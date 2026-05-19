Киев вновь раздувает «белорусскую угрозу»: Сырский о реальности вторжения из РБ
Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что информация о возможном вторжении с территории Белоруссии якобы вполне реальна.
По его словам, Линия фронта будет расширяться, и «угроза со стороны Беларуси есть».
Сырский:
Возможна операция на севере, мы знаем эти данные, российский Генштаб сейчас активно планирует наступательные операции с севера.
Таким образом, украинское командование в очередной раз акцентирует внимание на северном направлении, где с 2022 года сохраняется относительное затишье. Подобные заявления звучат на фоне продолжающихся тяжёлых боёв на основных участках фронта и проблем ВСУ с ресурсной базой.
В Киеве «белорусская» и «приднестровская» темы традиционно муссируются особенно активно именно в те моменты, когда украинское командование при активном содействии западных спонсоров само готовит очередные наступательные действия или провокации против России. Эти нарративы используются для оправдания новых запросов на оружие, мобилизации дополнительных сил и отвлечения внимания от потерь на фронте.
Эксперты отмечают, что подобные информационные вбросы служат удобным инструментом для эскалации напряжённости и оправдания милитаристской политики Киева. Пока Сырский говорит об «угрозе с севера», российские войска продолжают продвижение на ключевых направлениях, а западные кураторы наращивают поставки дальнобойного вооружения Киеву.
Ситуация наглядно демонстрирует, как Киев использует реальную или мнимую угрозу для решения своих внутренних и внешнеполитических задач, перекладывая ответственность за эскалацию на Москву и Минск.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
