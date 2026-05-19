Куба предупредила США о последствиях военного вторжения на остров

Военная операция США против Кубы обернется «кровавой бойней», если американцы предпочтут силовой вариант захода на остров Свободы. С таким заявлением выступил кубинский президент Мигель Диас-Канель.Кубинский лидер предупредил, что военное вмешательство США грозит «кровавой бойней» и тяжелыми последствиями для американцев. По словам Диаса-Канеля, Куба уже сталкивалась с американской агрессией и имеет право на защиту. В общем, сидеть и ждать, когда придут американцы и всех завоюют, кубинцы не будут.Также президент Кубы подчеркнул, что Гавана не представляет опасности и не вынашивает планов против США, а также других государств. Впрочем, эти заявления для Трампа ничего не значат, президент США уже принял решение по Кубе и теперь ему остается только определиться с вариантом «освобождения» острова от коммунистического режима. Тем более, что Трампу нужна очередная «громкая победа», а то конфликт с Ираном пошел не по тому сценарию.Между тем кубинская армия активизировала подготовку к возможному столкновению с американцами, учения на острове идут практически каждый день, несмотря на дефицит горючего и дизтоплива. В то же время эксперты признают, что в случае столкновения кубинцы с большой вероятностью проиграют американцам. Слишком маленькая армия и слишком устаревшее вооружение. Но к партизанским действиям в Гаване готовы.

