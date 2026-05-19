Киев вновь раздувает «белорусскую угрозу»: Сырский о реальности вторжения из РБ

3 145 7
Киев вновь раздувает «белорусскую угрозу»: Сырский о реальности вторжения из РБ


Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что информация о возможном вторжении с территории Белоруссии якобы вполне реальна.

По его словам, Линия фронта будет расширяться, и «угроза со стороны Беларуси есть».

Сырский:

Возможна операция на севере, мы знаем эти данные, российский Генштаб сейчас активно планирует наступательные операции с севера.

Таким образом, украинское командование в очередной раз акцентирует внимание на северном направлении, где с 2022 года сохраняется относительное затишье. Подобные заявления звучат на фоне продолжающихся тяжёлых боёв на основных участках фронта и проблем ВСУ с ресурсной базой.

В Киеве «белорусская» и «приднестровская» темы традиционно муссируются особенно активно именно в те моменты, когда украинское командование при активном содействии западных спонсоров само готовит очередные наступательные действия или провокации против России. Эти нарративы используются для оправдания новых запросов на оружие, мобилизации дополнительных сил и отвлечения внимания от потерь на фронте.

Эксперты отмечают, что подобные информационные вбросы служат удобным инструментом для эскалации напряжённости и оправдания милитаристской политики Киева. Пока Сырский говорит об «угрозе с севера», российские войска продолжают продвижение на ключевых направлениях, а западные кураторы наращивают поставки дальнобойного вооружения Киеву.

Ситуация наглядно демонстрирует, как Киев использует реальную или мнимую угрозу для решения своих внутренних и внешнеполитических задач, перекладывая ответственность за эскалацию на Москву и Минск.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    0
    19 мая 2026 19:29
    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в настоящее время готовит операцию по захвату Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеграм-канал «Резидент». В публикации отмечается, что выполнение задачи планируют поручить боевикам военной разведки киевского режима.

    Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский принял решение снова рассмотреть формат операции на ЗАЭС, с этой целью усилены удары по Энергодару. Сейчас формируется группа из военного спецназа и ГУР, которая должна провести новые операции на АЭС – пишет «Резидент».
    Хотя могут и на Беларусь попытаться рыпнуться.Но зачем?С какой целью?Кто кого перехитрит и правильнее воспользуется имеющимися резервами?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    19 мая 2026 19:35
    Новая тема ,вторая страна атакует Украину .Европа помоги ,Россия без второй страны не может победить .Помоги прямым участием .
  3. stelltok Звание
    stelltok
    +2
    19 мая 2026 19:50
    Такие заявления нужны, чтобы попросить еще денег и ракет.
  4. barclay Звание
    barclay
    -1
    19 мая 2026 19:58
    Эксперты отмечают, что подобные информационные вбросы служат удобным инструментом для
    Какие эксперты? Чего эксперты?
    Хватит людям голову морочить!
    Для кого эта информация, автор?
    Может раздувает, а может и не...
    А может просто пиикидывает возможность. А а почему и нет?
    А вообще плохо, если у нас не планируют операцию с Севера. Так можно эту жвачку жевать ещё долго.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    19 мая 2026 20:12
    Операции " Оверлод" ради спасения какой то Украины ,Европа не начнёт. Сырский зря надеется.
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    19 мая 2026 23:26
    По его словам, Линия фронта будет расширяться, и «угроза со стороны Беларуси есть».

    Ну, мало ли, что в Мире есть! В Греции - вообще есть ВСЁ!
  7. Елисей Звание
    Елисей
    0
    20 мая 2026 13:56
    Президент Лукашенко смотрит как ВСУ атакует мирные города России за сотни киллометров от ЛБС , и думает :
    ,,На кой ... мне такие приключения."
    Напомню Белоруссия всего 550×600 км . примерно .