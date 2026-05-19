ВСУ предлагают вернуть на службу комиссованных по ранению
Украинская армия ищет варианты пополнить свой состав на фоне провальной мобилизации. Одним из вариантов предлагается вернуть на службу комиссованных по ранению. Об этом заявил главком ВСУ Сырский.
Александр Сырский подтвердил информацию о том, что в Генштабе ВСУ планируют вернуть на службу часть комиссованных по ранению, которым нечего делать на гражданке и которые хотели бы вернуться. Им будут предложены краткосрочные контракты на срок от 6 до 9 месяцев, набор будет вестись на различные должности в зависимости от тяжести полученных ранений. В штурмовики вроде обещают не посылать.
Также будут пересмотрены контракты для действующих военнослужащих. Как утверждает Сырский, сейчас обсуждается введение трех видов контрактов с фиксированными сроками службы. Предлагается для действующих военных ввести контракт на 10 месяцев, а для новобранцев на передовой — 14 месяцев. Для всех остальных специалистов, не имеющих отношения к боевым должностям, — 2 года.
Фиксированные контракты подразумевают демобилизацию по их истечению, но на Украине призывают не верить Зеленскому, никакой демобилизации не будет. Всё это делается для того, чтобы успокоить военных. К тому же на реформу нужны средства, а их нет. Как нет денег на дополнительные выплаты военным, также обещанные «нелегитимным». Как пишут украинские ресурсы, чтобы это всё реализовать, необходимо найти до конца года дополнительные 60 млрд гривен.
