ВСУ предлагают вернуть на службу комиссованных по ранению

Украинская армия ищет варианты пополнить свой состав на фоне провальной мобилизации. Одним из вариантов предлагается вернуть на службу комиссованных по ранению. Об этом заявил главком ВСУ Сырский.

Александр Сырский подтвердил информацию о том, что в Генштабе ВСУ планируют вернуть на службу часть комиссованных по ранению, которым нечего делать на гражданке и которые хотели бы вернуться. Им будут предложены краткосрочные контракты на срок от 6 до 9 месяцев, набор будет вестись на различные должности в зависимости от тяжести полученных ранений. В штурмовики вроде обещают не посылать.



Также будут пересмотрены контракты для действующих военнослужащих. Как утверждает Сырский, сейчас обсуждается введение трех видов контрактов с фиксированными сроками службы. Предлагается для действующих военных ввести контракт на 10 месяцев, а для новобранцев на передовой — 14 месяцев. Для всех остальных специалистов, не имеющих отношения к боевым должностям, — 2 года.

Фиксированные контракты подразумевают демобилизацию по их истечению, но на Украине призывают не верить Зеленскому, никакой демобилизации не будет. Всё это делается для того, чтобы успокоить военных. К тому же на реформу нужны средства, а их нет. Как нет денег на дополнительные выплаты военным, также обещанные «нелегитимным». Как пишут украинские ресурсы, чтобы это всё реализовать, необходимо найти до конца года дополнительные 60 млрд гривен.
    Nexcom
    19 мая 2026 19:28
    да. краткосрочные контракты предложат. очень краткосрочные. до первого прилёта....
      carpenter
      19 мая 2026 19:48
      Но вот один уже нашёлся который не верит про - до первого прилёта.
    Grossvater
    19 мая 2026 19:46
    "...Есть ли у вас указательный палец на правой руке..."
    A.A.G.
    19 мая 2026 19:47
    А у нас не берут?!
    Ага, - слишком кратко?
    .....
    Фамилии приводить?
    ... А у нас возможно подписать контракт на 10 месяцев?! Как на Вас, как на боевую единицу посмотрите Ваш непосредственный начальник? А главное, пожалуйста, - сослуживцы?!...
    lukash66
    19 мая 2026 19:49
    Скоро в ход пойдут безногие/безрукие обрубки, а потерь все немае. Иде ж спрашивается все великое укровоинство? Мобилизация с 22 года, а лс все нехватат.
    tralflot1832
    19 мая 2026 19:52
    Таких не берут " астронавты" ,нацикам идейным ,все равно кто будет стоять перед ними на первой линии обороны - украинцу - штурмовику достаточно одной руки чтобы бросать гранату .Будут грести всех подряд .
      Nexcom
      19 мая 2026 20:52
      ...главное чтобы рот был - орать слава украини, хероям слава.... laughing
      остальное - уже частности...
    Schneeberg
    19 мая 2026 20:05
    На костылях, колясках и безруких, всех в ВСУ! laughing
      Василенко Владимир
      19 мая 2026 20:46
      у нас так же
        Василенко Владимир
        19 мая 2026 21:16
        Минусовщикам советую пообщаться с теми кто проходит мед комиссии после ранений
          nepunamemuk
          19 мая 2026 23:46
          знакомый после ранения в позвоночник полтора года жил дома
          забрали снова
          через месяц опять ранили
          комиссовали
          возможно больше не возьмут...
            Василенко Владимир
            20 мая 2026 10:15
            зять тетки получил третье тяжелое ранение, вопрос стоял об ампутации ноги, ногу спасли, но она сейчас короче на 2 см, выписали из госпиталя 2 месяца назад, дали отпуск по ранению с последующим возвратом в часть
        Дедок
        20 мая 2026 16:06
        у нас так же

        и причин подобного - очень много ...
    bambr731
    19 мая 2026 20:05
    Сильно сомневаюсь, что кто-то захочет вернуться, а контракт на 6-9 месяцев это очень много. Вполне можно на месяц-полтора заключать. Вполне хватит из комиссованого в 200-е перейти
    Наган
    19 мая 2026 20:37
    Приглашаются все желающие. Явка строго обязательна. Уклоняющихся подвергают приводу путем бусификации и "раз-два по почкам".
    К-50
    19 мая 2026 21:05
    Добить так сказать. lol
    rocket757
    19 мая 2026 22:30
    А зачем там длительные контракты... они одноразовые так то.