...кубинцев спасли бы на время - бпла / бэки и разветвленная сеть рлс на побережье, небольшие базы снабжения, рыболовецкий флот выступающий в т.ч. в роли морских разведчиков / дозорных (как в КНДР)...согласованные действия наркокартелей в Мексике и кубинского сопротивления...
  13. Костадинов Звание
    Костадинов
    0
    20 мая 2026 12:40
    Цитата: Ivanhoe
    Гледайки на ситуацията без емоции и пристрастия, Куба няма никакъв шанс в противостояние със САЩ. Дори и някой да реши да окаже помощ, как ще го направи при блокада на острова?

    Гледайки на ситуацията без пристрастия шансовете на Куба при военна агресия са даже по-добри отколкото при блокада без военна агресия.
    Веднага отпада проблема с липсата на ток за населението. Американското крайбрежие, нефтени платформи, химически заводи са идеална цел за ответни удари с балистични ракети от водопроводни тръби, тип Хезбола и Хамас, както и с дронове, бекове и т.н. Куба е планинска страна и е подготвяна от над половин век именно за война със САЩ с подземни тунели и укрития, запаси и т.н. Ако кубинците имат волята за съпротива на Хамас или Хезбола за американците ще е сто пъти по-трудно отколкото е днес на Израел. Всичко зависи само от волята за съпротива на населението при това не на цялото, а поне на 10-20 процента.
  14. isv000 Звание
    isv000
    0
    20 мая 2026 17:12
    Вчера Дядюшка Си и ВВП подписали документ о создании многополярного мира и вот первый результат. Спасибо ещё Ирану, показал что матрасов можно и нужно ставить в интересную позу. А воевать кубинцы умеют, умоются там матрасы кровавой юшкой. На земле, тем более на чужой, ковбойцы всегда огребали, где меньше, где больше но выхватывали всегда. Когда Куба отобьётся есть надежда что подымется таки и Венесуэла...